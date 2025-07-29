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自由開講》別受網紅誤導 中國人帶你看真實的上海

2025/07/29 10:30

◎ 彭碩

「館長」陳之漢前一陣有去上海直播，直播我沒有一直全部看完，但是注意到到至少有兩點誤導性的說法，我覺得有必要澄清事實，因為館長的影響力巨大，其中會有很多是台灣的年輕人，這一定會對他們造成誤導。新一代的年輕人，像大陸的九零後、零零後一樣，他們沒有經過像文化大革命、八九六四、計劃生育等等這些共產黨發起的慘絕人寰的政治運動 ，從小就完全接受共產黨的洗腦教育，那麼就會變得非常的粉紅。他們會把這些觀點當成是事實，那就很有必要來澄清。

網紅「館長」陳之漢於今年6月初前往中國，在上海進行直播。（資料照，翻攝自直播） 網紅「館長」陳之漢於今年6月初前往中國，在上海進行直播。（資料照，翻攝自直播）

剛好我在上海工作生活了一年，也在台灣研習居住了一年，要對比這兩個地方，我還是有一點發言權。首先我要表明一下立場，我是中國公民，我支持台灣獨立，但不是站隊台灣任何一個黨派來發聲，我只是想把真相說出來。

第一個錯誤認知，中國有民主黨派，而且還有8個。

真實的情況是名義上中國確實有這些黨派，但是他們和台灣的在野黨是完全不同的性質，他們都必須服從共產黨的領導，無論是從各級政府，還是法院、檢察院，這些政府機構的最高級別行政長官一定不是這些民主黨派人士，而是共產黨的黨委書記，這個謊言就像共產黨宣稱中國實現了全過程民主。其實，即使是共產黨自己，黨員也不可能隨便提意見的，這在共產黨的紀律處分條例裡面是一條嚴重的違紀行為，叫做「妄議中央」。

第二個錯誤認知，是中國可以上Youtube，只是要用一個叫VPN的軟件。而且館長在直播之後還再次接受採訪肯定了這種說法，說大陸的民眾接受了很多資訊，並沒有被中國的輿論宣傳洗腦。

我覺得這種邏輯都不值得駁斥，在自由世界本來就應該不受限制看到的新聞資訊，卻要自己花錢買一個VPN翻牆軟件。

中國網路使用者常利用VPN「翻牆」，但對普通人而言，未經許可使用VPN是違法行為。（法新社檔案照）中國網路使用者常利用VPN「翻牆」，但對普通人而言，未經許可使用VPN是違法行為。（法新社檔案照）

我明確的告訴館長，在中國大陸，對普通人而言，未經許可使用VPN是違法行為，這個已經有多個司法機構說過了。那如果是賣VPN軟件，那就更嚴重了，那是刑事犯罪行為。即使退一萬步講，這個VPN軟件不要錢，我想請問館長，很多不會熟練使用電腦或者操作手機的人，又如何去設置，甚至如果是像你老爸老媽這種年紀的人，會使用和設置VPN的概率有多大？他很大的概率就是一輩子被共產黨洗腦，被共產黨賣了還在幫共產黨數錢。

如果你是普通人在上海生活，會有一些方面和台灣完全不一樣，比如：

1.中國有嚴格的戶籍制度。搬到上海生活，不是像搬家到台北一樣，想來就能來。除了生活成本的不同，最大的問題是要獲取這些大城市戶口的難度非常高，一直有一個說法就是獲取北京戶口的難度大於拿到美國綠卡。在中國的話，戶口所在地的不同，會影響你生活的方方面面，比如小孩子的上學，比如社會保險的待遇等等。你在上海即使已經生活了十年，正常的工作和納稅，但如果你沒有上海戶口的話，你的很多福利待遇是遠遠不如有上海戶口的人。

