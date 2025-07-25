黃澎孝練「孝」話》中國國民黨通匪親共立委的末日來了

比起被國民黨槍斃的通匪立委劉如心，這次被點名指控的親共通匪立委頂多只是被「大罷免」而已！實在可以偷笑下台了⋯⋯。

◎ 黃澎孝

直白的說吧！

比起被國民黨槍斃的通匪立委劉如心，這次被點名指控的親共通匪立委頂多只是被「大罷免」而已！實在可以偷笑下台了⋯⋯。

「反共保台」是國民黨在台灣實施戒嚴統治38年又55天的唯一理由。

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比起被國民黨槍斃的通匪立委劉如心，這次被點名指控的親共通匪立委頂多只是被「大罷免」而已！（取自貼文）

國民黨自1949年5月20日宣佈戒嚴後，1950年7月9日首度以「通匪」罪名，在馬場町槍斃了立法委員劉如心。

從那之後，一直到1987年7月15日宣布解除戒嚴為止，台灣立法院就不曾再出現親共通匪立委。

一直到國民黨卸下「反共」金招牌，自甘墮落為匪作倀，已經儼然淪落為中國在台灣的代言人和打手！終於，觸犯了台灣廣大愛國公民的眾怒！匯集成這波沛然莫之能禦的「大罷免」洪流。

▲ 「反共保台」▲ 是

國民黨發明的口號

▲ 「通匪槍斃」▲ 是

國民黨立下的規矩

2025年7月26日

台灣公民終於等到

大罷免親共通匪國民黨立委的時刻！

台灣公民終於等到大罷免親共通匪國民黨立委的時刻！圖為反共護台志工聯盟724在凱道10萬人冒雨集結。（記者王藝菘攝）

我們讓這些背叛台灣人民，背離國民黨反共初衷的立法委員，提前結束任期被罷免下台，就是印證了：

天作孽猶可違

自作孽不可活

的大道理！

比起當年被國民黨槍斃的通匪立委劉心如，國民黨被罷免的立委都可說是

被台灣人民

從輕發落，以儆效尤了！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：





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