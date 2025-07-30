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自由開講》普發現金萬元 卻陷台電員工於高風險

2025/07/30 08:30

◎葉昱呈

丹娜絲颱風造成嘉義縣電力嚴重受損，台電人員全力搶修之際，卻發生一名員工作業時遭受高壓線路電擊命危，家屬決定拔管器捐遺愛人間，令人感到十分不捨。

台電員工李元瀚搶修時遭電擊重傷，家屬決定器捐，讓他遺愛人間。。（資料照，擷取自李元瀚theads）台電員工李元瀚搶修時遭電擊重傷，家屬決定器捐，讓他遺愛人間。。（資料照，擷取自李元瀚theads）

過去，位於屏東縣的屏鵝公路，只要颱風直撲恆春半島，沿線的電桿必定嚴重受創。尤其二○一六年的莫蘭蒂颱風造成四百多支電桿折斷，導致四十萬戶停電，而台電也動員約六五○名員工連續搶修七天才全數恢復供電。

二○二二年，時任行政院院長的蘇貞昌推動「屏鵝公路一四一公里纜線地下化暨種樹百里二·○計畫」，將長度達一四一公里的屏鵝公路，全線電纜地下化，總計拆除二一四七支電桿，大幅降低線路遭受樹木碰觸及車輛碰撞電桿所造成的停電事故，進而提升電網韌性及供電可靠度，同時減少台電人員在颱風天還要冒著風雨搶修電路的風險。

自由開講》普發現金萬元 卻陷台電員工於高風險屏鵝公路沿線電桿都已拔除，天際線相當乾淨。（資料照）

此次藍白立院黨團聯手通過舉債普發現金一萬元特別條例，刪除撥補台電千億元預算，導致台電無法持續進行電纜地下化等電力基礎設施，也讓辛苦的台電人員，在颱風天仍需暴露在高風險的環境中「冒生命危險」搶修電路。

（作者為公務員）

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