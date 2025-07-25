晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~趙曉慧》大罷免大啟蒙／民主更趨成熟 罷免不會常態化

經過這一次大罷免的大啟蒙，也就是我剛才說的「民智大開」，台灣社會對政黨與政治人物的要求，標準只會提高不會下修。
名家分享

名家分享

2025/07/25 18:30

◎ 趙曉慧

很多人擔心，罷免會成為常態。

誰都喜歡安定的生活，政治不要這樣吵吵鬧鬧，更不希望自己的國家有共產黨。但「民主」這件事，是需要學習的。

過去民智未開，加上管政治等於惹麻煩，而且當年沒有社群平台，所以每四年一次的投票就「任你鬧四年」。（資料照）過去民智未開，加上管政治等於惹麻煩，而且當年沒有社群平台，所以每四年一次的投票就「任你鬧四年」。（資料照）

不是「以前沒有罷免，所以政治很穩定」，真相是：過去民智未開，加上管政治等於惹麻煩，而且當年沒有社群平台，所以每四年一次的投票就「任你鬧四年」

你買進一支股票、ETF ，有沒有「任你鬧四年」都不用檢視財報績效的？看盤與財報的難度，其實比政治運作還要難懂，但你都可以搞定了，還怕你不知道怎麼「管理政治人物的績效」？

如果政客只是小奸小壞，沒有動搖國本，大家就睜一隻眼、閉一隻眼，真的讓你鬧四年。但，現在不一樣了。

大罷免對台灣政治最大的影響之一，就是「民智大開」，以後任何顏色的政黨要胡鬧，人民不會輕易放過你了！

大罷免對台灣政治最大的影響之一，就是「民智大開」，以後任何顏色的政黨要胡鬧，人民不會輕易放過你了！（資料照）大罷免對台灣政治最大的影響之一，就是「民智大開」，以後任何顏色的政黨要胡鬧，人民不會輕易放過你了！（資料照）

這一次罷掉國民黨的叛國爛委之後，下一個要緊張的就是民進黨了。

國會補選之後，民進黨可能會再度全面執政，也可能是反共的「民主大聯盟」過半數（有幾席是公民團體代表），但怎麼說，民進黨畢竟是執政黨。

經過這一次大罷免的大啟蒙，也就是我剛才說的「民智大開」，台灣社會對政黨與政治人物的要求，標準只會提高不會下修。

所以，民進黨的皮，要繃緊一點。如果敢亂來，下一個被修理的就是民進黨，但形式不一定是罷免，按照公民團體的素質之高，人才濟濟臥虎藏龍，「辦法」很多的。

罷免，是一種民主的修復能力。也是人民受保障的憲法權力。圖為中華民國憲法。（取自貼文）罷免，是一種民主的修復能力。也是人民受保障的憲法權力。圖為中華民國憲法。（取自貼文）

罷免，是一種民主的修復能力，別的國家沒有，但也有類似的修復機制，例如兩年一次的期中選舉、倒閣等。

罷免，就像死刑一樣，備而不用。你不要殺人放火，死刑就跟你沒關係。

罷免成為常態，這是一時的，畢竟民主是要不斷學習的。

所以，不用讓政客打「安定牌」對選民洗腦，說罷免會變成常態，掩蓋選民自己平日懶於、懼於管政治。

有什麼選民，就會選出什麼樣的政黨與政治人物。台灣人民的民主素養越成熟，政客就越不敢亂來，政治就越安定。

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書