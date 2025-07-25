自由開講》國家主人站出來 726是價值選擇

◎ 林仁斌

人民是頭家，我們不能再坐視人民的公僕完全漠視既有且正常運作的規則，危害社會與國家發展。國家的主人不該讓事情再這樣下去了。當前的狀況，已不是政黨間競爭與政策對立那麼單純，而是一場關乎憲政體制與價值選擇的重大檢驗。現在，就是必須要讓國民黨立委重新變回少數。

國民黨亂刪中央政府總預算案，引發國家主人的不滿。（資料照）





這些藍白立委過去一年多在立法院的惡行惡狀，歷歷在目，啟人疑竇的法案接續推出，違反程序正義，不經充分討論，不尊重民主，輕率通過各項違憲、反國安的法案，亂刪預算，意圖癱瘓行政體系、迎合敵對勢力，要將台灣推向深淵。

在這一年多不負責任的國會作為裡，沒有一個將被罷免的國民黨立委是無辜的，因為他們在每一次的違憲法案、預算案審查時，全都罔顧多數民意，不明究裡的跟著傅崐萁與黃國昌舉手表決。如果我們再任由不適格的立委持續把持立院，把整個國家當成政治鬥爭的戰場，那麼傷害最深的，將會是全體台灣人民。換言之，他們被拉下台都是咎由自取、怨不得別人，誰讓他們身為人民的公僕，卻不站在人民的這一邊，從未誠實面對錯誤、更是有負人民重託。

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726前夕，公民團體「台灣出來罷」25日持續固守台北市大安區，將以初心出發迎向大安光榮。（記者廖振輝攝）



人民才是國家的主人，要展現當家作主的精神。我們不該讓事情再這樣下去了。若再沉默，將是棄守顯而易見的選擇，是將台灣的未來交給我們本該能制衡的惡霸去決定。因此，筆者呼籲大家在即將於七月廿六日行使公民罷免權的時候，積極站出來拉票、踴躍投票，同意罷免這些不適任的立委，共同守護民主台灣。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

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