自由開講》對民主體制「半忠誠」政客 非「罷」不可

◎ 陶正聲

最近出現兩種反對大罷免的論調。其一，憲法明定立委在會期中的言論與表決，享有不對外負責的特權，以違憲亂政做為罷免理由是仇恨動員之技倆。其二，藍營低聲量的立委做錯了什麼事？非要罷免不可。

第一種反罷免言論強調憲法第七十三條規定，立委在會期中的言論與表決，享有不對外負責的特權，以違憲亂政做為罷免的理由是仇恨動員之技倆云云。

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立法院藍、白營立委表決通過的國會擴權法案，被憲法法庭判決多數違憲。（資料照）

但是，該論者忽略了早在一九九六年，大法官釋字第四○一號解釋即已明白揭示，立法委員因行使職權所為言論及表決，應對選舉人負政治責任，選舉人得以立委所為言論及表決不當為理由，依法罷免之，不受憲法第七十三條規定之限制。

再者，藍營立委表決通過的國會擴權法案，已被憲法法庭判決多數違憲；藍營立委集體以違憲方式刪減總預算，甚至刪到連最終刪減額都算不出來，史無前例未在立法院的中央政府總預算審查報告中明列最終刪減額，留下一大筆糊塗帳，違反明確性原則及憲法權力分立原則，使行政機關無所適從。光憑這幾點，藍營立委違憲亂政就是不爭的事實，是選民經過理性思考就能合理判斷。因此，以違憲亂政做為罷免的理由是選民理性思考的結果，跟仇恨動員毫不相干。

況且，此次參與罷免連署的公民人數超過一百三十萬人，相信絕大多數都和藍營立委無冤無仇，主張大罷免是仇恨動員技倆的說法毫無立論根據。

第二種反罷免言論認為藍營低聲量的立委沒做錯什麼事，為何非罷不可？

民主理論大師Linz和Stepan從事民主體制瓦解的研究數十年，獲得國際間學者廣泛認同。他們觀察分析一些新興民主國家遭遇社會或政治勢力以違法、違憲、反民主活動而使民主體制瓦解的慘痛歷史經驗，反面歸納得出民主鞏固的定義，他們主張在民主鞏固的國家，沒有任何顯著的社會或政治勢力想以違法、違憲或反民主的方式達成他們的目的。

本屆藍營低聲量的立委，錯在聯合掩護黨團幹部共同從事違法、違憲或反民主的作為，例如表決通過國會擴權法案，已被憲法法庭判決多數違憲、表決通過修改憲訴法癱瘓憲法法庭、以違憲方式刪減總預算而且刪到連最終刪減額都算不出來、表決通過修改財劃法違反憲法權力分立原則。藍營立委集體共同以違法、違憲或反民主的方式達成他們的目的，展現出對民主體制的不忠誠或半忠誠。

其中，關於對民主體制半忠誠（semi-loyalty）的政客，按Linz和Stepan的理論而詮釋，就是有意與不忠誠的政客聯合或鼓勵、容許、掩護不忠誠的政客進行違法、違憲、反民主活動的政客。

罷免團體徒步掃街，希望催出罷免同意票。 （資料照）



也就是說，這些半忠誠的政客和不忠誠的政客共同聯合對民主體制造成危害。Linz和Stepan也從民主體制瓦解的過程中發現，對民主體制不忠誠或半忠誠政客人數的增加，是民主體制瓦解的重要徵兆。

由上述科學理論客觀分析，去年立委選舉後，對民主體制不忠誠或半忠誠的立委人數大量增加，使得我國民主體制瓦解的徵兆具體浮現。當今我國政局確實已經走到民主體制瀕臨瓦解的關鍵時刻，只有理性公民團結起來，以大罷免一起淘汰對民主體制不忠誠和半忠誠的立委，才是救民主體制免於瓦解的正道。

（作者為社會人士）

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