自由開講》立委飆罵「三字經」 支持賴總統提告

◎ 章和仁

20日下午，立法委員林國成竟然在政黨活動上公然對群眾大聲說：「我要跟賴清德說，我咧XX娘啦！」

民眾黨舉辦反罷免造勢，立委林國成（右）在台上多次以三字經痛罵總統賴清德。（資料照）

這言論沒有侵害到賴總統的個人人格權與構成公然侮辱？這言論在言論自由保障範圍中？林委員發言時受言論免責權保障？總統因其身份，理應尊重此等言論、予以寬容？相信有現代法治概念的國人，都會給出否定的答案。

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在法治國家中，每位公民遵守相同的法律，也受法律的相同保護。違法者須為自身行為負責，應向受害人道歉賠償。法治國家鼓勵每位公民勇敢地捍衛自己權利、認真爭取公道。公民既然希望法律能有效公正地施行，自然會把制止他人違法濫權行為看做是公民義務也是權利。因此，不應有人在被公開羞辱後，還默然無為；也不應有人期待受害者必須息事寧人，忍讓了事。試想，若公民在日常生活中不敢捍衛自身權利，怎能期待他們在國家遭遇危難侵略時會挺身而起？

針對民眾黨立委林國成爆粗口辱罵賴清德總統，民進黨發言人吳崢（左）、韓瑩（右）日前召開記者會，要求民眾黨主席黃國昌公開道歉，並立即開除林國成黨籍。（資料照）

是以，當立法委員林國成當街以不堪入耳的穢言辱罵賴清德總統時，筆者認為總統不應默認以對。總統應要求林委員必須收回他的言語，鄭重公開道歉；也應對林委員提出告訴，讓司法評斷是非對錯。蓋政治人物黨派不同，政見辯論中難免有激烈話語，但絕不是羞辱人家母親的穢言。向林委員提告僅有總統本人有此權利。

筆者認為總統提出告訴不僅為了捍衛自身與母親的名譽，也是要要彰顯政治人物無論立場與主張為何，都有尊重法律與他人權益的嚴肅責任。

勇敢主張正當權利者，即是捍衛法治！

（作者為大學教師）

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