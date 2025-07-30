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自由開講》英國擬下修投票年齡至16歲 台灣落後時代？

2025/07/30 13:00

◎ 李姵瑩

英國政府近日宣布計畫下修投票年齡至十六歲，若順利通過，將成為該國自1969年以來最重大的民主改革。這不僅是對青少年參與公民社會的肯定，也再度喚起全球對選舉制度與青年政治參與的關注。值得一提的是，蘇格蘭與威爾斯早已實施此制，而英格蘭與北愛爾蘭仍維持十八歲的門檻，這次英國政府提出的修法，正是希望整合全國制度一致性。而更值得台灣反思的是：當全球民主制度正積極讓年輕人發聲時，台灣是否也該思考青少年政治參與的門檻是否過高，甚至落後時代？

自由開講》英國擬下修投票年齡至16歲 台灣落後時代？英國首相施凱爾領導的工黨政府將推動選舉制度改革，將降低投票年齡。（法新社檔案照）

英國首相施凱爾的辯護簡潔有力：「既然你付出，就應該有權決定如何支配這筆錢。」這句話道出了現代公民社會的核心精神。在英國，十六歲的青少年早已可以合法工作並繳納稅金，他們為國家做出貢獻，卻沒有選擇施政者的權利，顯然有違公平原則。事實上，多國研究已指出，十六歲就擁有投票權的公民，投票參與率反而高於十八歲才獲權者。這與傳統印象中「年輕人不關心政治」的觀念大相逕庭，反映的是，如果社會愈早給予年輕人責任與參與機會，公民意識反而更早成熟。

那麼，回過頭來看台灣，我們是否也準備好讓十六、十七歲的青年走進投票所？誠然，過去台灣的「十八歲公民權」修憲公投未能通過，使台灣至今仍維持二十歲才能投票的門檻，儘管十八歲已可服兵役、結婚、承擔刑事責任與納稅，卻不能參與選舉，這在邏輯與價值觀上難以說服年輕人。而在今日，當英國正考慮將十六歲納入選民行列，這對台灣而言無疑是一面鏡子——我們是否過於保守，甚至低估了青年的民主素養與參與意願？

「18歲公民權」修憲複決公投有效同意票，無法越過門檻。（資料照，本報合成）「18歲公民權」修憲複決公投有效同意票，無法越過門檻。（資料照，本報合成）

台灣面臨的問題不僅在於制度延宕，更在於政治人物與社會大眾是否真心相信青年具備足夠判斷力。現代教育體系早已將公民素養納入課綱核心，網路世代更讓青少年在資訊掌握上不亞於成人。許多年輕人不僅熟悉政治語言，也積極參與社會運動、校園自治與公共議題討論。他們不再是過去那個「等你長大再說」的被動角色，而是當代社會動能的活躍份子。與其延後他們的參與，不如設計更有系統的公民教育與青年參與平台，真正接納他們成為制度的一部分。

英國的改革還伴隨其他民主強化措施，例如擴大可接受的選民證件形式，包括銀行卡與數位身分證。這不僅簡化選民認證流程，也展現對新世代生活方式的理解與配合。相較之下，台灣對選務系統的數位化仍處於起步階段，面對青年世代的數位習慣與行為模式，仍欠缺足夠的政策回應。倘若台灣真想提升投票率、深化民主參與，與其怪罪年輕人冷漠，不如從制度設計與實務操作面著手，讓參與變得便利、自然與有意義。

英國此次的改革若能成功通過，勢必將成為全球民主制度演進的重要參考點。對台灣來說，這不僅是一個遠方國家的新聞，更是一項近在眼前的政策警訊：我們是否準備好給予年輕人他們應得的公民地位？當民主價值的實踐與青年參與的渴望並存，下一步的選擇，就端看我們是否有足夠的勇氣與遠見，願意與新世代攜手共築更成熟、更包容的民主社會。

（作者為新北市科技業）

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