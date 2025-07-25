自由開講》護國大遶境 勇腳走過368公里

◎ 徐浩哲

這次護國大遶境的「護國勇腳組」，以徒步遶境的方式彰顯民主就是台灣人的共同信仰，用「罷免投同意，反共更有力」的口號，走遍罷免三階成案的縣市，並祈求上蒼能夠庇佑台灣順利罷除內賊，團結對抗外敵。

這次護國大遶境的「護國勇腳組」，以徒步遶境的方式彰顯民主就是台灣人的共同信仰。（作者提供）

我有幸參與成為勇腳組的其中一員，跟著一群堅毅勇敢的夥伴，無畏風雨日曬，忍著水泡與濕疹的不適，一步步走到終點。這也是第一次用雙腳重新認識這塊自己成長的土地，更是第一次不必為了工作拍攝特定政治人物，可以盡情用鏡頭紀錄這些自願加入徒步的「保台香燈腳」。

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無畏風雨日曬，忍著水泡與濕疹的不適，一步步走到終點。（作者提供）

有看不下去國民黨舔共的正藍軍、不屑投藍標籤的客家大叔、分享自己組織與如何幫忙其他罷區的牧師、請假輪流站路口舉牌的上班族、帶孩子一起走的家庭。也有不計其數無法跟著走，但一直送飲食支援的無名後勤。還有拋下一切逃出，不斷提醒珍惜還有反對機會的香港移民。更讓人感動的是，明明隊伍已經進入其他的罷區，但許多罷團志工們卻選擇繼續一起走，只為把握能夠加強宣傳的片刻，奮戰到走不動為止。

這些人來自四面八方，有著相異的背景與族群，也有各自的故事和參加的緣由，但大家都出發點卻都一樣，就是那份單純想守護家園的心，所以也才說「罷免是愛」。因此，輕蔑指控他們有收錢的人，只是凸顯了自己在面對這些因為理念而行動者時，徒有自卑而已。

大家都出發點卻都一樣，就是那份單純想守護家園的心，所以也才說「罷免是愛」。（作者提供）

第一波罷免投票即將在7/26上場，呼籲大家如果真的還是擔心，那就把握所剩時間在能力範圍內上盡己所能。台灣，我的家，有太多的美好值得守護，願這小小多山的國家能夠長治久安，永享民主和平！

（作者為前國會助理）

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