2.你的小孩，從幼兒園開始一直到研究生畢業，都要接受共產黨的洗腦教育。這其中就包括要統一台灣，要背誦習近平語。在中國考研究生，錄取標準第一條就是擁護共產黨的領導，而且考上之後還繼續會有洗腦的政治課，一直到博士畢業。

在中國不可能罵共產黨或者習近平，不然就會進監獄。（法新社檔案照）在中國不可能罵共產黨或者習近平，不然就會進監獄。（法新社檔案照）

3.你會像館長一樣，乖得像小兔子。不可能再罵共產黨或者習近平，不然就會進監獄。想像一下就是你不能再罵國民黨或者民進黨，不能罵馬英九或者蔡英文。

4.比較嚴重的問題，中國住院是要先收錢的。如果沒有足額交納保證金，醫院大概率會停止治療，中國有各種缺錢治病的募捐平台。當然，如果你是共產黨的幹部，那是特權階級，比如說上海高院的書記范祖祥，即使已經變成了植物人，也能在上海最好的醫院的ICU免費住4年。

5. 不能騎摩托車或者電動車。因為上海大部分區域是禁摩的，在大陸叫做「禁摩限電」。限行最少的滬A牌照已經停止新增，市場價格大概是四五十萬。

6.勞工的就業環境是不如台灣的。上海已經是中國最低工資標準最高的地方，但是也只有2690元人民幣（約新台幣10960元），一些基礎的崗位，比如像保潔，工資也就是在最低工資標準附近。

而且招聘的時候普通性會有年齡歧視，就是中國人五十多、六十歲的時候，即使做基礎性的崗位，很多單位在刊登招聘廣告的時候就直接會寫限制年齡。然後這些基層崗位，在中國大陸是完全無聲的，是一個靜默的群體，沒有像台灣的民意代表一樣能幫他們發聲，他們休息的時候，有的是只能坐在廁所裡面，甚至吃飯也只能在廁所吃。在台灣的官員因為朝野在對罵，所以叫做「官不聊生」，但是在大陸，是反過來的，只有官員罵民眾，沒有人能代表底層民眾發聲，那就真的叫做民不聊生。

自由開講》別受網紅誤導 中國人帶你看真實的上海中國不存在罷免制度，圖為罷免南投縣立委游顥的公民團體在街頭發起連署。（資料照）

7.「罷免」不存在。罷免市長和立委無從談起，因為最開始就不是你選的，民眾手上從來就沒有過選票，所以你的選票會即刻消失，而且永遠不會再出現。

一個市長從上任到下台，你可能連名字都不知道。當然，在中國，最高級別的行政長官是黨委的書記，他比政府行政機構的官員還要大一級，也就說上海市的市委書記是比市長要高一級的。你同樣也不會認識書記，只是我想提醒你，這些官員，從鄉鎮到市縣到省到國家級，每一級機構都有四套人馬，包括黨委、人大、政府、政協，每一套班子又有數十個部門，這些臃腫的政府機構人員享受各方面最好的待遇，那都是你的稅金來供養的。

8.所有的集會、遊行、示威、罷工，統統不允許。當然共產黨會說只要先報備，那是可以的。問題是誰在上海，乃至整個中國看到過像台灣一樣的集會流行，不可能的，我在中國三十幾年，待了幾個城市是從來沒見過，因為這是完全不允許的。

9.如果你信教的話，宗教自由也是不存在的。在中國有句順口溜，叫做：東西南北中，黨政軍民學，共產黨領導一切。就是不管你信佛祖信基督還是其它教派，統統先要歌頌黨恩。

當然，生活在一個獨裁的國家和在民主的國家，差別顯然不只列舉的這些方面，比如你的出國就非常不方便了，哪怕是去中國自己的地盤香港、澳門也得先辦簽證，更加不用說去日本、美國，想走就走的旅行那是根本不可能。就不一一再列舉了。
所以，經過我補充的介紹，你願不願意生活在上海？（作者為中國旅美工程師）

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