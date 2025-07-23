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自由開講》親愛六年級生 何妨揭竿起，割袍作赤霞～

2025/07/23 21:30

◎ 黃立翔

我生長在台北，自然有很多天龍國的玩伴同學與鄰居，甚至同業、麻吉，厭綠的比例不算低，逆風時我不是默不作聲，就是悄悄走開，避免傷感情。

對於726我最常聽到的是輸不起，不應該一竿子全罷。圖為藍委徐巧芯說，民進黨輸不起，國會選輸了就翻桌。（資料照）對於726我最常聽到的是輸不起，不應該一竿子全罷。圖為藍委徐巧芯說，民進黨輸不起，國會選輸了就翻桌。（資料照）

對於726我最常聽到的是輸不起，不應該一竿子全罷。我原本也有這樣想法。畢竟四年忍忍就過去。

但這次輸不起的是誰很明顯，等四年都不等了，演也不演了，他們沒有想要提名優秀的國會議員重返執政，也沒有想要用好的政策、合理的立法程序爭取認同，連罷免都懶得擺攤只用抄的，所以我們就得到了立法院現在這個結果，修理民進黨，難道就是你們投票唯一的原因嗎？即使賠上養育你的台灣？

藍白擺明不讓政府運作，擺明綁住國防，想讓對手用最低的成本攫取台灣，前科累累的政治人物不演了直接跟對岸統戰頭子握手，加上這幾年退將叛國、唱衰台灣頻傳，我很擔心，這次再不出來，就是我們最後一次投票了。

藍白擺明不讓政府運作，擺明綁住國防，想讓對手用最低的成本攫取台灣 。（資料照）藍白擺明不讓政府運作，擺明綁住國防，想讓對手用最低的成本攫取台灣 。（資料照）

我可以理解為什麼這些好朋友厭綠，自己都深深有感，我們可以街頭巷尾互噴口水辯論，可以在網路上筆戰，但是沒有民主，沒有了台灣，我們連基本參政權都沒有時，想吵架都難。

我寧願跟你，為台灣文化血緣的路線，與民主的未來，繼續去碰撞、對峙甚至誠實的鬥爭，繼續在言論市場在民主擂台，爭取這個島的認同，但必須是我們還有未來

親愛六年級生，不妨重溫那個當香港還是香港才拍得出來的倩女幽魂，不管你是被樹妖姥姥國民黨（還真像）不讓投胎的忠貞黨員小倩，還是政治小白寧采臣，黑山老妖跟姥姥早就暗地結盟，在蘭若寺外等好，你不跟燕赤霞拿著硃砂劍衝出去，還能看到明天雞啼天曉嗎？

（作者為台北上班族）

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