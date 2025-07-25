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話說李筱峰》駁反罷免的無厘頭理由

什麼叫做選輸？民進黨明明選贏總統。而立委部分，2024年的立法委員選舉民進黨得票數是609萬；國民黨得票數是540萬；民眾黨得票數是40萬。由於選制的瑕疵，最終卻由國民黨與民眾黨占多席次，由代表少數的人來決定多數人的生活。掌握立法院就開始胡鬧，那才是翻桌！
李筱峰

李筱峰

2025/07/25 12:10

◎ 李筱峰

面對大罷免，藍營不願（或不敢、不能）針對被罷免的理由反駁，卻專講一些無厘頭的話，我已批過許多，再舉幾個來看看：

利用國會人數優勢通過惡法，全方位癱瘓台灣。圖為韓國瑜院長敲槌通過憲法訴訟法第4條及第95條條文修正草案。（資料照）利用國會人數優勢通過惡法，全方位癱瘓台灣。圖為韓國瑜院長敲槌通過憲法訴訟法第4條及第95條條文修正草案。（資料照）

藍說：「惡意的罷免，不是民主。」
答：「你們要全方位癱瘓台灣，方便極權的中共統戰，就是善意的民主嗎？」

藍說：「罷一人還有道理，一下罷31人，難道31人都很糟糕嗎？」
答：「你們在立法院立惡法、亂砍預算，不是全體都一起舉手的嗎？你們毀憲亂政是『批發』的，我們就不『零售』！全部罷掉！」

藍說：「在野黨監督執政黨不對嗎？罷免在野當，就失去監督的力量。」
答：「全世界沒有一個民主國家的政黨是站在境外敵人的立場在『監督』政府的，除了台灣的藍、白黨。怪不得中國的國台辦那麼擔心你們被罷免。」

藍說：「大罷免要花12億，真是勞民傷財。」
答：「少膨風了，實際花費約6億，你們膨風多出一倍。再說，即使是你們謊稱的12億，總比整個台灣被你們賣掉要便宜多了！」

藍說：「我們在地方爭取多少多少建設…」
答：「要癱瘓整個台灣，卻談地方建設，頭殼破幾個洞嗎？」

國家總預算被你們胡亂删砍（砍到過頭還不知道），結果我們中低收入補助沒了，育兒補助沒了，租屋補助沒了，學費補助沒了，長照補助沒了。圖為家庭看護移工。（資料照）國家總預算被你們胡亂删砍（砍到過頭還不知道），結果我們中低收入補助沒了，育兒補助沒了，租屋補助沒了，學費補助沒了，長照補助沒了。圖為家庭看護移工。（資料照）

藍說：「我們要補發人民每人一萬元，賴政府卻阻擋。」
答：「發一萬元是假議題，因為憲法規定立法院不能增編國家預算花錢，這是違憲的。再說，國家總預算被你們胡亂删砍（砍到過頭還不知道），結果我們中低收入補助沒了，育兒補助沒了，租屋補助沒了，學費補助沒了，長照補助沒了，勞退金沒有了…，尤其補助台電一千億也沒了，電價勢必上漲，也必然引發物價上漲，你們卻要違憲補發一萬元給我，又是頭殼破洞嗎？」

藍說：「你們選輸就翻桌。」
答：「什麼叫做選輸？民進黨明明選贏總統。而立委部分，2024年的立法委員選舉民進黨得票數是609萬；國民黨得票數是540萬；民眾黨得票數是40萬。由於選制的瑕疵，最終卻由國民黨與民眾黨占多席次，由代表少數的人來決定多數人的生活。掌握立法院就開始胡鬧，那才是翻桌！

說到這裡，如果他們還不知道他們如何在立法院翻桌，我只好不厭其煩再稍作整理一下，最重要的，如：

《兩岸條例》17條讓中配入籍六年改為四年，無需放棄原國籍，加速洗人口，中國人分食台灣福利。圖為全民健保（資料照）《兩岸條例》17條讓中配入籍六年改為四年，無需放棄原國籍，加速洗人口，中國人分食台灣福利。圖為全民健保（資料照）

《憲法訴訟法》系列（4、30、43、95）癱瘓憲法法庭，大法官無法開會。憲政癱瘓中! 以後暴衝違憲成家常便飯。

《立法院職權行使法》，以「藐視國會、反質詢」成為惡委武器。無限擴張立法院權力，卻不用負責任。

《國家安全戰略法》草案，架空總統職權、讓立院掌握國安戰略。國家機密、戰略恐曝光給中國，國安恐將崩壞！

《兩岸條例》17條讓中配入籍六年改為四年，無需放棄原國籍，加速洗人口，中國人分食台灣福利。

《兩岸條例》29條，把台灣綁進中國內戰框架，金馬執法需要和中國協議。放任中國侵門踏戶，主權喪失，台灣成為中國內政問題，國際不能支援台灣。

《離島建設條例》無異是一帶一路的台灣版，機場港口被控制；引中資、中國勞工入台，讓廉價中國勞工來搶工作。

還有太多舉不完，總之，要癱瘓國防、癱瘓外交、癱瘓行政、癱瘓救災、癱瘓醫療….，全方位癱瘓台灣！這才是我們要大罷免的原因，這不是「惡罷」，是「善罷」。不善罷，不甘休！

如果你們到現在還真的不知道公民團體為何發動罷免的理由，那真是無知。這麼無知，更應該罷免！


（作者為台北教育大學名譽教授）

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