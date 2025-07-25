自由開講》退役少校問國民黨 你還反共嗎？

◎ 張崇廉

今年的漢光演習，十天九夜國軍精銳盡出，三軍弟兄姐妹展現出平時訓練的成果，展現出國軍守土有責，保衛台灣的決心，讓我們對國軍弟兄姐妹致上崇高敬意。

國軍「漢光41號」演習期間，第三作戰區的陸軍機步269旅聯兵二營日前進駐新北八里一帶，模擬解放軍自台北港登陸，部隊由CM34雲豹甲車掩護轉進後方陣地，演練進行「縱深防禦」。（資料照）

然而，在演習剛結束之際，所謂的網紅「館長」、曾經宣誓保衛中華民國的陸戰隊退役士官陳之漢先生應國民黨邀請演講，居然在創造中華民國的國民黨眾多黨員前講了一句「中國打台灣中華民國二分鐘就投降」。然而，詭異的是，當講「台獨」時國民黨會極力批評，但當你的面講「中華民國二分鐘投降」時，當時底下的國民黨朱主席、甚至到今天，國民黨居然沒人出來表達抗議，直到今天這演講後，看到這現象，我真的要問一句「國民黨，你還反共嗎？你還保衛中華民國嗎？」

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「館長」陳之漢是陸戰隊退役士官，講「中國打台灣中華民國二分鐘就投降」，國民黨無人抗議。（資料照）

國民黨至今始終仍不明白他們為什麼會被罷免？他們一直倒果為因，例如他談的是執政黨選輸翻桌，而不會去想想，大家要的是一個正常的國會，而不是毁憲亂政、不經過討論逕付二讀、表決前一刻才把案子拿出來，若把這方式用在接下來的「中配入籍六年改四年」、「不在籍投票」，「離島建設條例」、「引進中國醫生到外島」等等只對中國有利卻不利台灣的法律，那整個台灣不就毁於藍、白立委手上。



這才是我們要罷免這些不適任立委的主因，從最開始的青鳥、中華民國派、退將、老師、至今天百工百業，這已經超越藍、綠黨派，大家有亡國的危機感而出來以保衛國家的角度來支持這個大罷免。

為了中華民國完整的憲政體制，為了台灣不被中共從內部滲透破壞，請大家出來支持、且付出行動支持大罷免。

（作者為服務業、海軍退役少校）

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