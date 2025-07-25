自由開講》雲林罷免風暴：打破「張家黨」的政治壟斷

◎ 廖郁賢

雲林的這場罷免，不僅是針對單一政黨，更是一場旨在挑戰盤根錯節的「張家黨」政治壟斷，相較於其他縣市，雲林的罷免行動少有國民黨內部的矛盾可資利用。許多人甚至坦言，他們「敢得罪國民黨」，卻「不敢得罪張榮味」；「敢忤逆朱立倫」，卻「不敢違背張榮味」。這句話或許聽來誇張，卻精準反映了雲林地方政治的複雜現實。在雲林，張家的影響力已超越傳統政黨框架，深入社會每個角落，滲透進每位居民的日常生活中。

罷免投票倒數，罷免雲林第一選區立委丁學忠的公民團體「雲林拔釘」志工，持續在選舉區內加強掃街，呼籲民眾7月26日踴躍出來投下同意罷免。（資料照）

當罷免行動面對如此「無形卻又無處不在」的對手時，這條「拔丁」之路，註定比其他地方更為艱辛。我們無法像花蓮那樣，利用國民黨內部的裂痕來分化對手，也難以找到黨內人士願意公開站出來，挑戰這個根深蒂固的家族勢力。花蓮國民黨籍議長公開「出分」罷免同黨的傅崐萁，展現了黨內分歧與挑戰既有權力結構的勇氣。在雲林，這般內部抗衡的局面，迄今尚未出現。

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正因上述原因，雲林的政治人物如劉建國和蘇治芬的重要性益發凸顯。在這樣一個被地方派系高度掌控的政治環境中，他們作為非「張家黨」體系的代表，其存在本身就是對多元聲音的維護，不僅代表不同政治立場，更是挑戰既有結構、爭取打破壟斷的關鍵力量，肩負為弱勢發聲、為改革努力的重任。他們的存在，使雲林的政治生態不至於完全失衡，也為人民提供了一個不同的選擇，每一次發聲、每一次行動，都可能為這片看似固若金湯的局面撕開一道裂口，讓更多元的光線透進來。

罷免團體領銜人王國維更指出，丁學忠的質詢率甚至倒數第二。（資料照）

當我們審視一位立委是否適任時，其在國會的表現至關重要。以雲林縣立委丁學忠為例，根據公民監督國會聯盟的公開資料與新聞報導，他在上個會期的口頭質詢率為67%，書面質詢率僅為8%。罷免團體領銜人王國維更指出，丁學忠的質詢率甚至倒數第二。

此外，他曾支持藍白陣營聯手刪減中央各機關預算，包括大陸地區旅費、國外旅費、國內旅費及水電費等項目，總計刪減金額高達約 939億7500萬元。相較於前立委蘇治芬長期以來勤於問政，屢次在交通、農業、環境等議題上提出具體質詢並爭取預算，丁學忠的問政積極度及其所主張刪減的預算項目，常常未能對雲林縣民的實質需求提出有效解方。例如，他曾被批評「縱火者卻喊救火」——一面刪減農業部預算，一面又要求擴大災損補助，其政策取向與實際作為的矛盾顯而易見。這也讓人民開始檢視，究竟誰才是真正為雲林努力、為台灣發聲的代表。

為藍委丁學忠站台，雲林縣長張麗善請假3天車掃催票。圖為張麗善與雲林縣議會副議長蔡咏鍀到北港車掃催票。（資料照）

台灣社會都應擔憂，當一個地方的政治力量超越政黨範疇，演變成近乎個人或家族的壟斷時，民主的監督機制如何有效運作？當人民因害怕「得罪」而噤聲時，我們又該如何確保民意能夠真實表達？例如張嘉郡，拍著誤導選民的影片，聲稱罷免將耗費十多億，試圖以金錢數字恫嚇人民放棄行使罷免權利。

以此，我們更應深思的是，如果沒有罷免權、如果容忍那些無視民意，甚至可能「親中」的立委繼續留任，他們在立法院每年高達約 9,000萬元的辦公費用（包含薪資、助理費、業務費等），以及四年任期的總額，將累積成更為驚人的國家負擔。更重要的是，那些可能傾向中國立場的立委，其每一次在國會的表決、每一次對於國家預算的審查，都可能將台灣的未來導向不利的方向，甚至讓台灣每年數兆元的中央政府與國營事業預算陷入困境。

（作者為19th雲林縣議員）

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