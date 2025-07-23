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話說李筱峰》講貝多芬的故事 給羅大佑聽

貝多芬的第五號交響曲〈命運〉，在我的耳邊響起，台灣人的命運要自己掌握，我們面對立法院內那群中共代理人要與中共裡應外合出賣台灣，我們要團結抵抗！羅大佑，你為何站在壓迫者那一邊？
李筱峰

李筱峰

2025/07/23 20:00

◎ 李筱峰

1996年台灣舉辦總統大選時，國民黨候選人李登輝推出一首競選歌〈台灣進行曲〉，歌詞是用台灣閩南語（「台語」）唱出：

知名作曲人羅大佑，曾為李登輝前總統創作競選歌曲「台灣進行曲」。（資料照）知名作曲人羅大佑，曾為李登輝前總統創作競選歌曲「台灣進行曲」。（資料照）

陣陣的號聲響亮，自墾丁一直到基隆。

踏著先人的血汗，破浪乘風欲出航！

喲伊喲伊！出征東西南北，敢死無退不投降！

咱是英勇的好漢，創造出時代的希望。

靜靜的台灣海峽，一望無際的風險。

護著時代的聖戰，和平的槍 正義的劍！

衝衝！革命當作事業，不驚任何的威脅，

創造威風的台灣，創造出時代的尊嚴！

（以下略）

我聽了非常震撼，也很意外，國民黨何時出現這麼振奮人心又有台灣意識的歌曲！我看看作曲者，是知名作曲人羅大佑。

羅大佑做出如此昂揚輕快的歌，應該不意外，但是他果真有這麼強烈的台灣意識嗎？原來作詞者不是他，而是王武雄。王武雄試圖打破過去中國國民黨的外來者形象，希望能帶來一點本土化色彩，這確實也符合阿輝伯的精神。

雖然羅大佑不是作詞者，但他要編曲之前總會了解歌詞的意義吧？總不該反對歌詞的意涵而譜曲吧？所以此曲發表後，我對羅大佑留下不錯的印象。況且他也曾寫過充滿歷史與社會意識的〈亞細亞的孤兒〉、〈鹿港小鎮〉。

詎料，事後不久，羅大佑開始大罵李登輝起來，甚至還寫〈阿輝仔飼著一隻狗〉來公然侮辱李登輝。被國際肯定的「民主先生」，竟然受到羅大佑的侮辱。他不能容忍阿輝伯促進台灣的民主化與本土化，為何要替阿輝伯作曲？為何一位歌曲創作者會有如此的矛盾？我只能說，他只是把他的歌曲當做商品來賣而已。

之後，他的歌曲市場發展到中國（藍營所謂的「大陸」），而他對台灣的民主化，更是抱持敵視態度，在民進黨執政時，他更寫出〈綠色恐怖分子〉的歌。阿扁遇刺時，他不相信李昌鈺的調查報告（槍手的子彈確實是從外面打到阿扁肚子），硬要隨著藍營說刺扁案（藍營所謂「槍擊案」）是自導自演。一個聰明的人忽然失去認知能力，是因市場的需要，還是政治立場的狂熱？

台灣文學作家李昂、楊双子等數十人開記者會，連署呼籲大罷免。（資料照）台灣文學作家李昂、楊双子等數十人開記者會，連署呼籲大罷免。（資料照）

政治立場狂熱無妨，但總該有知識份子應有的正義與公理，總該有對民主自由人權的幾分堅持吧！他認為「阿輝仔飼著一隻狗」，怎麼看不到專制極權的中共在台灣養了一大群走狗？

近數月來，親共的藍白政客在立法院立惡法、亂砍預算，要全方位癱瘓台灣，為中共侵台開方便之門，引起公民團體的大罷免運動。許多文化人、導演、作家、學者、律師、醫師，紛紛連署呼籲大罷免。

但是羅大佑卻出來說風涼話「這是賴皮罷免」，我不知道他這樣的藝術人是基於什麼動機，我不必太多揣測，只想講兩則樂聖貝多芬的故事給羅大佑聽：

有一次貝多芬在公園散步，遇到一位伯爵，伯爵藉機邀請貝多芬到官邸去演奏。貝多芬謝絕說：「對不起，伯爵有很多，但貝多芬只有一個，不能隨便演奏！」。

貝多芬有這樣的志氣，怪不得主張共和的貝多芬，原先寫好要送給拿破崙的第三號交響曲，最後在聽到拿破崙稱帝的消息之後，一氣之下，撕去了第三號交響曲上寫給拿破崙的題獻扉頁（一說貝多芬把譜子扔進了垃圾桶，朋友從垃圾桶裡將樂譜撿回來，第三號交響曲，後來被命名為「英雄交響曲」）。

音樂巨擘貝多芬認為破壞共和，走向帝制的拿破崙不再是英雄。（歐新社檔案照）音樂巨擘貝多芬認為破壞共和，走向帝制的拿破崙不再是英雄。（歐新社檔案照）

貝多芬認為，「在全人類中，凡是堅強、正直、勇敢、仁慈的人，都是英雄！」但破壞共和，走向帝制的拿破崙不再是。

從小就受他父親非常嚴厲的音樂訓練。一生命運多舛，耳鳴之疾，最後導致耳聾，這對一個音樂家是最大的折磨！但是貝多芬說：
「我要抱住命運的咽喉，決不能讓命運使我屈服！」

貝多芬的第五號交響曲〈命運〉，在我的耳邊響起，台灣人的命運要自己掌握，我們面對立法院內那群中共代理人要與中共裡應外合出賣台灣，我們要團結抵抗！羅大佑，你為何站在壓迫者那一邊？

（作者是台北教育大學名譽教授）

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