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名家分享~郝明義》有關背叛自己和寄生蟲的提問：大罷免的另一個意義

總結黃國昌在渡過背叛自己之河以後的求生之道，就是寄生蟲策略。 他投入民眾黨是當寄生蟲，也成功借殼上市，當起黨主席。 他在立法院願意當起傅隨組織、擔任國民黨立委的場邊指導、對韓國瑜九十度哈腰，都是當國民黨的寄生蟲，期待借國民黨的殼走向新北市，或留在立法院有更大的權力。
名家分享

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2025/07/24 19:00

◎ 郝明義

1.

這次大罷免，黃國昌因為躲在民眾黨不分區立委的保護傘下，很多人只能罵他和笑他。但他心裡一定很高興，因為這些罵聲和笑聲正是他目前需要的。

黃國昌躲在民眾黨不分區立委的保護傘下，很多人只能罵他和笑他。但他心裡一定很高興，因為這些罵聲正是他需要的。（資料照）黃國昌躲在民眾黨不分區立委的保護傘下，很多人只能罵他和笑他。但他心裡一定很高興，因為這些罵聲正是他需要的。（資料照）

這一屆國會亂政，黃國昌不只以民眾黨八席委員人數加上他的咆哮聲助攻表決，更實際擔任國民黨立委各種破壞立法程序、荒唐立法內容的場邊指導員。

在投票前夕，我們冷靜看清黃國清的狀態和步數，有助於更了解這次大罷免的意義。

2.

政治人物的變質有兩種。一種變質是有底限的，一種沒有。

黃國昌屬於第二種。

白沙屯媽祖進香活動，明文寫著守喪不滿一年者迴避，黃國昌卻還是硬要去參加，是他沒有底限的一個代表性例子。

民眾黨主席黃國昌父喪未滿一年，卻現身參與白沙屯媽祖進香活動。（資料照）民眾黨主席黃國昌父喪未滿一年，卻現身參與白沙屯媽祖進香活動。（資料照）

臺灣其他政治人物私底下如何作為是一回事，表面上沒有人敢公開跟神明唱反調。那是對神明起碼的尊重。
然而黃國昌就是敢另扯其他廟宇的說法來當擋箭牌，破壞這個底限。

臺灣人說：「人在做，天在看。」這句話不在黃國昌的心上。

一個人連敬畏神明的底限都敢破壞的時候，沒有做不了的事。

所以他之前說不要懷疑他消滅國民黨的決心，現在可以當國民黨的小弟；之前上街反核電，現在可以發起延續核三的公投；之前說柯文哲怎麼可能一個人拿得動一千五萬台幣，他太太轉身就能自己扛三千萬元去為柯文哲交保；前腳他去白沙屯進香搭機車連續違規被直播，後腳記者問他就能反問誰說的。

前腳他去白沙屯進香搭機車連續違規被直播，後腳記者問他就能反問誰說的。（圖翻攝自民眾之聲YT）前腳他去白沙屯進香搭機車連續違規被直播，後腳記者問他就能反問誰說的。（圖翻攝自民眾之聲YT）

所有父母教導子女誠實、言行一致的道德原則，都不在他心上。

黃國昌為什麼會變成這樣？

因為他渡了一條河。背叛自己的河。

3.

背叛有不同層次。

有對利益的背叛，有對信任的背叛，還有最深刻的，對自己的背叛

黃國昌以燃燒自己對民進黨的仇恨著名。

我曾經聽一些同情黃國昌的人說，你們不知道當初民進黨和柯建銘是怎麼分化時力的，怎麼打壓他的。

我雖然不知道，但是明白一個道理。那就是進了廚房就別怕熱。既然走了政治這條路，那就或者學別人所說，把鬥爭當遊戲，「與人鬥，其樂無窮」；或者把仇恨和憤怒拿來淬煉自己，刺激自己越挫越強，不到勝利不罷休。

黃國昌卻走了第三條路。那就是他雖然燒起熊熊的仇恨火把，但他不是為了淬煉自己，或刺激自己越挫越強，反而是先背叛自己。

他拋棄自己一手創立的政黨轉而去抱柯文哲人形氣偶大腿，是對自己意志的背叛。

他打著台派旗幟走過社運走進政壇，一路聲言國民黨是沒有存在價值的政黨，但卻甘於接受那個政黨裡他曾經痛批是權貴犯罪的傅崐箕摸頭起，是對自己信念和價值觀的背叛。

跨過了背叛之河，後面所有的事都只能那樣發生。

因為他必須在河的另一岸勇於表現，才能找到新的身分認同和生存資源，所以任何底限都不會放在他心上。

打著台派旗幟走過社運走進政壇，卻甘於接受那個政黨裡他曾經痛批是權貴犯罪的傅崐箕摸頭起，是對自己信念和價值觀的背叛。（資料照）打著台派旗幟走過社運走進政壇，卻甘於接受那個政黨裡他曾經痛批是權貴犯罪的傅崐箕摸頭起，是對自己信念和價值觀的背叛。（資料照）

所以他拋棄過去捍衛臺灣的承諾，夥同國民黨立委讓削弱國防預算，擾亂國防的立法通過；讓民生法案淪為煽動對立的俎肉；讓行政立法制衡破碎以方便外患滲透；讓臺灣百姓賴以生存的社會福利遭受外來移民的鯨吞。

他忘記過去自己是如何指責國民黨、民進黨破壞立法程序，勇於進一步把立法的破壞翻新加倍地輾壓。

他忘記自己讀到法律博士至少該有的一點的常識，在質詢官員的時候會做出「示範帶」這種事。

4.

