林健正專區》青鳥振翅，世代接力：從民主浪潮看台灣民主新動能

這場運動不只針對特定立委的罷免，更是一場深層的公民覺醒所帶來的社會變遷：語言的轉變、女力的崛起、新世代價值的移轉，以及主流政黨吸納能力的斷裂。它正在重塑台灣民主的底層結構。

◎ 林健正

公民現場的脈動與新世代面貌

我特地走入濟南路會場，參與並觀察這場「民主改革大罷免」集會中，年輕世代的實際行動與理念表達方式。現場明顯可見年輕人與女性比例居高，許多參與者不再是過去常見的熟悉面孔。即便夜空飄著毛毛細雨，也絲毫無法澆熄群眾的熱情與高昂士氣。

我特地走入濟南路會場，參與並觀察這場「民主改革大罷免」集會中，年輕世代的實際行動與理念表達方式。（資料照）

當「拍謝少年」在晚間演唱〈上溫柔的所在〉與〈暗流〉兩首歌曲時，一群年輕人擠到舞台前方，隨著重低音的節奏哼唱、搖擺身體，有人高舉「台灣獨立」布條，神情專注而激動。這一幕彷彿濃縮了新世代的文化情感與政治認同。

請繼續往下閱讀...

由青鳥行動所發起的「民主改革大罷免」運動，一場又一場的街頭集會，重新點燃了年輕人對政治的熱情。站在台上的發言者多為年輕女性，她們全程以華語發言，語氣堅定、語意清晰，少有過往黨外時代那種悲情慷慨的語調。取而代之的，是自信、冷靜與理性地訴求問責與制度改革。

這場運動不只針對特定立委的罷免，更是一場深層的公民覺醒所帶來的社會變遷：語言的轉變、女力的崛起、新世代價值的移轉，以及主流政黨吸納能力的斷裂。它正在重塑台灣民主的底層結構。

站在台上的發言者多為年輕女性，她們全程以華語發言，語氣堅定、語意清晰，少有過往黨外時代那種悲情慷慨的語調。（資料照）

年輕世代的社會價值與政黨認同

當代台灣年輕人對政治的看法，確實與上一代有顯著不同。他們更關注世代正義、社會福利、年金改革、住宅政策、能源轉型、性別平權與婚姻平權等制度性議題。對他們而言，重要的不再是傳統的黨派忠誠，而是政策能否符合他們的價值信念。

民主進步黨的政策路線在一定程度上與年輕世代的價值觀契合。過去十年，無論是推動婚姻平權、設立長照制度，或是擴大再生能源，民進黨都展現出進步改革的姿態，也因此吸引了部分公民運動的參與者加入。

然而，隨著執政時間拉長，民進黨內部也逐漸浮現用人唯親、言路受阻、決策封閉，以及與公民社會距離感增加等問題，這些都讓年輕世代產生疏離。對不少年輕人來說，民進黨雖然在進步價值方面仍有優勢，但已不再是他們心中理想的代表。

相較之下，中國國民黨始終未能成功建立與年輕世代的對話基礎。在許多年輕人的眼中，國民黨是一個保守、僵化，且背負地方派系包袱，與社會脈動格格不入的政黨。在核能、服貿、課綱、婚姻平權等關鍵議題上，國民黨經常站在公民運動的對立面，因此無法吸納新世代的能量與語言，也失去了年輕族群的認同。這導致黨內政治文化逐漸平庸化與粗俗化，並引爆這次大罷免的大海嘯。

藍綠兩大黨的長期惡性競爭，讓不少年輕人對傳統政治感到幻滅，轉而期待新政治勢力的出現。民眾黨一度補上這缺口。（資料照）

藍綠兩大黨的長期惡性競爭，讓不少年輕人對傳統政治感到幻滅，轉而期待新政治勢力的出現。時代力量、社會民主黨與台灣民眾黨等第三勢力，儘管彼此的理念光譜與發展歷程不盡相同，卻都以「非藍非綠」的訴求，找到了發展的空間。他們試圖承接年輕世代對誠信政治與政策改革的期待，成為台灣政壇一股不可忽視的力量。

語言的演進：從抗爭符號到多元認同

日治時期語言的換軌工程

台灣的語言演變，反映了不同歷史時期的權力關係與文化認同。日本於1895年開始統治台灣後，為推行殖民同化政策，立即在各地設立「國語尋常小學」（公學校），以日本語為主要教學語言，教授基礎學科並灌輸日本文化，試圖削弱台灣人對漢文化的認同。然而，台灣人因語言習慣與文化認同，普遍抗拒從漢語到日本語的轉換，透過日常使用本土語言、私下維持漢文書房教育等方式，表達對殖民統治的消極不認同。

隨著統治基礎日漸穩固，日本政府自1910年代起逐步設立中學校（如台北一中、台南二中），並於1922年創設台北高等學校，擴充日本語教育至更高層次，培養能使用日本語的行政與技術人才。但這些學校多服務於菁英階層或日本移民子弟，普通民眾因語言與經濟門檻難以企及。

1937年起（日本始政約42年後），隨著侵華戰爭與軍國主義高漲，日本政府推行皇民化運動，強力推廣日本語，試圖將台灣人同化為「皇國臣民」。此運動不僅限於語言，還包括改日本姓名、推廣神道教等政策，並透過教育體系強化日本語的地位。

日本政府設立「國語家庭」（全家流利使用日本語）與「國語常用家庭」（部分成員使用日本語）的榮譽標誌，授予牌匾或物質獎勵，以激勵台灣人使用日本語。

這一政策造成社會分化，菁英階層因教育資源較易配合，而基層民眾因教育普及不足，難以達標。儘管如此，本土語言仍在民間，尤其農村地區，保有一定生存空間，反映了台灣人對殖民統治的消極抗爭。

