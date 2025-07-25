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自由開講》我們團結在大罷免下 看到無聲的愛國者飛彈

2025/07/25 14:20

◎ 黃立翔

昨天（0724）晚上的凱道，颱風外圍環流之下，只有路燈與中央舞台的光芒，卻意外地的擠滿了不畏風雨支持罷免的人潮，最多的是民團志工拿著各式各樣諧音詪的標語，有人揮舞綠色旗幟，有人舉著台獨建國的旌旗，更有非常多的人拿著國旗，他們散落各處，低調默默在風雨中站著，他們神情嚴肅眉頭深鎖，與現場的標語顯得不太搭調，卻留到最後，不像罷團志工更不像傳統的綠色支持者

反共護台志工聯盟在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」，熱情人潮滿溢凱道、高喊「大罷免、大成功」。（記者王藝菘攝）反共護台志工聯盟在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」，熱情人潮滿溢凱道、高喊「大罷免、大成功」。（記者王藝菘攝）

一個在立院20多年的政治工作者凌晨傳LINE給我，多年前因為老闆離開立院，輾轉在不同立委下做事，他說原本非常排斥大罷免，甚至公開堅決質疑民進黨涉入，在深沉的夜色中看不到月光的夜晚，一切都懂了。他說「民進黨沒這麼偉大，偉大的是這一群來自百工百業，每天下班揮汗拚連署還要被罵被打被吐口水的罷團志工，用汗水與生命團結台灣，我沒想到有生之年看到國旗跟綠色旗幟放在一起，這簡直就是電影ID4星際終結者打外星人前的各國飛行員大誓師，放下宗教、政治的分歧，只是為了生存，沒錯，就是為了生存。」

德國萊茵魯爾世大運，台灣隊跆拳道男團剛拿下銀牌，但賽後頒獎時卻遭到中國的體育協會人員鬧場，企圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電。（擷取自臉書）德國萊茵魯爾世大運，台灣隊跆拳道男團剛拿下銀牌，但賽後頒獎時卻遭到中國的體育協會人員鬧場，企圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電。（擷取自臉書）

世大運搶台灣賀電 中國不友善打壓

育有兩個學齡前小孩，住在中山區的一個學校教務主管跟我說，自己是六年級來自於傳統公教家庭，沒有特定政黨偏好自認是中間選民，但對於中國這幾年來不斷打壓、圍堵台灣非常厭惡，尤其在世大運搶台灣賀電的行為滿滿敵意，這種不友善的污辱與打壓，台灣不管藍綠當政忍受了多少年？這種情況下頻頻上對岸節目唱衰台灣，還跟對案情報頭子眉來眼去握手言歡，是不是賣國立委？若不勇敢罷免我怎麼面對自己的小孩？如何教導他們抬起頭做人？

同樣六年級的一個交通部官員跟我說，自己奉公守法，從小被教導愛國，公務人員藍大於綠是既定事實，不過這一屆立委亂砍預算、擋法案，又不經合理的討論與立法流程，製造一個個窒礙難行的法案，深深感覺恐怖，「他們在立法院嘻笑怒罵，完全不理專業技術官僚的勸解，是在懲罰政敵順便內耗這個國家，他們已經愧對選民」，這群立委每到對岸一趟，回台灣就有動作，台灣的危機這麼迫切，即使違背自己與家族的政治取向，一定要投同意罷免「四十七年前我捐出撲滿買自強號保衛台灣，今天我下班也到凱道上揮國旗，我要保衛中華民國」。

中華民國派與台派攜手 投同意罷免

自由開講》我們團結在大罷免下 看到無聲的愛國者飛彈中華民國派與台灣派團結在「大罷免」下，如無聲的愛國者飛彈。（記者王藝菘攝）

今天凌晨回家之前有人說，明天（0726）只要達不到罷免目標就是失敗，即使726贏了，補選也可能翻轉，我一點都不擔心，看到這些覺醒的中華民國派與台灣派站在一起，就像看到一枚枚無聲的愛國者飛彈，這會號召更多不同立場與背景的人覺醒，攜手保衛台灣，起而警告親中的政黨或意圖叛國的投機者，違背台灣利益的行為會將被唾棄，這一場大罷免讓以往針鋒相對不同立場的人瞬間覺醒，這不是甚麼藍綠立場轉換也不是政治出櫃，而是為台灣的生存放下歧見，為了這個我們子子孫孫安身立命的島嶼，在這個關鍵時刻團結對外，這就是大罷免最大的意義。

（作者為台北上班族）

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