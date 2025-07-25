曹興誠八不居士》天理和公道

那我為什麼不去世界遊山玩水？卻要全心全力的投入大罷免？ 我為的是，天理和公道。

◎ 曹興誠

天理和公道

明天（0726）就要投票了！我知道很多志工焦慮難安。

讓我來講講，我投入大罷免的心路歷程，或許有助於大家克服焦慮。

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我今年超過78歲了，從30幾歲起，我就已經是台灣知名人物，所以我不必求名。

曹興誠表示投入大罷免，他不求名、不求財、不求官，只為天理和公道。（資料照）

我也算有錢。前三年我就在台灣繳了30億台幣的稅。所以我也不必求財。

當然我也不求做官；因為做官會失去許多自由。

那我為什麼不去世界遊山玩水？卻要全心全力的投入大罷免？

我為的是，天理和公道。

什麼是「天理」？

英國人約翰·洛克（John Locke）說，每個個人都有「天賦人權」，他的生命、財產和自由不可剝奪。政府的責任是保護人權；政府的權力是人民給的。人民透過選舉，定期來修正對政府的授權。

約翰洛克講的就是天理。這天理帶來了民主政治，這個天理，也是現代文明尊重的普世價值。

共產黨是不講天理的。共產黨追求的是一黨獨大，萬年執政。任何人擋到他們的路，他們就會剝奪這個人的生命財產和自由。

所以中共是邪惡的，違反天理的存在。

共產黨的哲學，完全反應在徐巧芯的言論上。

國民黨立委徐巧芯說絕對不會是個「佛系立委」，曹興誠指出她講的是共產黨的話。（資料照）

徐巧芯說：「我絕對不會是個佛系的立委，而是一個佛擋殺佛，神擋殺神的立委。就是要讓民眾看到血流成河」。

我說徐巧芯是中共地下黨員，根據的就是她講的這段話。她講的，是共產黨的話。

1996年台灣能夠直選總統以後，台灣才有了天理。國民黨過去跟共產黨一樣，也是不講天理的。

國民黨和共產黨強調兩岸要統一。

所謂統一，就好像你隔壁鄰居想在你們的隔牆上鑽個洞，說要過來和你一起住，然後分你的錢，管你的家務。

這是侵害別人生命、財產和自由的行為，所以統一是違反天理的。

國共兩黨過去打內戰，爭奪的只是權力和地盤；這兩黨都不講天理，沒有天理。

中共不講天理，我們沒辦法，但是台灣的立法委員，吃的、用的，都是我們辛苦繳交的納稅錢，他們竟然和中共裡應外合，要讓中共吞併我們，讓台灣社會失去天理，那就是非常的不公道。

今天我們志工，從各行各業走出來，從台灣的各個角落站出來，為的是什麼？為了就是天理和公道。

一個人再有錢，再有名，官再高，權再重，如果心中沒有天理公道，那他只是一個卑微的存在，是個不配成為人的存在。

罷團舉辦造勢活動，民眾帶著各式罷免旗幟、標語到場聲援。（資料照）

我如果不來幫忙大家爭取天理和公道，我就不配稱為人。

明天去投下罷免票，就對了。也許我們不會完全勝利，但就做人而言，我們已經成功了。

大罷免，大成功！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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