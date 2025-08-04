沈榮欽國際視野》黃仁勳的魔法還能維持多久？

試想連庫克如此高手都左支右絀，在美中都受到批評，黃仁勳的手段不可小覷。問題是：在美中對抗的大趨勢下，和善變的川普身旁，黃仁勳的魅力還能持續多久？

◎沈榮欽

黃仁勳中國行之後，美國媒體報導黃仁勳已經超越蘋果的庫克和特斯拉的馬斯克，成為華府最具影響力的科技鉅子。

黃仁勳中國行之後，美媒報導他已經成為華府最具影響力的科技鉅子。（取自貼文）

黃仁勳以其高超的行銷技巧，在台灣、越南、中東和中國，都受到超級巨星般的待遇，所到之處萬人空巷。而現在，在馬斯克失寵之後，中南海有理由對黃仁勳下更多工夫，以便影響華府的科技決策。

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輝達執行長黃仁勳宴請供應鏈台廠大老闆，並一起合影。（資料照）

在川普 2.0 的就職典禮上，幾乎美國所有的科技巨頭都到齊了，唯獨黃仁勳缺席，當時接受訪問，黃仁勳還坦白說，他甚至還沒去過海湖莊園。政治觀察者都斷定，他和川普的關係不會太好，這在輝達晶片成為中美 AI 兵家必爭之地時，黃仁勳的前路多險。

黃仁勳悄悄成為華府最具影響力的巨頭，且在美中台與其他地方，都受到熱切的歡迎。圖為黃仁勳旋風席捲越南，越南總理范明正陪同品嘗當地美食。（圖取自I_Leak_VN X帳號）

不料幾個月過去，局面已經豬羊變色，馬斯克不但遠離華府決策圈，甚至因為川普的大而美法案鬧翻到揚言另組新黨的地步。但是曾幾何時，黃仁勳已經悄悄地成為華府最具影響力的巨頭，而且在美中台與其他地方，都受到熱切的歡迎，讓政治觀察家跌破眼鏡。

回想蘋果庫克，因為在中國有龐大的利益，曾經被北京寄予厚望，儘管蘋果於 2 月份宣布將在美國投資 5,000 億美元，但今年 5 月時，川普卻公開表示對庫克在印度生產蘋果產品有點不滿。甚至連納瓦羅都跳出來批評庫克，稱他沒有早點將生產移出中國。

馬斯克以出賣台灣的親中立場聞名，大選時斥巨資成為川普親密戰友，選後更出任政府效率部要職，大權在握，權傾一時。更在外資撤離中國時加碼投資中國，被視為最有機會成為中美領導人橋樑的人物。不料他和川普都是性格堅定的人士，兩人鬧翻之後形同水火的速度驚人。

川普與馬斯克鬧翻後形同水火。（法新社檔案照）

反觀黃仁勳，今年 5 月隨同川普出訪中東，達成一大筆交易，阿拉伯聯合大公國將購買數十萬個輝達先進的人工智慧晶片。

當輝達的 H20 晶片對中國的出口受到限制時，黃仁勳公開反對，甚至反對面向中國的出口管制，讓不少人捏了一把冷汗，川普威權的性格，恐怕會讓黃仁勳吃不少苦頭。根據《紐約時報》報導，黃仁勳一直向川普傳達這個觀念：出口管制只會讓中國更快速達成技術自主。「跑得更快」論點重出江湖，連商務部長都隨之複誦。川普最後相信黃仁勳的說法，解除了 H20 對中國的出口管制，促成黃仁勳如英雄般的中國行，他甚至脫下標誌性的皮衣，換上唐裝，贏得中國人的好感。

川普最後相信黃仁勳的說法，解除了 H20 對中國的出口管制，促成黃仁勳如英雄般的中國行。（路透檔案照）

華府公關公司人士相信，黃仁勳憑藉其在人工智慧革命中的成功，成為了全球知名人物，並在政治上扮演了新的角色。使他超越了庫克和馬斯克，成為華府最具影響力的科技鉅子。

輝達一直是中美科技對抗前緣的關鍵企業，地位之敏感，黃仁勳的位子對誰都不是件容易的事，但是他竟能影響川普又受到中國熱烈歡迎，對很多人來說，都是極為不可思議之事。試想連庫克如此高手都左支右絀，在美中都受到批評，黃仁勳的手段不可小覷。問題是：在美中對抗的大趨勢下，和善變的川普身旁，黃仁勳的魅力還能持續多久？

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書





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