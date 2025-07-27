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自由開講》我願「回捐」一萬補助台電

2025/07/27 09:30

◎ 史里

看到北台南沿海受災的畫面，心情格外沉重。農作物泡在水中、家園停電、民眾焦急等待搶修，每一幕都提醒我們：真正需要被幫助的，不是銀行帳戶，而是受創的基礎建設與默默付出的前線人員。

丹娜絲颱風重創嘉南平原，全國電桿倒斷規模龐大，搶修耗時耗人力。（台電提供）丹娜絲颱風重創嘉南平原，全國電桿倒斷規模龐大，搶修耗時耗人力。（台電提供）

但立法院卻否決補助台電，反而強行推動普發一萬元。這筆錢並非全民期待的經濟共享，而是一場披著「照顧人民」外衣的政治買票。在能源吃緊、天災頻仍、國營體系喘不過氣的時刻，撒幣不能解決問題，只會讓體系更脆弱。

我願意把這一萬元「回捐」給台電，因為我相信長遠的建設比短線的買票更重要。蔡英文前總統提出的「五條對的路」，包括強化基礎建設、守住財政紀律，正是讓台灣能穩健走過疫情與地緣風暴的關鍵。但現在，藍白卻選擇讓國會空轉、讓改革停擺，讓國家沉淪在短視的政治算計中。

丹娜絲颱風重創中南部，台電「空中大動員」冒雨搶修。（台電提供）丹娜絲颱風重創中南部，台電「空中大動員」冒雨搶修。（台電提供）

我願意回捐一萬補助台電，也深切希望讓真正做事的人留下，讓亂政者下台。

我呼籲政府公開一個回捐專戶，讓願意與國家共體時艱的人民，有一個實際表達支持的方式。

（作者為台南市市民）

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