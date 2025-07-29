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自由開講》備戰謀獨？ 拆穿中共荒謬邏輯

2025/07/29 15:00

◎林宇馨

「漢光41號」模擬中共可能於2027年犯台的各種情境，包含「灰色地帶襲擾」、登陸作戰與城鎮防衛，全面整合三軍與後備動員，並結合民間機構進行城市韌性防空演練，展現出全民防衛的能力與決心。

海軍陸戰隊操作人攜式刺針飛彈情形，國防部長顧立雄（右二）日前前往視導。（國防部提供）海軍陸戰隊操作人攜式刺針飛彈情形，國防部長顧立雄（右二）日前前往視導。（國防部提供）

這樣一場正當、必要的備戰行動，卻遭中共國台辦抹黑為「以武謀獨」、「升高對抗」，甚至稱台灣備戰就是挑釁，根本是顛倒黑白、混淆視聽。所謂「備戰謀獨」，根本是中共邏輯上的詭辯與卸責。他們不斷擴軍備戰，年年增加軍費，對台進行軍機軍艦騷擾、飛彈部署與海空封鎖演訓，卻指責台灣防衛自己是升高對抗？這是赤裸裸的雙重標準。

中國民航局日前片面宣布，啟用M503航路W121銜接線。（資料照） 中國民航局日前片面宣布，啟用M503航路W121銜接線。（資料照）

真正破壞台海和平的，是中共。事實攤開來看：中共年年軍機擾台，甚至演練封鎖；中共片面啟用M503航線與W121銜接線，無視我方飛安；中共高調宣稱「不放棄武力犯台」；中共全面封鎖我國際空間，透過法律戰與輿論戰進行滲透與打壓。

中共真正想要的不是「不獨」，而是「不保」——不准台灣防衛自己，不容人民有反抗意志。只要台灣展現出保家衛國的決心，就會被抹黑為挑釁，這才是真正荒謬的邏輯。

一個自由民主的政體，不可能因為建軍備戰就被污名化為「謀獨」。國際社會也從未將台灣的自衛行為視為挑釁。中共只是想透過輿論操控與話語權壓制台灣，使我們放棄防衛意志，最終走入他們設下的統戰陷阱。

備戰，不是為了戰爭，而是為了避免戰爭。唯有強化自我防衛力量，才能讓中共不敢輕舉妄動。這正是「和平靠國防」的核心精神。台灣人民應更堅定支持國軍、支持全民防衛，這不是挑釁，而是保障我們自由民主生活方式的基本條件。
（作者為研究生）

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