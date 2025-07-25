名家分享~李明哲》為何國民黨 始終是台灣公民運動的目標？

在任何國家都是全民基本共識的概念，在台灣卻是碰到中國就轉彎。到底是誰在「撕裂社會」？

◎ 李明哲



前陣子知名藝人王大陸爆出砸錢找「閃兵集團」幫躲兵役的事情，某一日我在廣播中聽到主持人的評論：「王大陸很可憐，我們就是不喜歡戰爭，王大陸逃兵是被政府逼的」

蕭美琴訪捷克遭威脅事件，民進黨團提出要求中國道歉的決議案，於立法院程序委員會第四度遭藍白封殺。（資料照）

台灣的副總統蕭美琴去年出訪捷克期間，被中國外交官追車騷擾。民進黨立法院黨團在院會中提案，要求嚴正譴責中國跨國恐怖主義的行徑，但被藍白黨團聯手否決。

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當我們台灣的副總統面對中國惡意侵擾，本來應該全國共同譴責兇手，但在台灣卻有政治人物始終不願意觸怒中國，不願意堅持國家尊嚴。當台灣面臨中國武力入侵，本來應該攜手捍衛我們的國家，卻始終有人用意識形態，把觸犯法律的事情「合理化」，只是因為「反戰」，盡然連抵抗侵略都被當成挑釁。

在任何國家都是全民基本共識的概念，在台灣卻是碰到中國就轉彎。到底是誰在「撕裂社會」？

當罷團辛苦在街頭和平進行連署，宣講，舉牌時，卻要面對不同意見者的推擠、謾罵、毆打。（圖擷取自影片）

當罷免團體辛苦在街頭和平進行連署，宣講，舉牌時，卻要面對不同意見者的推擠、謾罵、毆打、甚至有人還意圖開車衝撞罷團的志工。但我們卻幾乎沒有看過罷團志工對不同意見者動手（新店是有一次罷團志工被毆打才出手自我防衛），但我們從來沒看到國民黨出來譴責或制止暴力。到底是誰在製造仇恨？

真正「撕裂社會，製造仇恨」，破壞社會基本價值的政黨，面臨人民質疑的怒吼時，卻反過來質疑別人，到底是誰在顛倒是非？

藍白目前是國會多數，十年前太陽花運動時更是如此，當時國民黨一個政黨就是國會絕對多數，當時國民黨更是執政黨，行政、立法一把抓。但人民選票的賦予是種責任，在民意的付託下，多數的政黨更應該傾聽民意。

但十年前國民黨錯判民意，一意孤行，意圖讓台灣和中國加速經濟融合。最後被民意淘汰，在接下來的地方和中央選舉全面敗選。國民黨面對民意的傲慢，最終付出慘痛代價。但十年後，國民黨似乎忘記了當年的教訓。

當前面對公民社會發起的罷免運動，國民黨故態復萌，傲慢依然。他想用罷免反制，但卻不願意和人民對話。只是用抄襲黨員名冊來應付，完全蔑視基本行政中立，用戶政單位來介入連署，甚至對付不同意見者。被司法單位調查，完全不願意對人民交代，卻反控司法公布，公開威脅司法。

國民黨426戰獨裁遊行，中正紀念堂杭州南路側停車區擠滿遊覽車。（資料照）

可悲的是，國民黨無論執政或在野，始終與台灣公民運動的目標。當國民黨面對罷免的造勢場用遊覽車強勢動員時，其實就注定了他的失敗，因為這個政黨始終不願意以台灣的利益為利益，面對民意的反撲，也從來沒有改變過傲慢的態度。

這種傲慢，最明顯反應在趙少康先生對罷免運動的反擊：「票投大罷免，全民上戰場」，他認為大罷免通過會讓中國找到理由武力侵略台灣。如果這樣的論調等於宣告：台灣未來乾脆永遠讓國民黨執政，兩岸一家親，台灣才會和平。這種已經不只是投降論調，而是傲慢到認為台灣只能是國民黨當家。到底是誰希望獨裁？到底是誰傲慢反對民主？

只要國民黨不以台灣為念，不以民意為念，台灣公民運動永遠會對準國民黨，因為我們只有一個台灣。（資料照）

我相信這次罷免是一次讓國民黨重生的機會，希望民意的反轉能再一次警告國民黨未來的政治人物：只要國民黨不以台灣為念，不以民意為念，台灣公民運動永遠會對準國民黨，因為我們只有一個台灣。

#大罷免大成功

（作者為人權工作者）

本文經授權轉載自李明哲臉書





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