自由開講》「中華民國又要滅亡啦」 同意罷免救國 拒絕情勒！

◎ 張世賢

一九五0年代以來，幾乎都依賴黨產掌控台灣的國民黨人不知長進，資質越來越差，解嚴後經常提不出確切可行的、讓台灣更好的公共政策，和他黨一較高下，總是在激烈的選戰中打出「票不投國民黨，中華民國就要滅亡」的恐嚇牌來情勒民眾，能騙就騙。首先出牌的趙少康，一九九四年和陳水扁競選台北市長時，就聲嘶力竭恐嚇，陳若當選市長，中華民國就要滅亡！

總在選戰中打出「票不投國民黨，中華民國就要滅亡」的恐嚇牌來情勒民眾，能騙就騙。圖為首先出牌的趙少康。（資料照）

六年後的總統大選，換宋楚瑜提出恐嚇，「陳水扁當選總統，中華民國就要滅亡。」再過四年陳水扁競選連任，連宋配依樣畫葫蘆。後來二0一四年的台中市長選舉和二0一六年的總統選舉，都分別由胡志強和朱立倫打出同樣的恐嚇牌。三十年來，中華民國在藍營人士口中，至少滅亡了五次，每次都不靈而成為笑柄後，二0二二年的九合一選舉，前總統馬英九改打另一種恐嚇牌，「票投民進黨，青年上戰場」，怎奈民進黨文宣部門太弱，反擊火力不足，結果讓他詭計得逞，藍營縣市長選舉大勝，柯文哲挾白蠶食，種下禍根。

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國民黨不當選就亡國？ 立委王定宇曾轉貼「中華民國滅亡史」（圖擷取自粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」）

食髓知味的國民黨，眼見在這次罷免藍委的狂潮裡，情勢不妙，日前又由趙少康打出毫無根據的恐嚇牌，「美國訂給台灣的關稅稅率將高達卅二%」，企圖嫁禍民進黨政府，以保住藍委席位。但美國在臺協會（AIT）隨即發表聲明，台美關稅談判還在進行中，直接打臉。

台灣人民應該擦亮眼睛，看清不知長進的恐嚇慣犯國民黨與時俱進的伎倆，勿再受騙上當，今天要更努力說服親友、鄰居，七二六風雨無阻，踴躍投下神聖的同意罷免票，消弭藍白之亂，搶救台灣免於赤化的危機。

（作者為退休公務員）

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