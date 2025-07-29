自由開講》台師大研究醜聞是學校縱容造成的嗎？

◎ 陳怡安

近期台師大教練脅迫學生參加研究的事件，可說是台灣數十年來最大的研究倫理醜聞。事件被投訴迄今已逾半年，但從校方、校長、研究主持人及其他老師的對外發言，可以清楚看到整個學校的機制，對研究倫理與受試者保護的落實，仍有很大的改善空間。

台師大學生會會長黃莨騰（右一）曾陪同簡奇陞（左二）等受害學生，與人本教育基金會執行長馮喬蘭（中）、立委陳培瑜（右二）及立委范雲（左三）共同揭弊。（資料照）

參考美國經驗，政府應立即勒令該大學暫停所有國科會或其他政府機關補助的執行中人體研究案，直到提出改善計畫，並經過審核足以落實保護受試者，才能恢復執行研究，以免再有其他受試者受害。（編按︰教育部專案小組召開首次跨部會調查會議後，將全面清查計畫主持人台師大教授陳忠慶和周台英任教以來待過的學校涉及血液樣本的研究計畫。）

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參考美國經驗，政府應立即勒令台師大暫停所有國科會或其他政府機關補助的執行中人體研究案。（資料照）

20餘年前筆者到美國公費留學，學習生醫倫理，正逢美國頂尖大學發生研究倫理醜聞。約翰霍普金斯大學執行氣喘生理學研究，導致年輕受試者死亡。死者是24歲的健康女性，沒有氣喘疾病，於該大學氣喘與過敏研究中心擔任技術員。事後調查發現該大學與研究者多處違反規範，忽視對受試者的保護，因此聯邦政府勒令該大學暫停執行政府補助的所有人體研究案，直到提出改善計畫，並經過審核足以確保受試者安全，才能恢復執行研究。

該大學是美國生醫研究重鎮，聯邦政府的處分凍結了龐大的研究經費，該大學透過各種途徑向政府施壓無效，最後火速在數個月內完成改善。當年帶隊調查該事件的主管，是衛生部受試者保護局的副局長黃燕瓊博士。黃博士是台灣人，於回台演講時，曾分享事件經過。

台師大的事件引起媒體與各界許多討論，但下列重點較少被提到：

人體生醫研究的倫理規範，近年來大幅度法律化。圖為台師大女足隊員被迫以學分、強制退隊等方式威脅球員配合抽血。（圖擷自threads）

一、人體生醫研究的倫理規範，近年來大幅度法律化，不再停留於道德勸說或科學家自律的時代。

違反研究倫理，須由研究機構的研究倫理審查委員會（通稱IRB）裁處，也可能合併有法律制裁。例如研究者被停權，不能執行新研究或申請研究經費；研究經費被追回；研究機構的人事懲處等；在全球期刊發表的論文被撤掉。研究機構的IRB如果沒有盡責，也可能被政府處罰，甚至被停權，不得再審查研究案。師大最初處理本案想要掩飾，從輕發落，該校IRB則對嚴重違規（serious non-compliance）與持續違規（continual non-compliance）的事件，似無嚴謹調查與依法處理，恐已脫離國際上的標準做法，也違反我國法規。

二、本案沒有合法簽署的受試者同意書。

依據人體研究法第12條第2項規定，執行告知同意，應依IRB審查通過的方式及內容。否則，就可能不是一個合法合規的告知同意。據悉本案IRB審查通過的同意方式是書面同意，但受試者是在抽血事後才補簽同意書。所以，研究者先執行研究，再取得書面同意，已違反上述規定。

三、本案脅迫學生參加研究，違反人體研究法，也涉犯刑法強制罪與傷害罪。

人體研究法第14條第2項規定：取得同意，不得採用強制、利誘或其他不正當方式。另外，所有研究者都熟悉的國際研究倫理規範—赫爾辛基宣言第27條，也規定要避免以脅迫取得同意。據報導本案研究者的口頭告知有被學生錄音，其內容涉及以學分、畢業或其他情事脅迫學生，甚至有學生因拒絕參加研究被迫休學或退學。這些情節若屬實，已違反上述規定。

甚至涉及刑法第304條強制罪：以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利。更且，抽血是傷害身體的行為，需有阻卻違法事由才不會構成刑法傷害罪。執行研究者常用的阻卻違法事由，就是受試者的同意，但如果學生的同意是不合法的，是違反人體研究法第12條與14條規定，也違反研究倫理規範，很可能不能阻卻違法性而成立傷害罪。

四、研究收案直屬學生為受試者，屬於易受不當脅迫的族群（vulnerable to coercion or undue influence），需有保護學生自主同意權的額外措施。

台師大女子足球隊事件，台師大日前公開說明，研究主持人陳忠慶（左）、教練周台英（右）數度鞠躬致歉。（資料照）

本事件研究者為老師及教練，收案直屬學生，但前者對後者有評量成績的權限，也能影響參賽、選拔、培訓的決定。在研究倫理實務上，此種研究設計需有保護學生自主同意權的額外措施。例如：修改收案對象為其他學生，不收直屬學生；直屬老師不能執行招募、不能執行當面告知同意；老師不能知道參加研究或不參加研究的名單；改採匿名收案；直屬老師迴避擔任研究主持人或協同主持人，完全退出研究團隊等。但本案似乎完全沒有保護學生的自主同意權的額外措施，而任由老師脅迫學生參加研究。台師大IRB在審查過程，是否有注意到這個重要問題，值得檢討。

事實上，據悉本研究案的子計畫曾擬納入北部另一家國立大學的醫學中心，但該醫學中心的IRB在審查本案時，對教練收案直屬學生如何確保學生的自主同意提出質疑，最後主持人選擇撤案，讓該醫學中心沒有加入這個研究案。因此可知：（1） IRB的盡責審查，還是能替受試者把關的。（2） 研究主持人對這個重大的研究倫理疑慮，透過校外審查應該已經充分知悉，但沒有面對這個問題，也沒有修改研究設計，而繼續以傷害學生自主同意權的方式來執行研究。

五、據悉本案研究團隊多年來的數個研究案，以及該校的其他運動科學的研究案，可能也有類似的問題。

是否校長對IRB的支持不足，或IRB沒有妥善運作，或該校研究社群與校方行政主管，均對受試者保護與研究倫理的落實，缺乏使命感？作為一所有優良傳統的國立大學，台師大可利用這次機會，浴火重生，就像20幾年前美國的約翰霍普金斯大學一樣。另外，教育部及國科會也可善用這次醜聞，提升大專院校的受試者保護水準，例如在IRB查核中，增加對學校職責的要求。

（作者為 醫師、律師、法學博士）

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