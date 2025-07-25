晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》對民主體制「半忠誠」政客 非「罷」不可

2025/07/25 17:30

◎ 陶正聲

最近出現兩種反對大罷免的論調。其一，憲法明定立委在會期中的言論與表決，享有不對外負責的特權，以違憲亂政做為罷免理由是仇恨動員之技倆。其二，藍營低聲量的立委做錯了什麼事？非要罷免不可。

第一種反罷免言論強調憲法第七十三條規定，立委在會期中的言論與表決，享有不對外負責的特權，以違憲亂政做為罷免的理由是仇恨動員之技倆云云。

立法院藍、白營立委表決通過的國會擴權法案，被憲法法庭判決多數違憲。（資料照）立法院藍、白營立委表決通過的國會擴權法案，被憲法法庭判決多數違憲。（資料照）

但是，該論者忽略了早在一九九六年，大法官釋字第四○一號解釋即已明白揭示，立法委員因行使職權所為言論及表決，應對選舉人負政治責任，選舉人得以立委所為言論及表決不當為理由，依法罷免之，不受憲法第七十三條規定之限制。

再者，藍營立委表決通過的國會擴權法案，已被憲法法庭判決多數違憲；藍營立委集體以違憲方式刪減總預算，甚至刪到連最終刪減額都算不出來，史無前例未在立法院的中央政府總預算審查報告中明列最終刪減額，留下一大筆糊塗帳，違反明確性原則及憲法權力分立原則，使行政機關無所適從。光憑這幾點，藍營立委違憲亂政就是不爭的事實，是選民經過理性思考就能合理判斷。因此，以違憲亂政做為罷免的理由是選民理性思考的結果，跟仇恨動員毫不相干。

況且，此次參與罷免連署的公民人數超過一百三十萬人，相信絕大多數都和藍營立委無冤無仇，主張大罷免是仇恨動員技倆的說法毫無立論根據。

第二種反罷免言論認為藍營低聲量的立委沒做錯什麼事，為何非罷不可？

民主理論大師Linz和Stepan從事民主體制瓦解的研究數十年，獲得國際間學者廣泛認同。他們觀察分析一些新興民主國家遭遇社會或政治勢力以違法、違憲、反民主活動而使民主體制瓦解的慘痛歷史經驗，反面歸納得出民主鞏固的定義，他們主張在民主鞏固的國家，沒有任何顯著的社會或政治勢力想以違法、違憲或反民主的方式達成他們的目的。

本屆藍營低聲量的立委，錯在聯合掩護黨團幹部共同從事違法、違憲或反民主的作為，例如表決通過國會擴權法案，已被憲法法庭判決多數違憲、表決通過修改憲訴法癱瘓憲法法庭、以違憲方式刪減總預算而且刪到連最終刪減額都算不出來、表決通過修改財劃法違反憲法權力分立原則。藍營立委集體共同以違法、違憲或反民主的方式達成他們的目的，展現出對民主體制的不忠誠或半忠誠。

其中，關於對民主體制半忠誠（semi-loyalty）的政客，按Linz和Stepan的理論而詮釋，就是有意與不忠誠的政客聯合或鼓勵、容許、掩護不忠誠的政客進行違法、違憲、反民主活動的政客。

自由開講》對民主體制「半忠誠」政客 非「罷」不可 罷免團體徒步掃街，希望催出罷免同意票。 （資料照）

也就是說，這些半忠誠的政客和不忠誠的政客共同聯合對民主體制造成危害。Linz和Stepan也從民主體制瓦解的過程中發現，對民主體制不忠誠或半忠誠政客人數的增加，是民主體制瓦解的重要徵兆。

由上述科學理論客觀分析，去年立委選舉後，對民主體制不忠誠或半忠誠的立委人數大量增加，使得我國民主體制瓦解的徵兆具體浮現。當今我國政局確實已經走到民主體制瀕臨瓦解的關鍵時刻，只有理性公民團結起來，以大罷免一起淘汰對民主體制不忠誠和半忠誠的立委，才是救民主體制免於瓦解的正道。

（作者為社會人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書