黃國昌為什麼相信即使如此，他也能走得下去？

因為他在打兩手牌。

一， 他比柯文哲還更會打仇恨牌。

打仇恨牌，基本上利用的是「敵人的敵人是朋友」這一招。你只要一直罵民進黨，就可以讓討厭民進黨的人覺得你是朋友。大家一起罵敵人，不會想到檢查「朋友」到底是什麼人，做了什麼事。

柯文哲最早用這一招，黃國昌青出於藍勝於藍，比柯文哲用得還純熟。所以他不但接受了小草，連國民黨也忘了當初黃國昌當初是怎麼罵他們的，諸位大員急著和黃國昌同台。

二， 他知道怎麼利用聲量和直播吸收小草。

對於國民黨，黃國昌最清楚他們和本土年輕世代的斷裂，所以他知道吸引國民黨無從吸引的小草才是他真正的本錢。他必須不擇手段地吸引小草、鞏固小草。

黃國昌隨時在立法院直播，不忘在直播鏡頭前搔首弄髮，那是因為他最清楚直播對吸引小草的重要。（資料照）黃國昌隨時在立法院直播，不忘在直播鏡頭前搔首弄髮，那是因為他最清楚直播對吸引小草的重要。（資料照）

黃國昌隨時在立法院直播，不忘在直播鏡頭前搔首弄髮，那是因為他最清楚直播對吸引小草的重要。所以他也不擇一切手段求聲量。他看到韓國瑜和傅崐萁就哈腰九十度媚笑，雖然引來嘲笑謾罵聲，但是他得到了聲量。正如《激讚網紅》所說，負聲量也是聲量。那是他最需要的。

他這兩手牌交互打，綜合效果就是我們看到他培養出可以說出「一定義不容辭向解放軍投誠」這樣的小草。

5.

對於黃國昌這樣一個既不在罷免名單上，又無底限的人，我們需要思考他接下來的意圖。

他之所以傾全力幫反罷免宣傳，頻頻和國民黨要員同台，不只是希望罷免失敗，繼續民眾黨八席立委和他自己在立法院的作用力，還很可能有另一個企圖。

民眾黨主席黃國昌（右）陪同國民黨立委洪孟楷車隊掃街宣傳反惡罷。（資料照）民眾黨主席黃國昌（右）陪同國民黨立委洪孟楷車隊掃街宣傳反惡罷。（資料照）

從他去年就透露希望國民黨支持他競選新北市長，又說立委只當兩年，我認為黃國昌下一階段的首要目標就是新北市長。

所以如果他能幫助讓這次罷免失敗，那他身為反罷免的功臣，又證明他打的仇恨牌有效、對小草的影響力夠大，他就真有本錢可以遊說國民黨支持他競選新北市長了。

另一方面，只要罷免失敗，就算國民黨不禮讓他，他不得不繼續留在立法院，那他的仇恨牌和小草牌也會打得更凶，更加無所忌憚。

總結黃國昌在渡過背叛自己之河以後的求生之道，就是寄生蟲策略。

他投入民眾黨是當寄生蟲，也成功借殼上市，當起黨主席。

他在立法院願意當起傅隨組織、擔任國民黨立委的場邊指導、對韓國瑜九十度哈腰，都是當國民黨的寄生蟲，期待借國民黨的殼走向新北市，或留在立法院有更大的權力。

所以我們必須努力使726、823大罷免成功，不能讓黃國昌的寄生蟲策略繼續長大。

6.

在關鍵時刻上，我們還可以做些什麼事？

兩件事。

首先，盡量告訴目前還支持國民黨的人，這次大罷免的另一層意義。

國民黨枱面上的領導者願意接受黃國昌這樣知法玩法、輾壓立法程的人當場邊指導，燒出這次國會亂政，你們也願意嗎？

國民黨枱面上的領導者願意和黃國昌這樣在信念、價值觀上毫無底限的人同台唱合，你們在家裡教育小孩也會這樣嗎？

國民黨枱面上的領導者願意讓黃國昌以寄生蟲策略走向新北市，或者反過來在立法院當他們的大腦，你們也願意嗎？

國民黨的價值觀，就是只因為仇恨民進黨，所以自己就任何道德、原則的底線都不顧嗎？

如果不是，請他們支持這次大罷免。

這次大罷免不是政黨之爭，是一次臺灣社會價值觀之爭。（資料照）這次大罷免不是政黨之爭，是一次臺灣社會價值觀之爭。（資料照）

這次大罷免不是政黨之爭，是一次臺灣社會價值觀之爭。是我們是否支持只要點起仇視別人的火，自己的行為就可以無底限的價值觀之爭。

大罷免成功，才能使國民黨枱面上的領導人物比較有可能頭腦清楚一些，才可能知道在補選時如何彌補，在新會期裡如何改過。

第二，我們自己不受仇恨牌的影響。

民主政治應該是討論政策的不同，不是販賣仇恨。販賣仇恨，火終究會燒到自己。

黃國昌示範給我們看的，正是他自己被仇恨燒紅了雙眼，終於跨過連自己都背叛的河，人生道德原則從此再無底限，生存策略從此只能倚靠寄生。

我們每個人都需要提醒自己不要成為那樣的人。

（作者為資深出版人）

本文經授權轉載自郝明義臉書



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