戰後語言世代的轉變

我從高中時代就開始聽政見演講，那是黨外運動風起雲湧的年代。當時上台發言的幾乎都以母語為主，這不僅是出於語言習慣，更是一種對抗國語政策、彰顯在地認同的象徵。

二戰結束後，國民政府實施華語教育，許多黨外人士即使能說流利華語，仍堅持使用母語，刻意與官方語言劃清界線，傳承對殖民與威權的反抗精神。語言在那個時代，不只是溝通工具，而是一種政治宣言、一種信仰的延續。

隨著1987年解除戒嚴，接著總統民選與國會全面改選，台灣人逐漸告別歷史與政治的雙重悲情，政權本土化、族群融合加速，語言的政治象徵性開始淡化。特別在大台北地區，華語逐漸成為溝通的主流語言。

1990年野百合學運終結萬年國代，進一步促成1996年台灣首次的總統直選。（資料照）

野百合世代的政治人物具有能夠切換台語與華語雙聲道的能力，太陽花運動後崛起的青年世代，大多已是以華語為主要語言的世代。他們並非不認同台灣，而是以更自然的方式展現本土性。語言的選擇不再是對立，而是多元文化認同的一部分。

青鳥世代的運動現場幾乎完全轉為華語場域，甚至有些人能講流利的英語，這象徵著語言作為抗爭符號的年代已告一段落，取而代之的是一種新的表達形式：更理性、更開放、更以價值為核心理念。

性平與女力的崛起：台灣民主的核心支柱

青鳥行動的鮮明特徵就是女性全面浮上檯面。不只台上發言者多為女性，組織志工也以女性為主體。據觀察與媒體報導，女性志工占比高達八成，從宣傳設計、法務協助、物流調度到現場維安，女性展現出極強的行動力與組織力。

立法院中女性立委的比例已達42%，在全球民主國家中名列前茅。（資料照）

這並非偶然現象，而是台灣社會長期性別結構轉變的結果。立法院中女性立委的比例已達42%，在全球民主國家中名列前茅。根據國際議會聯合會（IPU）2023年資料，全球女性國會議員平均比例僅25%。台灣即便未實施硬性配額，女性參政的自然成長仍相當亮眼。

追溯歷史，台灣女性地位的提升並非一蹴可幾。漢人移民帶來「女子無才便是德」的傳統觀念，女性長期被排除在正規教育與公共生活之外。1880年代，馬偕牧師創辦淡水女子學堂，開啟台灣女性受教育的先聲。

日治時期與戰後初期，台灣社會仍以男性為中心。女性多半早早中止學業，進入工廠，分擔家計，結婚生子，仍為「男主外，女主內」的觀念所束縛。

直到1970年代台灣經濟起飛與高等教育普及，女性才逐漸取得與男性平等的受教權與就業機會。許多女性從關心子女教育與社區事務出發，擴及食品安全、交通規劃、環境保護等議題，蔚然成為公民社會一股穩定的力量。

社區參與自然會產生以台灣為主體的本土意識。這些從家庭延伸到公共事務的參與，使得「女力社會」成為今日台灣民主不可忽視的核心支柱。這次大罷免運動，實踐了一場由女性主導與組織的民主行動。

公民運動的挑戰與路徑

從野百合學運、太陽花運動到近期的青鳥行動，台灣的公民運動在三十年間經歷了顯著轉變。這股力量已從早年黨外時期的抗議政治，昇華為追求政治核心價值的具體行動。

「青鳥世代」是所謂的「天然獨」世代，他們與生俱來對台灣有著深厚的本土意識，並堅定捍衛台灣的國家定位。

「青鳥世代」是所謂的「天然獨」世代，他們與生俱來對台灣有著深厚的本土意識，並堅定捍衛台灣的國家定位。面對中共的滲透與親中勢力的挑戰，他們高舉反共保台的旗幟，並訴求理性對話與制度內改革。青鳥行動不只是一場街頭動員，更是一場對既有制度與政治責任的集體呼喚。

這股公民力量正迫使傳統政黨與體制內的政治人物，開始思考如何真正回應年輕世代的參與模式與價值訴求。沒有任何政治可以左右青鳥世代的走向。如果政黨無法與公民社會有效對話，也無法真正代表新世代的想像與理想，其正當性將會持續流失。

同時，台灣的民主制度也需要因應新的公民參與形式進行重大的調整。從罷免門檻、立法調查權、國會改革，到資訊公開與政治責任的制度化，這些都考驗著台灣民主深化與改革的決心與誠意。

如果主流政黨無法理解公民社會的語言與節奏，無法讓新世代感到被聽見與被代表，他們將可能面臨長期正當性流失的困境。無論如何，這次公民運動都給予台灣藍、綠、白各政黨很大的警示作用，而中共恐怕也不敢小覷台灣的民心士氣。

結語：民主世代的傳承與重塑

青鳥行動象徵的不只是一次罷免，而是一場文化與政治的世代更新。語言的轉變展現出認同的多元，女性的出頭帶動制度的平權，青年價值的重組挑戰舊有政黨結構，公民行動的升級則揭示制度改革的迫切性。

民主不是既定的制度，而是每一代人共同參與與不斷重塑的選擇。台灣正處在一場深刻的民主世代接力中，未來能否將這股來自街頭的力量，轉化成為制度內部的改革動能，將決定台灣這個國家能否邁向更成熟、更有韌性的民主社會。

（作者為國立陽明交通大學退休教授、台灣產業科技推動協會副理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法