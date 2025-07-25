黃澎孝練「孝」話》中國國民黨通匪親共立委的末日來了

◎ 黃澎孝
直白的說吧！
比起被國民黨槍斃的通匪立委劉如心，這次被點名指控的親共通匪立委頂多只是被「大罷免」而已！實在可以偷笑下台了⋯⋯。
「反共保台」是國民黨在台灣實施戒嚴統治38年又55天的唯一理由。
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比起被國民黨槍斃的通匪立委劉如心，這次被點名指控的親共通匪立委頂多只是被「大罷免」而已！（取自貼文）
國民黨自1949年5月20日宣佈戒嚴後，1950年7月9日首度以「通匪」罪名，在馬場町槍斃了立法委員劉如心。
從那之後，一直到1987年7月15日宣布解除戒嚴為止，台灣立法院就不曾再出現親共通匪立委。
一直到國民黨卸下「反共」金招牌，自甘墮落為匪作倀，已經儼然淪落為中國在台灣的代言人和打手！終於，觸犯了台灣廣大愛國公民的眾怒！匯集成這波沛然莫之能禦的「大罷免」洪流。
▲ 「反共保台」▲ 是
國民黨發明的口號
▲ 「通匪槍斃」▲ 是
國民黨立下的規矩
2025年7月26日
台灣公民終於等到
大罷免親共通匪國民黨立委的時刻！
台灣公民終於等到大罷免親共通匪國民黨立委的時刻！圖為反共護台志工聯盟724在凱道10萬人冒雨集結。（記者王藝菘攝）
我們讓這些背叛台灣人民，背離國民黨反共初衷的立法委員，提前結束任期被罷免下台，就是印證了：
天作孽猶可違
自作孽不可活
的大道理！
比起當年被國民黨槍斃的通匪立委劉心如，國民黨被罷免的立委都可說是
被台灣人民
從輕發落，以儆效尤了！
（作者為前國大代表）
本文經授權轉載自黃澎孝臉書：