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黑熊學院》百工百業挺罷免 以愛為名的民主行動

這次的大罷免最大的意義，就是讓這座島的人意識到：「如果關心自己的國家，每一個人就得起身做點什麼。」 ​
黑熊學院

黑熊學院

2025/07/25 11:30

◎ 黑熊學院

罷免行動進入最後一週。這兩天在 Threads 上掀起「百工百業挺罷免」，各行各業的人紛紛表態支持。

社群平台「Threads」近日掀起＃百工百業挺罷免浪潮，含護理師、家具業務、大學生、咖啡師、股票交易員、工程師等來自各產業的民眾們，傳遞自己為何支持大罷免的心聲。（記者林哲遠翻攝）社群平台「Threads」近日掀起＃百工百業挺罷免浪潮，含護理師、家具業務、大學生、咖啡師、股票交易員、工程師等來自各產業的民眾們，傳遞自己為何支持大罷免的心聲。（記者林哲遠翻攝）

其中有攀岩愛好者，或是立槳、道士甚至引水人，都紛紛公開表達自身立場，形成了「各行各業的政治出櫃」奇景。

以《臺灣漫遊錄》成為台灣第一位拿下「美國國家圖書獎」的作家楊双子認為，臉書是更重要的發聲管道。

「因為臉書連結的是更深刻的現實人脈，在這裡的表態，更容易觸及真正身邊的親友、同事甚至長輩。」每一則具名的貼文，所傳達出的力量都極為重要。

如果你是公眾人物、或半公眾人物，平時不表態的人一旦站出來，往往能喚醒尚未了解情勢的人。

楊双子說：「若先能有群人率先表態，大家的政治出櫃的成本才能更低一些。」。（取自貼文）楊双子說：「若先能有群人率先表態，大家的政治出櫃的成本才能更低一些。」。（取自貼文）

楊双子說：「若先能有群人率先表態，大家的政治出櫃的成本才能更低一些。」

★「誇誇部隊」：嘉年華式的公民運動

除了「百工百業挺罷免」，「誇誇部隊」也是罷免運動的一大亮點。

楊双子說：「二階簽連署書時比一階困難許多。有些人可能站了好幾個小時卻只簽到一張連署書，非常氣餒，覺得自己的力量很小、很絕望。」

這時候「誇誇部隊」開始零星的出現，留言大多是「你已經做得非常好了」、「超級棒，你成功拿到一張連署書欸！」一傳十十傳百的狀況下，漸漸湧入更多人給予「浮誇系」讚美。

「誇誇部隊」的留言看似簡單，但這其實給了志工們強大的精神支持，形成「嘉年華式」的運動氛圍。

劉文說，這突破了以往「社會運動悲情又苦難」的刻板印象。尤其，它讓許多不擅長面對人群、沒時間參與街頭連署的人，也能盡一份力量。透過誇獎他人的方式參與其中，成了正向循環，轉化為一種支持相同理念的共識。

這種由愛與支持驅動的行動，與反罷免方常見的仇恨與攻擊形成強烈對比：「的確，仇恨可以很快驅動一些人做某件事。但能夠讓你不求回報持續做一件事，那會是愛，不是仇恨。」

★ 不再需要明星領袖

楊双子回想起過去 2008 年的野草莓運動，到2014年的318學運，再到2024年的青鳥行動和 2025 年的大罷免，台灣的公民運動在不斷反省與修正中發展。

從2008 年的野草莓運動，到2025 年的大罷免，台灣的公民運動在不斷反省與修正中發展。圖為2024年的青鳥運動。（資料照）從2008 年的野草莓運動，到2025 年的大罷免，台灣的公民運動在不斷反省與修正中發展。圖為2024年的青鳥運動。（資料照）

楊双子說：「我的反省是，政治明星是錯的。想想看318幾個明星人物最後走上什麼道路？政治明星的存在對整個運動而言是危險的，個人言行都可能毀壞整個運動。」

這樣的反省使得青鳥行動和大罷免運動，更為「去中心化」和「去明星化」。所有參與者，都成為運動的主體。

例如當時罷團志工阿美被中國國民黨惡意公開個資，有許多民眾自發聲援「我們都是阿美」。

當時罷團志工阿美被中國國民黨惡意公開個資，有許多民眾自發聲援「我們都是阿美」。（資料照）當時罷團志工阿美被中國國民黨惡意公開個資，有許多民眾自發聲援「我們都是阿美」。（資料照）

當整場運動不再由某一個人代言，也就降低「當意見領袖被擊破，整個運動會被瓦解」的風險。

★ 逐漸多元的民主運動

在這次罷免運動中，女性志工的比例幾乎高達七成，LGBTQ+族群也積極參與。

推動台灣公民運動的不再是傳統陽剛的對象，而是由多元性別與背景的人組成。

「回顧台灣發生過的公民運動，我們發現最想要鎂光燈的那群人多數是男性。當他們爭取鎂光燈的時候，容易成為運動的主導者。」

可是這一年的公民運動，我們去中心化、去鎂光燈化。當這些爭取鎂光燈的人不存在了，是誰在讓整個運動進行下去？

是這些沒有要鎂光燈的人。

這些沒有追求鎂光燈的參與者，成為支撐運動持續發展的關鍵力量，也讓台灣的公民參與展現出更具包容與堅韌的特質。

★ 從你我手中遞過的民主火炬

「有一些人會跟我說，我只是一個無名小卒，我發聲有什麼用？可是我覺得不是這樣。我們不是一座孤島，你的一點點力量，會推動與連結非常多的人。」

這次的大罷免最大的意義，就是讓這座島的人意識到：「如果關心自己的國家，每一個人就得起身做點什麼。」

所有志工的自發性連署，沒有固定的聚集點，而是遍布各區各巷口，突破了空間限制，讓更多人得以參與。（資料照）所有志工的自發性連署，沒有固定的聚集點，而是遍布各區各巷口，突破了空間限制，讓更多人得以參與。（資料照）

所有志工的自發性連署，沒有固定的聚集點，而是遍布各區各巷口，突破了空間限制，讓更多人得以參與。

楊双子說：「每一個台灣人，無論進行多大或多小的行動，都會像火把一樣，將信念傳遞下去。」即使是簡單的點頭微笑，再微小的表態，都能在人們心中埋下火種，觸發下一個行動。

這種廣泛的參與，不僅讓不同行業、不同背景的人們串聯起來，也讓台灣人民重新認識了彼此，重新認識了自己所居住的社區和國家。

當每一個人都為了自己的理念而站出來，我們將不會被任何人滲透；當民主的火種代代相傳，終將成為台灣民主進程中不可抹去的一部分。

7/26跟8/23，一起將這把民主火炬傳遞下去


本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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