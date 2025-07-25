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曹興誠八不居士》從中國硬搶台灣隊賀電 評國民黨譴責的虛偽

既然承認了中國對台灣擁有主權，現在又假裝抗議中共在國際場合對我們的打壓。這種騙選票的虛偽奸詐，希望台灣人都能看穿。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/07/25 12:50

◎ 曹興誠

「世大運跆拳道男團奪銀！中國硬搶台灣隊賀電　國民黨發聲譴責」

昨天（0724）看到這個新聞，不禁搖頭，再度不齒國民黨的虛偽詐騙。

中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（世大運代表團提供）中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（世大運代表團提供）

今天中共國如此囂張，是因為他們主張，台灣是他們的領土，中華民國是「違法的存在」，所以他們「有權」來干預我們在國際上的種種活動。

中共宣稱擁有台灣主權，他們依據的是聯合國2758號決議文。

對此，美國國務院及參眾兩院都曾公開聲明：「中國錯誤解讀了2758號決議，美國不認可中國對台灣的主權聲稱，並支持台灣參與國際組織」。

2024年10月24日，歐洲議會通過決議（2024/2891（RSP））明確指出，第2758號決議「未提及亦不決定台灣是否屬於中國」。

哪個國家最需要反對中共國錯誤解讀2758號決議？

美國聯邦眾議院曾通過「台灣國際團結法案」，強調聯大第2758號決議並未處理台灣與台灣人民在聯合國的代表權問題。（歐新社檔案照）美國聯邦眾議院曾通過「台灣國際團結法案」，強調聯大第2758號決議並未處理台灣與台灣人民在聯合國的代表權問題。（歐新社檔案照）

當然是我們！中華民國。

可是可是，當民進黨提案，要求立法院代表台灣，宣示2758號決議不涉及台灣，中共無權侵佔我國主權的時候，藍白立委竟然封殺了民進黨的提案。

對，你沒有聽錯。藍白立委控制的立法院，竟然不肯否認，中共對台灣擁有主權。

曹興誠八不居士》從中國硬搶台灣隊賀電 評國民黨譴責的虛偽立法院民進黨團在朝野協商提出「聯大2758號決議文」無涉台灣地位的立院聯合聲明臨時動議，但立法院長韓國瑜未處理就離場，藍白立委逕自走人。（資料照，擷取自立院直播頻道）

很顯然，因為他們怕中共不高興，所以不敢宣稱，台灣是台灣人的台灣。

藍白立委封殺了民進黨的提案，就是間接承認了中共對台灣擁有主權。

既然承認了中國對台灣擁有主權，現在又假裝抗議中共在國際場合對我們的打壓。這種騙選票的虛偽奸詐，希望台灣人都能看穿。

國民黨種種言行，都顯示他們尊中共輕台灣。他們說愛中華民國，是可恥可笑的詐騙。

7/26 就是明天了。罷掉國民黨立委就是救台灣，就是救中華民國。

希望清醒的台灣人，多過被騙的台灣人。

望天佑台灣！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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