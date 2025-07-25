自由開講》重生或沉淪 726是台灣人的抉擇

◎ 林正二

7月26日大罷免，是善良對抗邪惡、台灣要重生或沉淪的選擇。為了台灣的未來，國人必須理性地投下同意罷免藍委的選票。

台灣人民歷經二二八屠殺、白色恐怖、威權戒嚴、中壢與美麗島事件、國會全面改選與總統直選的抗爭，在民主人士帶領國人前仆後繼、奮鬥幾十年，好不容易建立民主體制後，卻遭到昔日專制的國民黨，假藉民主破壞民主，讓台灣再次陷入是否會向下沉淪的困境。

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國民黨立法院黨團大幅刪凍國防、外交與經建社福等預算。（資料照）

國民黨失掉執政權後，不僅不珍惜民主體制、認真傾聽民意，提出好的國家政策，跟民進黨一較長短，反而從昔日的反共復國逆轉為「親中舔共」、聯中制台，並以違反程序正義的手法，不經討論協商，就很「邪惡」地以多數暴力強行通過不利國家發展與人民生計的法案，還大幅刪凍國防、外交與經建社福等預算，搞得天怒人怨、罷聲四起！

國民黨面對民團自動發起的罷免藍委運動，不僅不願檢討自己的過錯，向台灣人民道歉、改邪歸正，竟然沒經過選民同意，就肆無忌憚地大量抄寫、偽造文書，甚至死亡連署，以惡制罷；這是很獨裁霸道、不尊重選民的邪惡行為。藍營遭到檢調收押偵辦後，竟打人喊救命，污衊賴政府司法迫害，並抹黑賴總統是希特勒獨裁者，遭到德、法等民主國家的譴責。台灣已建立民主體制幾十年，國民黨在野了，還如此野蠻無理，丟臉丟到國外！

台灣全面民主化後，善良的台灣人民已經給國民黨將功贖罪的機會。2008年阿扁卸任後，馬英九贏回政權、連任兩屆，卻不顧多數人民的想法，以九二「一中」共識，走向親中之路。2024年，由於立委選區的不當規劃，國民黨全國立委總票數雖少於民進黨，立委席次卻稍贏綠營；但國民黨卻不珍惜難得的際遇，好好表現，反利用稍多一點的席次，在中共謀台日亟之際，聯合民眾黨毀憲亂政、聯中制台，不利台灣的未來。

26日就是罷免投票日，公民團體舉辦晚會，訴求大罷免大成功。（記者王藝菘攝）

26日就是罷免投票日，在台灣面臨中國越來越強烈的文攻武嚇之際，台灣人民還能容忍傾中亂台的國民黨繼續胡作非為，替中共統台鋪路，讓國人失去自由民主的生活？台灣人民還可忍耐國民黨蠻橫霸道地通過不利國家與人民的法案？台灣人民可以不在意辛苦工作所繳納的稅款，被國民黨胡亂地大幅刪凍，不利台灣的「反共護台」、影響人民的生活？

明天（7月26日）的大罷免，是台灣人民以愛心對抗邪惡、避免台灣向下沉淪，讓台灣走出困境重生的機會！為了台灣與自己的前途，請大家超越黨派，投下同意罷免藍委的選票！（作者為退休駐美外交人員）

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