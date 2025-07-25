自由開講》社群媒體談罷免民調 可能觸犯選罷法

◎尤英夫、王雅雯

近日媒體報導，如果某人在選前聲稱告急或搶救，是否違反選罷法第五十三條第三項「（政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日）前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述前二項資料。」引起爭論。

民眾黨立委張啓楷（左）、國民黨立委林沛祥（右）日前在民眾黨官方頻道的直播上討論民調，民進黨發言人吳崢具名向中選會提出檢舉。（資料照，擷取自民眾黨直播）

中選會在其官網說：具體個案是否該當於民調或僅屬自行推估一節，並沒有辦法一概而論，並舉例說，若是民意調查資料於前述禁制期內在網路相關社團討論、發布或討論等，或媒體報導加以引用等，就可能會觸法。

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大眾媒體為了反映民意常設有民意調查中心，進行並公布民意調查之結果，基本上用意相當良好。不過，因民意調查常存有內在的誤差，且由於媒體本身也有其政治力場及可疑的動機，難免依其好惡而有偏差之結果，若被濫用而成為政黨或候選人的造勢工具，對於其他政黨或候選人（通常為弱勢的一方）將產生不公平。因此各國都在一定的竸選期間禁止報導民意調查的結果或進行預測。

事實上，過去就有一些案例，例如某君為第7屆立法委員候選人，於投票日前夕即民國99年1月8日晚間在臺東市區宣傳時，於宣傳車張貼「危急 民調僅差1千票 集中選票投 ②甲○○」之廣告。結果被處罰50萬元罰鍰。他不服氣提告，結果被駁回。

最高行政法院說：「於投票日前10日，選民透過政見發表會、媒體報導及文宣資料之流傳，應大致已得確定其支持之人選，為避免投票日前10日內，另因民意調查資料之發布，左右或主導選民之選舉意向，並動搖選民之主觀信念，不論該等資料是否屬實或客觀，於投票日前10日內發布，選民並無足夠之時間予以分辨，其他候選人亦無充分時間得以釐清，如放任其散布，自有違選舉之公正。

臉書、YouTube等社群媒體，不得在投票前報導、散布、評論或引述任何有關此次罷免案的相關民意調查資料。（路透檔料照）

則本件上訴人於投票日前夕於其宣傳車上張貼「民調僅差1千票 」之廣告，均已足以動搖選民之主觀信念，並影響選舉之公正，該廣告已非單純屬鼓勵選民踴躍投票之宣傳口號」。

個人覺得：固然具體個案是否該當於民調或僅屬自行推估一節，無法一概而論，但也不妨依行政程序法對政黨及候選人實施行政指導。另外，由於數位媒體的發達，有需要多發新聞稿告知人民要注意不要在臉書、YouTube、LINE等各種社群媒體報導、散布、評論或引述任何有關此次罷免案的相關民意調查資料。



（作者為律師）

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