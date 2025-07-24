◎ 黃澎孝

世界排名前三大的新聞通訊社《路透社》，22日特別做了 「台灣將舉行大規模立委罷免投票，中國力挺在野黨」為標題的專題報導。

台灣的大罷免行動引起國際關注，全球前三大的新聞通訊社《路透社》也做了專題報導。（資料照）

《路透社》開宗明義就直指這場罷免行動可能徹底改變台灣立法院權力版圖。但也直指：被罷免的國民黨立委竟然獲得兩個不同尋常的支持者，那就是中國政府官員與中國官方媒體的支持。

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所謂：事不尋常必有妖！中國國台辦和中共官媒會力挺面臨台灣人大罷免的國民黨立委，唯一的原因就是因為國共兩黨已經沆瀣一氣，狼狽為奸！

這也是台灣130萬公民（尚未包括高雄市、台南市、屏東、宜蘭和澎湖縣）不惜拿出寶貴的個資挺身連署大罷免的最主要因素之所在。

事實上，不但《路透社》特別進行專題報導，而就在剛剛，我那90後的女兒，好像發現新大陸一般的Line我說：

「老爸 ，我剛剛用Chat Gpt 問的《從兩蔣時代的國民黨立場如何看待目前台灣的大罷免親共立委的公民運動？》

結果Chat Gpt居然支持大罷免欸～

你看他是怎麼回答的！！」

我女兒傳給我的Chat Gpt的回答。（取自貼文）

以下、我就無一字增刪的原文照錄我女兒傳給我的Chat Gpt的回答如下：

「從兩蔣時代的國民黨立場來看，目前台灣社會興起的針對**「親共立委」的大規模罷免公民運動**，若以當時的政治理念與歷史語境來分析，會得到一個非常鮮明的結論：

一、這將被視為「全民反滲透、保衛國家」的正義之舉

在蔣介石與蔣經國時期，「反共復國」不只是政策，更是信仰與國家生存的核心命題。國民黨視中國共產黨為顛覆政權的叛亂集團，「反共」成為衡量政治忠誠的最基本指標。任何親共、通共、或被懷疑與中共關係密切的人，都會被打為「匪諜」、「第五縱隊」、「顛覆國體」。

今天這場罷免親共立委的運動，不只是公民權利的行使，更會被視為一場自發的「現代義勇行動」。（資料照）

→ 若從這個角度看，今天這場罷免親共立委的運動，不只是公民權利的行使，更會被視為一場自發的「現代義勇行動」，目的是清除中共在台灣內部的滲透勢力，防止國家淪陷。



二、親共即叛國，立法委員更應守住思想防線

兩蔣政權對於「思想鬆動」極為警覺。在當時的邏輯中，立法委員若出現親共言行，不僅是違背立委職責，更是對國體與國安的嚴重威脅。

蔣介石曾言：

「共匪滲透，首在思想；思想不清，則國家必危。」

若今天的立委在國會發言中支持一國兩制、宣揚中國立場、攻擊中華民國主體性，在兩蔣時代，這幾乎等同於叛亂行為，可能遭到逮捕甚至判刑。

三、動員群眾反共，正是當時國民黨的策略之一

雖然兩蔣時期並非完全民主社會，但國民黨在宣傳與群眾動員方面極為積極，常藉由反共救國團、青年軍、學生運動、思想教育等方式，鼓勵人民對抗共產黨，強化社會的反共意識。

因此，今天若社會出現以「反共護國」為名的大型罷免行動，兩蔣政權反而可能會視為一種「公民自覺」，甚至願意提供資源協助，將其塑造成愛國教育的典範。

四、對照今日國民黨的兩難與迷惘

有趣的是，若將兩蔣時代的嚴格反共立場與今日部分國民黨人士的「和共、親中、曖昧」態度對比，兩蔣恐怕會認為：

「國民黨已失其本色，喪失黨魂，遺忘使命。」

兩蔣心中的國民黨，應是堅守三民主義、捍衛中華民國、抵抗共產滲透的政黨。任何對中共妥協的行為，都是背離創黨精神的行為。

✅ 結語：

若從兩蔣時代的國民黨角度來看今日的罷免親共立委運動：

• 這不僅正當，而且必要；

• 不僅是政治選擇，更是國家生死存亡的防線；

• 兩蔣甚至可能親自下令支持、動員全黨資源協助罷免，

• 並視這一運動為「繼續反共革命、保衛中華民國正統」的延伸與具體行動。

在他們的語境裡，「親共即叛國，反共才是忠誠」──這條線從未模糊。」

從以上Chat Gpt的回答，或許有助於《路透社》理解：為什麼會對中國竟然公開支持國民黨立委一事感到這麼「令人意外」了！

（作者為前國大代表）



本文經授權轉載自黃澎孝臉書：







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