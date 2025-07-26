自由開講》世大運變審查會？中共代表團兼職賀電警察

◎ 張亞柔

2025年德國世大運跆拳道頒獎典禮上，我國選手奪得銀牌，教育部特派代表頒發賀電，表達對選手爭光的肯定與祝賀。未料，中國代表團人員竟當眾衝上前搶奪賀電，聲稱要「檢查是否寫了中華台北」，甚至與我方官員發生推擠，行為粗暴，荒謬至極，徹底踐踏運動家精神與國際禮儀。

中國代表團成員（最右邊）企圖搶奪我國體育署競技組組長藍坤田手中的賀電，已是本屆世大運第二次發生。（體育署提供）

中共代表團在國際場合公然搶奪官方文件，毫不掩飾其霸凌本質。如此行徑，不僅暴露其對台灣主體地位的極度焦慮，更讓全世界再次看清：中國是不折不扣的政治流氓。

請繼續往下閱讀...

體育場也難逃政治審查

這並非個案。過去中共曾多次在國際賽事中抗議我方選手旗幟與應援口號，從羽球、桌球到頒獎典禮，無一倖免。將比賽現場當作政治戰場、對「台灣」兩字如臨大敵，這種荒謬的敏感與干預，形同讓審查制度延伸至全球體育舞台。

恐懼台灣被世界看見

中共自詡泱泱大國，卻容不下一紙賀電，真正顯示的不是強勢，而是懼怕。它害怕台灣被看見、被認同，害怕自由民主的台灣與其極權統治形成對比，只能靠鬧場、干預、鬥爭來掩飾其對自由台灣的深層恐懼與治理失能。

台灣隊跆拳道男團拿下世大運銀牌，頒獎時卻遭到中國人員企圖搶奪教長頒發的賀電。（擷取自臉書）

台灣選手以實力證明自己，政府依法頒賀電，展現國家尊嚴與自信。中共以粗暴行徑干預，只會更加突顯其失格與無理。真正的「大國」，應該懂得尊重他人、尊重體育，而非靠政治鬥爭彰顯存在感。

我們對中共的無理干涉表達最嚴正譴責，也再次強調：台灣不會屈服於威脅與打壓。我們將繼續在國際舞台上挺身而出，讓世界看見一個堅韌、自信、自由的中華民國。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com







熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法