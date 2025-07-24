林修民 半導體看天下》你不去惹政治，中國也會要你當中國人

所以這週末的大罷免選舉就很重要了，你的選票將會決定你要不要當一個隨時器官都會被捐出的中國人，還是當一個享有自由人權的台灣人。

◎林修民

之前中國對台灣的打壓多數都只在國際場合，但最近隨著大罷免即將進入決戰，中國跟其滯台代理人也不演了，直接要求台灣人變成中國人。

例如世界馬拉松大滿貫組織WMM在早期（2020以前）統計各個國家跑者完成大滿貫賽（也就是跑完現在的世界六/七大馬拉松）人數時，對於來自台灣的跑者，國籍都用Taiwan表示。

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2018年以前，全球完成WMM的六星跑者只有不到5000人，全台更只有27人，現在全台已經超過200位。

但隨著時間的過去，全世界完賽的人數越來越多，突然有一天（2019至今）我們就發現WMM網站上面把Taiwan改成Chinese Taipei。

世界馬拉松大滿貫組織WMM2020以前統計各國跑者完賽人數時，對於來自台灣的跑者，國籍都用Taiwan表示。（取自WMM網站）

會跑馬拉松，特別還會去出國跑的跑者，基本上都是運動的愛好者，都不是一般所謂熱衷政治的人。

但是中國對台灣的打壓，不管你到底是不是先去挑釁中國，而是如果你不當中國人，這件事情就是在挑釁中國，觸犯了他們眼中的反國家分裂法，即使你覺得你只是一個熱愛運動的跑者，無涉於政治。

中國代表團成員（右）企圖搶奪我國頒發給選手的部長賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（代表團提供）

或許有人認為那是七年前的往事，事實上，昨天（7月23日）又發生了台灣跆拳道代表隊在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌，但奪牌後2名中國人（1男1女）打算搶奪選手的教育部長賀電，不斷叫囂那是中國台北。

中國不演了，直接把手伸進台灣的國內

網紅「館長」陳之漢六月赴中國上海展開吹捧中國人事物並貶低台灣，近期積極為國民黨站台宣講反罷免，20日晚間直播時還脫口說出反罷免「真實目的」，就是要讓「台灣人全變中國人」。

館長直播時聲稱：「726之後，我們一定要讓台灣掀起一個革命！什麼樣的革命？全部都變中國的人的革命！（圖擷取自館長惡名昭彰YT）

館長20日晚間開直播時聲稱：「726之後，我們一定要讓台灣掀起一個革命！什麼樣的革命？全部都變中國的人的革命！唯有如此，未來民進黨就如飄在茫茫大海中，再也找不到那條救命的浮木可以抱，中共同路人，就是他的浮木！就是他的救命索！我要名正言順的讓大家說，『我他X中國人啊，怎麼樣？」

中國的滲透不是只有網紅K O L

上禮拜大罷免的公辦說明會，有的立委公開說出：大陸（中國）醫師不是外國醫師，還有立委直接說出台灣只是一個地區。另一個立委也直接講台灣只是一個城市，這些公職人員全部都在配合中國矮化台灣的國家地位。

王鴻薇在罷免案公辦電視說明會中提到台灣時，支支吾吾地稱台灣為「城市」。（圖擷自「臺北市選舉委員會」YouTube）

所以這週末的大罷免選舉就很重要了，你的選票將會決定你要不要當一個隨時器官都會被捐出的中國人，還是當一個享有自由人權的台灣人。

#大罷免大成功

（作者為科技專欄作家）







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