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自由開講》普發現金短期操作 不利國家長遠發展

2025/07/24 18:00

◎ 宗正直言集

當今的台灣正處於全球科技競爭、地緣政治壓力與內部治理挑戰交錯的關鍵時刻。我們不能僅以政黨鬥爭與短期利益來看待公共政策，更應以理性與責任為基礎，審視國家資源的使用方向與制度穩定性，這攸關國家長遠發展與人民的共同福祉。

立法院通過普發現金一萬元，民進黨團舉牌反對。（資料照）立法院通過普發現金一萬元，民進黨團舉牌反對。（資料照）

謝金河社長在其近日專文中，以宏觀財政與政治制度觀點指出了當前的危機：短期政治操作如「普發現金」的政策，固然容易激起短暫民意，但若同時忽視對基礎建設如台電的資源挹注，將使國家承受極大的財政與產業風險。這樣的政策邏輯若持續擴散，將逐步掏空台灣所苦築的產業根基與財政紀律。觀後有感，特此提出幾點看法：

一、國庫不是政治提款機，撒幣不是經濟政策

哈佛大學經濟學者暨前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）曾指出，民粹主義與威權主義的崛起，正威脅著長期經濟成長所依賴的穩定民主制度。他也提醒，財政政策往往容易因短期選舉誘惑而被操控，淪為民粹主義的工具。

哈佛大學經濟學者暨前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）曾指出，民粹主義與威權主義崛起，威脅著長期經濟成長所依賴的穩定民主制度。（彭博檔案照）哈佛大學經濟學者暨前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）曾指出，民粹主義與威權主義崛起，威脅著長期經濟成長所依賴的穩定民主制度。（彭博檔案照）

財政支出應是對國家現在維持與美好未來的投資，而非選票的交換。面對 關稅議題、AI重塑產業、永續能源轉型與韌性供應鏈重構等全球趨勢，國家資源更應投入於「電力穩定」、「產業升級」、「國際布局」與「關鍵人才培育」等戰略面向。若將寶貴資源挪作短期無必要的消費刺激，不僅對未來毫無助益，更是對下一代的不負責任。

二、忽視基礎建設，是對產業競爭力的削弱

電力穩定是國家競爭力的命脈。從台積電、聯發科到成千上萬的中小企業，都高度依賴穩定供電與合理的能源政策。若因政治攻防而使台電撥補遭封殺，勢必導致財務惡化並被迫調漲電價，推升通膨、削弱產業營運與外資信心，最終傷及全民。

諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家克魯曼（Paul Krugman）曾指出，在大規模失業與極低借貸成本的情況下，政府應積極投資於學校、道路、水利等公共建設。（歐新社檔案照）諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家克魯曼（Paul Krugman）曾指出，在大規模失業與極低借貸成本的情況下，政府應積極投資於學校、道路、水利等公共建設。（歐新社檔案照）

諾貝爾經濟學家克魯曼（Paul Krugman）曾指出，在大規模失業與極低借貸成本的情況下，政府應積極投資於學校、道路、水利等公共建設，藉此重啟經濟循環。這樣的觀點對台灣亦具高度啟發性。我們應將公共投資視為帶動未來競爭力的槓桿，而非被犧牲於短期民粹的祭壇上。

三、公民素養是制度防線的根基

回顧過往重大政治與制度爭議的時刻，台灣社會總能展現出民主制度自我修復的力量。今日，當國會制度面臨掏空風險、預算審查遭到工具化操作、在野勢力與境外政治力量連結日益明顯，我們更需要重申制度與價值的核心。

如謝社長所言，史丹佛大學的經濟學者許成鋼曾提出「制度基因」的觀點，指出一國的經濟繁榮不只靠效率與資源，更仰賴制度是否能抵抗內部的掏空與外部的滲透。唯有公民社會具備辨識力與行動力，才能守住這道最後的防線。

四、經濟與政治從不分離，沉默不是中立

在這樣的轉型關鍵期，若我們仍以為「專心拚經濟、不要談政治」就能避開風險，無異於自欺欺人。歷史早已告訴我們，經濟與政治密不可分，制度崩壞將連帶拖垮產業根基與市場信心。

諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家克魯曼（Paul Krugman）曾指出，在大規模失業與極低借貸成本的情況下，政府應積極投資於學校、道路、水利等公共建設。（歐新社檔案照）諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家克魯曼（Paul Krugman）曾指出，在大規模失業與極低借貸成本的情況下，政府應積極投資於學校、道路、水利等公共建設。（歐新社檔案照）

當中國製造業透過傾銷內捲衝擊全球，當中共試圖透過政治與經濟手段影響台灣內政，我們更應加速強化自身制度韌性，並重塑國際信任。否則，台灣不僅無法扮演全球供應鏈關鍵角色，更可能成為區域風險源頭。

五、台灣人成為世界公民，做對的選擇！

一個成熟的民主社會，在於人民是否具備理性判斷與長遠視野，能不能在關鍵時刻，做出正確的抉擇！我們呼籲所有產學研界、專業工作者與理性公民，拋開黨派框架，以國家未來為念，深刻理解制度設計與產業經濟發展的相互關聯，做出理性的判斷。

當我們用世界級的格局思考，當我們願意成為肩負責任的世界公民，台灣才有機會在地緣政治競逐與科技典範轉移的時代洪流中，站穩腳步，走出自己的道路，開創屬於我們的未來。

（作者為IC設計公司執行長、國立臺北大學企業管理學系系友會秘書長、企管博士候選人）

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