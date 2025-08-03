自由開講》漢光結合城鎮韌性演習 呈現軍民聯防新面貌

◎ 宮臨冬

今年的「漢光41號」演習自2025年7月9日起，為期 10 天9 夜，動員超過2.2萬名後備軍人；是史上最長、動員後備軍人人數最多的一次漢光演習，同時此次演習更首度結合「城鎮韌性演習」，將城市防空避難與救災任務同步驗證，呈現軍民聯防新面貌。

透過三軍協同、兵科整合，以及與實兵演練，本次演習強化對灰色地帶襲擾、澎湖、台東等縱深作戰的演練，結合北捷等民用基礎設施兵力布署，對提升戰備與實戰應變能力具有重大意義。

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國防部長顧立雄於7月18日正式宣布演習結束，肯定官兵經歷 10 天 9 夜高強度操演，成功整合新式武器與聯戰架構，充分展現國軍改革、團結與制敵決心。

陸軍裝甲542旅M109A5自走砲車，在演習期間不慎於桃園市新屋區新榮路292巷旁，撞擊4輛汽車。（記者黃政嘉翻攝）

意外事故雖發生，然無礙整體成果

而在高強度實兵運行下，演習中仍然發生多起軍用車輛事故：包括V‑150裝甲車翻覆、M109自走砲擦撞民宅、愛國者飛彈車卡住建築結構，多起戰術輪車疑似疲勞駕駛或操作不當導致人員受傷等。

軍方不諱言訓練風險存在，但強調官兵受傷皆為輕傷，且已對事故原因進行調查與檢討；國防部也表示演訓過程必有意外，但將「官兵安全視為最重要工作」。



這些意外暴露出訓練節奏激烈與實戰貼近之下的難題，但也是未來調整戰術與安全控管機制的契機，不能因此抹煞整個演習的進步與成效。

氛圍凝聚 鼓勵與支持是最強後盾

賴清德總統在漢光41號演習期間前往新北八里視導，實地了解相關單位演練實況。（資料照，總統府提供）



國軍肝膽相照、戰意堅定的表現，值得全國上下喝采，強度前所未有的實戰化操演，不僅讓國人看見國軍的戰備水準，也讓每位參與的官兵深刻感受到保護主權的使命感；長官與民眾的鼓勵，是他們堅守崗位的最大動力。

雖然未來還需針對訓練安全與車輛調教進行提升，但相信我們的國軍會在演訓與實戰之間不斷精進，漢光演習的成功落幕，不僅是一次堅定的主權宣誓，更是下個戰略布局與戰力建構的基石。

（作者為中共研究人員）

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