自由開講》台灣健兒體壇發光 應反制中國霸凌

◎ 茜茜

中國隊連環打壓臺灣選手！從桌球到跆拳道的政治操作

中國代表團成員（最右邊）企圖搶奪我國體育署競技組組長藍坤田手中的賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（體育署提供）

在德國萊茵-魯爾世大運場邊，臺灣男子跆拳道代表隊勇奪銀牌，本應是選手風光一刻，卻被兩名中國大學生體育協會人員粗暴打斷──當教育部長鄭英耀致贈賀電時，兩名中方代表強行上前搶奪，企圖檢查內容是否書寫「中華臺北」字樣，甚至高聲叫囂；然這不是第一次，從桌球、羽球再到跆拳道，中國連番出手，不只搶走賀電，更試圖撤下我國國旗、控訴「臺灣加油」口號；此系列事件已非個案，而是中國長期利用國際體育賽事作為主權戰場的縮影；面對中共「從競技場滲透到輿論場」的全方位打壓，我國必須凝聚國際民主陣營，以體育為契機，反制其政治霸凌。

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中共政治干預無孔不入，運動場成為統戰前線

近年來臺灣在國際體育舞臺上屢創佳績，從東京奧運13面獎牌，到2023杭州亞運破紀錄收獲，今年世大運也持續展現成長實力，然每當臺灣在國際場合上展現能見度，中共便同步加大政治施壓；早在2017年，奈及利亞公開要求我駐處遷離首都、降低層級；東京奧運時，中共也曾抗議外媒標示「臺灣」而非「中華臺北」，如今更將奧會規範無限上綱，阻撓選手接受來自自家國家的祝賀信函；這並非孤立現象，中共將體育作為「統戰第二戰場」，在限制臺灣國號、國旗、口號的同時，也藉由強勢外交迫使主辦國配合其政治語言，面對這樣的挑釁，我國不該再沉默。

從「臺灣加油」到「國旗下架」：中共挑釁清單曝光

台灣桌球男團在德國舉行的世大運，勇奪金牌。（大專體總提供）

這次世大運中共的行徑層出不窮，當我國桌球男團擊敗中國奪金後，中國人員隨即向大會投訴觀眾高喊「臺灣加油」違反奧會規定；羽球比賽結束後再試圖搶賀電，之後還要求主辦城市埃森撤下中繼站門口的我國國旗；這種「細節到國旗、語句到加油詞」的政治挑釁，不僅傷害選手士氣，更意圖限縮臺灣在國際上的話語權與主權認同；過去中國也曾要求西班牙、捷克等國體育協會不得邀請臺灣代表隊參加國際邀請賽，甚至在美國NBA、英超、奧運賽場背後施壓各國轉播單位修改地圖與用詞，體育已成中共外交脅迫的延伸。

體育實力逐步躍升，臺灣應化壓力為契機

儘管外部政治干擾不斷，臺灣選手近年展現驚人實力；跆拳道、桌球、射箭、舉重等項目躍居世界前段班，國訓中心改革、科學化訓練逐見成效，2024巴黎奧運備戰中，臺灣亦擴大與歐、美、日專業體系合作，厚植選手競爭力；面對中共打壓，我國應將體育作為軟實力外交的一環；一方面厚植選手後勤與心理支持系統，另一方面透過「體育外交」深化與民主國家的友誼，例如與德、法、立陶宛等國簽署體育合作協議、建立青年訓練交流平臺；讓臺灣選手在國際舞臺上不只奪牌，更說出屬於自由社會的價值。

國際聯合反制，民主同盟必須出聲

中國代表團要求下架台灣在世大運中繼站門口懸掛的國旗，德國埃森市長已致歉。（體育署提供）



此次事件中德國市長已公開道歉，表明支持開放與包容價值，這是我們可以乘勢推進的訊號，我國可考慮主動召開「民主體育國家圓桌會議」，與G7成員、波羅的海三國、捷克、斯洛伐克、澳洲等建立常態合作管道，面對中共對選手、教練、國旗、媒體的「非傳統外交攻擊」，建立應對SOP；我國也應加強向IOC、FISU等國際體育組織說明現況，推動制定明確機制處理政治干預事件，中國若再肆無忌憚，應承擔國際體育秩序破壞者的代價。

體育正義不容踐踏，臺灣應主動設定國際議程

2025國際情勢勢必更加緊張，中共對臺文攻武嚇不會停歇，我國應主動設定國際體育議程，發起「體育自由聲明」倡議，明列民主國家共同捍衛選手自由、主權尊嚴、不受政治干預的權利，並設立「體育人權觀察機制」監測中共干預案例；此外，教育部與外交部應跨部門協作，發展「運動外交大使」計畫，讓體壇人物進入國際論壇發聲；同時培育具媒體素養、熟悉國際法的體育官員，於第一線駁斥中共言論，這場體育場上的主權保衛戰，臺灣不應只是被動受害者，更應成為主動倡議者。



臺灣不是第一次，也不會是最後一次在國際體育舞臺上遭遇壓迫，但每一次的不義，都是我們爭取更多支持與能見度的契機；從搶賀電開始，讓世界聽見臺灣，也看清北京的真實面貌，這場戰爭不只在擂臺上，也在價值與文明之間的選擇題上。

（作者為研究生）



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