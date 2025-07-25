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李忠憲的思考》對抗赤化最後防線 「大罷免」讓台灣重回正軌

7月26日的投票將決定台灣未來的走向，而且這個進程恐怕會很快，是要繼續活在自由、民主、人權開放的社會，還是像香港、圖博、新疆一樣變成專制獨裁體制下的一部分。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/07/25 20:00

◎ 李忠憲

大罷免，讓台灣重回正軌──對抗赤化的最後防線已拉響警報

一個社會怎麼面對死亡，決定了它怎麼看待自由；而一個民主怎麼面對威脅，決定了它是否還活著。

藍白昨天封殺七個大法官，這個訊號清楚又強力，之前我寫的一篇文章說國民黨已經放棄了民主，而這個立法院投票的結果表達的意義和選擇再強烈不過，人民不會看不明白。

大罷免投票日前夕，立法院院會7月25日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團都決定對7位大法官被提名人投下不同意票。（記者劉信德攝）大罷免投票日前夕，立法院院會7月25日進行司法院大法官人事同意權案記名投票表決，國民黨團、民眾黨團都決定對7位大法官被提名人投下不同意票。（記者劉信德攝）

明天（7月26日）的投票將決定台灣未來的走向，而且這個進程恐怕會很快，是要繼續活在自由、民主、人權開放的社會，還是像香港、圖博、新疆一樣變成專制獨裁體制下的一部分。

昨天有一個我的導生來挑戰我資安，還有對自由多元的見解，文字上很有禮貌，但隱約透漏了他的政治立場和明天的投票取向。

回到我第一時間為什麼支持大罷免的原因，立法院藍白立委癱瘓台灣體制的訊號很明顯，讓大法官會議開不成，消滅司法；羞辱官員、胡亂刪除預算，癱瘓行政權。這不是個別立委適不適任的問題，而是藍白已經全面被赤化，習近平年紀大了等不及。

昨天釋放的訊號還不夠強烈嗎？如果國民黨還有一絲絲的主導權，不會有這樣的結果。

中國領導人習近平年紀大，恐對台灣採取冒進行動。（美聯社檔案照）中國領導人習近平年紀大，恐對台灣採取冒進行動。（美聯社檔案照）

時間其實對台灣來講已經非常緊迫，年紀大的習近平一定會冒進，採取某些行動，獨裁政權最大的問題就是「晚年的獨裁者，已經沒有辦法用理性來看待這個世界」。

死亡一直是所有人的問題，如何面對死亡更是一個人看待世界的哲學觀。

積極備戰面對台灣未來的艱難挑戰，時間已經1秒1秒在提醒我們，我覺得大罷免一定會大成功，對台灣的命運而言沒有失敗的可能，而這個成功只是彌補現在的錯誤，讓台灣回到原來應該要進行的軌道，後面的事情還多得很。

中國共產黨可不可怕？昨天的立法院就知道習近平的企圖和戰略！

沒有國際觀、看不清台灣的局勢和中國之間的關係，才會把視野局限在台灣，認為罷免藍白立委，會讓民進黨一黨獨大。

我對自由和多元的認同、認知和想像，跟大部分的人一樣，我們沒有那種奸詐的能力、和強烈的物質慾望成為習近平在立法院的一顆棋子，我們只是不想成為香港、圖博或新疆，被中國併吞而失去了原來的自由、民主和人權！

我們不是什麼大人物，也沒有什麼算計與權謀，只是單純相信自由、民主與人權的價值，不想有一天被告知必須閉嘴、噤聲、低頭。

昨天立法院釋放出的訊號已經足夠清楚，如果我們還無動於衷，那麼下一次的封殺就不會只是七位大法官，而是葬送整個台灣社會的未來。

大罷免是守護台灣尊嚴的起點，圖為罷團在凱達格蘭大道舉辦晚會。（記者王藝菘攝）大罷免是守護台灣尊嚴的起點，圖為罷團在凱達格蘭大道舉辦晚會。（記者王藝菘攝）

大罷免不是終點，而是重整國家機制、守護台灣尊嚴的起點。

台灣的體制目前明顯偏離軌道，時間也不站在我們這邊，但對於恐懼和死亡的想像我們跟習近平不一樣，我們的選擇是犧牲、奉獻、傳承和愛，而不是慾望、名利和征服。

讓我們一起，用手中的選票撐起台灣最後的堤防。

大罷免、必定大成功！

（作者為資安學者）
本文經授權轉載自李忠憲臉書

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