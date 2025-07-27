巨浪後系列》巨浪、餘生、火種之五～為餘生延續火種

編按︰面對國安法與國安條例的箝制，香港的抗爭轉入暗流。《巨浪後：國安法時代的香港與香港人》記錄了這座城市在巨浪後的堅持與摸索，噤聲卻不死心，孤立卻不放棄。寫給仍在黑暗中耕耘、尋找彼此的每一個人。本文為本書作者兼主編吳介民的序論，全文近一萬二千字，本刊將分篇推出，以饗讀者。

◎ 吳介民

在國安法下，海外港人建立了豐富而多樣的「國際戰線」與離散社群連結，成為遠距抵抗的基地（何明修 2024a）。海外成為自由媒體的一個替代場域。鄭樂恒（第八章）調查三家海外香港人創辦的媒體，分析它們如何在新聞專業與政治抗爭倡議之間取得平衡。這些媒體由離散香港記者或社運人士創辦，承擔起雙重責任，一方面要延續香港言論空間，另一方面則要維繫港人身份認同與連結散居社群。

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《追新聞》堅守新聞專業倫理，具備明確的新聞守則與記者行為準則，為了因應國安法風險編採團隊大部分都匿名，但深入的調查報導仍具公信力。（擷自官網）

藉由框架與內容分析，鄭樂恒比較三家媒體的不同策略與立場。《追新聞》堅守新聞專業倫理，具備明確的新聞守則與記者行為準則，為了因應國安法風險編採團隊大部分都匿名，但深入的調查報導仍具公信力。雖然強調客觀中立，但它在涉及敏感議題如《基本法》23條、港人示威等時，也會採用具有情感張力的語言與措辭，以吸引讀者共感並傳遞立場。該媒體一方面避免公開倡議行動，另一方面亦默認自身報導可促進身份認同與社群凝聚，形成一種冷靜倡議式的新聞實踐。

《棱角》則自我定位為倡議媒體，強調傳媒的政治參與角色。由抗爭背景濃厚的創辦人主持（包括社運人士「攬炒巴」），該媒體積極參與政治論述、聲援抗爭行動，並提供平台給遭香港政府通緝的流亡人士，發表批判性極高的評論與專欄。其創刊辭與社交媒體內容經常採用鮮明犀利的語言（如「白色恐怖」、「強烈譴責」等），明確動員海外港人參與抗議，呈現出將媒體轉化為社會運動工具的實踐方向。《棱角》的風格類似台灣戒嚴後期批判風格強烈的黨外雜誌。

《光傳媒》採取相對內斂的策略，主打人物專訪與深度特寫，專注以文化語言與歷史記憶承載港人身份認同。（擷自官網）

相較之下，《光傳媒》採取相對內斂的策略，主打人物專訪與深度特寫，專注以文化語言與歷史記憶承載港人身份認同。其報導較少涉及具爭議的政治議題，也明言不觸碰「香港獨立」等紅線（此立場與《棱角》鮮明對照），避免將媒體平台捲入高風險對抗中。儘管如此，《光傳媒》確實希望透過新聞重構被噤聲的港人視角，並以「文化香港」為媒介保存本土語言、情感與記憶，實現一種非直接動員但有潛在倡議性的新聞實踐。

這三家媒體都面對幾組張力：拿捏新聞專業與政治立場，平衡公信力與倡議，以及自我審查與言論自由之間的矛盾。即使身處海外，法律風險及中國跨境鎮壓的恐懼仍籠罩著這些媒體。但無論如何，它們正實作著一種「跨國離散倡議型新聞」，為全球離散媒體提供具參照性的樣本。

自從1989年天安門事件以來，香港持續舉辦紀念六四活動，直到2021年9月支聯會宣布解散。海外一向也有相關活動。周竪峰（第九章）以記憶研究與離散研究為理論框架，聚焦溫哥華港人社群對六四紀念活動的再詮釋，如何重構六四記憶，並為香港離散政治注入新意義。

2023年，香港警方在天安門事件34周年前夕至少逮捕4人。（法新社檔案照）

與香港過往的維園六四晚會相比，溫哥華的紀念活動自起始即不同。香港的支聯會長期以「建設民主中國」為目標，具大中華情感，因此遭本土派與年輕世代質疑其與香港本土抗爭脈絡脫節。反觀溫哥華的溫支聯創會會員認同加拿大人身份，他們支持中國民主運動是從普世價值出發。自2014年雨傘運動以來，溫支聯逐步淡化「建設民主中國」的綱領，在組織理念與儀式內容上，已與香港支聯會產生分野。

