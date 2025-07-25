名家分享~趙曉慧》大罷免大啟蒙／民主更趨成熟 罷免不會常態化

經過這一次大罷免的大啟蒙，也就是我剛才說的「民智大開」，台灣社會對政黨與政治人物的要求，標準只會提高不會下修。

◎ 趙曉慧

很多人擔心，罷免會成為常態。

誰都喜歡安定的生活，政治不要這樣吵吵鬧鬧，更不希望自己的國家有共產黨。但「民主」這件事，是需要學習的。

過去民智未開，加上管政治等於惹麻煩，而且當年沒有社群平台，所以每四年一次的投票就「任你鬧四年」。（資料照）

不是「以前沒有罷免，所以政治很穩定」，真相是：過去民智未開，加上管政治等於惹麻煩，而且當年沒有社群平台，所以每四年一次的投票就「任你鬧四年」。

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你買進一支股票、ETF ，有沒有「任你鬧四年」都不用檢視財報績效的？看盤與財報的難度，其實比政治運作還要難懂，但你都可以搞定了，還怕你不知道怎麼「管理政治人物的績效」？

如果政客只是小奸小壞，沒有動搖國本，大家就睜一隻眼、閉一隻眼，真的讓你鬧四年。但，現在不一樣了。

大罷免對台灣政治最大的影響之一，就是「民智大開」，以後任何顏色的政黨要胡鬧，人民不會輕易放過你了！

大罷免對台灣政治最大的影響之一，就是「民智大開」，以後任何顏色的政黨要胡鬧，人民不會輕易放過你了！（資料照）

這一次罷掉國民黨的叛國爛委之後，下一個要緊張的就是民進黨了。

國會補選之後，民進黨可能會再度全面執政，也可能是反共的「民主大聯盟」過半數（有幾席是公民團體代表），但怎麼說，民進黨畢竟是執政黨。

經過這一次大罷免的大啟蒙，也就是我剛才說的「民智大開」，台灣社會對政黨與政治人物的要求，標準只會提高不會下修。

所以，民進黨的皮，要繃緊一點。如果敢亂來，下一個被修理的就是民進黨，但形式不一定是罷免，按照公民團體的素質之高，人才濟濟臥虎藏龍，「辦法」很多的。

罷免，是一種民主的修復能力。也是人民受保障的憲法權力。圖為中華民國憲法。（取自貼文）

罷免，是一種民主的修復能力，別的國家沒有，但也有類似的修復機制，例如兩年一次的期中選舉、倒閣等。

罷免，就像死刑一樣，備而不用。你不要殺人放火，死刑就跟你沒關係。

罷免成為常態，這是一時的，畢竟民主是要不斷學習的。

所以，不用讓政客打「安定牌」對選民洗腦，說罷免會變成常態，掩蓋選民自己平日懶於、懼於管政治。

有什麼選民，就會選出什麼樣的政黨與政治人物。台灣人民的民主素養越成熟，政客就越不敢亂來，政治就越安定。

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書





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