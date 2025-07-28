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自由開講》台灣健兒體壇發光 應反制中國霸凌

2025/07/28 09:30

◎ 茜茜

中國隊連環打壓臺灣選手！從桌球到跆拳道的政治操作

中國代表團成員（最右邊）企圖搶奪我國體育署競技組組長藍坤田手中的賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（體育署提供）中國代表團成員（最右邊）企圖搶奪我國體育署競技組組長藍坤田手中的賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（體育署提供）

在德國萊茵-魯爾世大運場邊，臺灣男子跆拳道代表隊勇奪銀牌，本應是選手風光一刻，卻被兩名中國大學生體育協會人員粗暴打斷──當教育部長鄭英耀致贈賀電時，兩名中方代表強行上前搶奪，企圖檢查內容是否書寫「中華臺北」字樣，甚至高聲叫囂；然這不是第一次，從桌球、羽球再到跆拳道，中國連番出手，不只搶走賀電，更試圖撤下我國國旗、控訴「臺灣加油」口號；此系列事件已非個案，而是中國長期利用國際體育賽事作為主權戰場的縮影；面對中共「從競技場滲透到輿論場」的全方位打壓，我國必須凝聚國際民主陣營，以體育為契機，反制其政治霸凌。

中共政治干預無孔不入，運動場成為統戰前線

近年來臺灣在國際體育舞臺上屢創佳績，從東京奧運13面獎牌，到2023杭州亞運破紀錄收獲，今年世大運也持續展現成長實力，然每當臺灣在國際場合上展現能見度，中共便同步加大政治施壓；早在2017年，奈及利亞公開要求我駐處遷離首都、降低層級；東京奧運時，中共也曾抗議外媒標示「臺灣」而非「中華臺北」，如今更將奧會規範無限上綱，阻撓選手接受來自自家國家的祝賀信函；這並非孤立現象，中共將體育作為「統戰第二戰場」，在限制臺灣國號、國旗、口號的同時，也藉由強勢外交迫使主辦國配合其政治語言，面對這樣的挑釁，我國不該再沉默。

從「臺灣加油」到「國旗下架」：中共挑釁清單曝光

台灣桌球男團在德國舉行的世大運，勇奪金牌。（大專體總提供）台灣桌球男團在德國舉行的世大運，勇奪金牌。（大專體總提供）

這次世大運中共的行徑層出不窮，當我國桌球男團擊敗中國奪金後，中國人員隨即向大會投訴觀眾高喊「臺灣加油」違反奧會規定；羽球比賽結束後再試圖搶賀電，之後還要求主辦城市埃森撤下中繼站門口的我國國旗；這種「細節到國旗、語句到加油詞」的政治挑釁，不僅傷害選手士氣，更意圖限縮臺灣在國際上的話語權與主權認同；過去中國也曾要求西班牙、捷克等國體育協會不得邀請臺灣代表隊參加國際邀請賽，甚至在美國NBA、英超、奧運賽場背後施壓各國轉播單位修改地圖與用詞，體育已成中共外交脅迫的延伸。

體育實力逐步躍升，臺灣應化壓力為契機

儘管外部政治干擾不斷，臺灣選手近年展現驚人實力；跆拳道、桌球、射箭、舉重等項目躍居世界前段班，國訓中心改革、科學化訓練逐見成效，2024巴黎奧運備戰中，臺灣亦擴大與歐、美、日專業體系合作，厚植選手競爭力；面對中共打壓，我國應將體育作為軟實力外交的一環；一方面厚植選手後勤與心理支持系統，另一方面透過「體育外交」深化與民主國家的友誼，例如與德、法、立陶宛等國簽署體育合作協議、建立青年訓練交流平臺；讓臺灣選手在國際舞臺上不只奪牌，更說出屬於自由社會的價值。

國際聯合反制，民主同盟必須出聲

自由開講》台灣健兒體壇發光 應反制中國霸凌中國代表團要求下架台灣在世大運中繼站門口懸掛的國旗，德國埃森市長已致歉。（體育署提供）

此次事件中德國市長已公開道歉，表明支持開放與包容價值，這是我們可以乘勢推進的訊號，我國可考慮主動召開「民主體育國家圓桌會議」，與G7成員、波羅的海三國、捷克、斯洛伐克、澳洲等建立常態合作管道，面對中共對選手、教練、國旗、媒體的「非傳統外交攻擊」，建立應對SOP；我國也應加強向IOC、FISU等國際體育組織說明現況，推動制定明確機制處理政治干預事件，中國若再肆無忌憚，應承擔國際體育秩序破壞者的代價。

體育正義不容踐踏，臺灣應主動設定國際議程

2025國際情勢勢必更加緊張，中共對臺文攻武嚇不會停歇，我國應主動設定國際體育議程，發起「體育自由聲明」倡議，明列民主國家共同捍衛選手自由、主權尊嚴、不受政治干預的權利，並設立「體育人權觀察機制」監測中共干預案例；此外，教育部與外交部應跨部門協作，發展「運動外交大使」計畫，讓體壇人物進入國際論壇發聲；同時培育具媒體素養、熟悉國際法的體育官員，於第一線駁斥中共言論，這場體育場上的主權保衛戰，臺灣不應只是被動受害者，更應成為主動倡議者。

臺灣不是第一次，也不會是最後一次在國際體育舞臺上遭遇壓迫，但每一次的不義，都是我們爭取更多支持與能見度的契機；從搶賀電開始，讓世界聽見臺灣，也看清北京的真實面貌，這場戰爭不只在擂臺上，也在價值與文明之間的選擇題上。

（作者為研究生）

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