2020年後，大批因政治流亡或尋求自由的港人移居溫哥華，為當地六四晚會注入新血。六四紀念儀式於場景與象徵意涵上主動「重現維園燭光」。不過，儘管形式延續，紀念內容則發生質變。活動現場充滿象徵反送中運動的展品與旗幟，如「願榮光歸香港」、「光復香港，時代革命」等語句，遠多於傳統的「平反六四」。主辦者與參與者皆將反送中視為「六四2.0」，並主動融合兩場運動的創傷經驗與抗爭記憶。這種融合不僅讓新移民能在他鄉尋求身份與情感安頓，也為分歧多元的港人離散社群創造了合作與互解的空間。在紀念活動中，各世代與不同政治立場的港人可以共同參與，彼此尊重立場差異，實踐「兄弟爬山、各自努力」的原則。同時，溫支聯更以六四紀念為契機，組織社區行山、電影放映等文化活動，強化離散港人的社群連結，讓政治動員與日常生活結合，鞏固港人身份。

溫哥華的六四紀念不僅延續了被迫終止的香港儀式傳統，更透過「香港化」與情感再構，轉化為當地港人離散社群的政治實踐場域。（中央社資料照）

溫哥華的六四紀念不僅延續了被迫終止的香港儀式傳統，更透過「香港化」與情感再構，轉化為當地港人離散社群的政治實踐場域。「哪裡有燭光，哪裡就是維園」，在全球化與離散情境中，六四不再只是記憶1989，更是承載香港近年抗爭歷史的情感載體，並成為一種新的文化象徵與民主想像。

上述四個故事只是幾件案例，映照出無數的香港社會韌性與離散港人行動，而更多未被紀錄的實踐仍在各地持續發生。儘管如此，這些案例還是讓我們看見港人的日常化抵抗以及跨國遠距抵抗和連結。在台灣、日本、英國、加拿大、美國、澳洲以及全球各地，都可以發現離散港人社群與在地社會多元型態的互動。

五、為餘生延續火種

國安法高壓體制下，寒蟬效應與社會韌性是一體兩面的日常。香港不再享有自由，法治受到破壞，而民主派長期追求的民主普選更加遙不可及。香港的人文社科學術往何處去？這是馬嶽（第十章）這篇壓軸作的前提。

馬嶽累積數十年政治學功力，提出在1997主權移交之後，香港政治研究的主流範式是「自由專制」。該範式認為香港雖非全面民主，但擁有高度自由、法治與公民社會；反對派雖無執政權，但可透過選舉、輿論與社會動員制衡政府。這種制度張力帶來豐富的研究題材，包括選舉、政黨政治、社會運動、新聞自由、法治與民主化等。然而，2020年國安法實施後，研究者面對紅線模糊、資料匱乏與寒蟬效應，難以進行原有的研究取徑。香港政治鉅變使得過往「自由專制」範式不再適用，香港學界正面臨研究主題、方法與倫理的全面重構。

馬嶽提出一個近年來困擾香港研究的倫理問題：雖然，在James Scott概念架構下的日常抗爭與隱蔽文本仍然經常發生，但，學者是否還應該將這些行為紀錄與書寫，並且命名為「抗爭」或「抵抗」？一旦這些觀察被當作學術研究發表出來，將使得隱蔽的社會空間被揭露，讓統治當局可以順藤摸瓜，等於協助他們「發現」轉進的社會陣地，也讓當局可以將該等行為視為「軟對抗」來取締。馬嶽擔心，如此一來這些研究對象將不再能夠被研究。或者，更嚴重的情況是學者的作品幫助統治者「破獲」對抗專制的基地。

馬嶽的提醒應該被充分討論，因為學術研究本身即是社會行動。學術應該考慮研究對象的權利、自主性與安全。但從另一角度，我們也可以提問：統治機構對於隱蔽社會空間的認識與偵查，是否那麼「無知」與「無能」？學者對日常抵抗的學術發表，是否只會單方面增進統治者的控制技術？或者反過來看，藉由研究，是否能讓抵抗行為被社會看見，使得抵抗者可以看見彼此而增長力量？這個問題很艱難，沒有確定解答，然而，如同李立峯描述的一位受訪者的證言：

國安法下的香港就像一個黑暗大海裏的孤島群，需要偶而有船經過，發出亮光。示意圖。（路透檔案照）

國安法下的香港就像一個黑暗大海裏的孤島群，島上都有人在耕耘，但他們彼此看不見對方，需要偶而有船經過，發出亮光，讓島上的人看到彼此，船經過後，大家又各自默默地工作。

或許如此，我們能不斷回返馬嶽當年義無反顧寫作「反抗的共同體」的初心，為餘生延續火種。我們努力工作，點燃一抹知識微光，讓更廣域的學術社群看見彼此。

（完）

（作者為中央研究院社會學研究所特聘研究員、《巨浪後》主編）



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