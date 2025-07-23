自由開講》美日關稅確定15％ 加重石破茂下台力道

◎福澤喬

川普今早在社群平台宣布，美日完成史上最大經濟協議，日本將對美國投資達5500億美元，美方預計可取得九成利潤，並創造數十萬個就業機會。協議內容包括關鍵市場開放措施，如汽車、卡車、稻米等農產品的進口開放，美方也將對日本商品實施15%的對等關稅。川普強調這象徵美日經貿關係邁入新階段，並讚美雙邊合作深化。

美國總統川普宣布，美、日達成協議，將徵收的對等關稅稅率降至15％。（歐新社檔案照）

此舉被外界視為對石破茂首相構成更大壓力。石破原本主張因美日關稅談判仍在進行，無法辭職；如今川普直接宣布協議完成，等同拆穿石破的續任藉口，也形同「幫他下台加柴火」。儘管如此，石破仍強調日美還有其他議題還沒解決，尚未決定是否辭職，並希望先處理完所有事務後再作定奪。他特別提到8月的戰後80年終戰紀念日，是他個人極為重視的時刻，並仍期待與川普直接會面。

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自民黨因參議院選舉大敗，黨內要求石破辭職的聲音高漲。23日下午，石破預定與麻生太郎、菅義偉及岸田文雄會面，討論後續人事與政權去留。若石破辭職，黨內預計於秋季舉行總裁選舉。然目前國會兩院由在野黨占多數，新總裁若要出任首相，需爭取部分在野勢力支持。

黨內情勢動盪，地方組織與派系議員紛紛動作。舊茂木派約十人已展開徵集簽名，要求儘快召開兩院議員總會，呼籲領導層更替。石破與幹事長森山裕預計在本月底召開懇談會聽取黨內意見，但由於此類會議不具決策性，內部對其成效也多有疑慮。

日本參議院選舉執政聯盟大敗，首相石破茂面臨被逼辭職危機。（彭博檔案照）

石破親自提出與三位前首相會談，極為罕見，反映他試圖以穩重方式處理政權交接與敗選檢討。這場談判如同歌舞伎劇目《安宅之關》，雖戲劇性十足，卻總好過政權崩壞與談判中斷。而對未來執政前景，外界呼籲新總裁應避免與立憲民主黨組成「大聯合政府」，避免雙方共倒。

石破最好不要在終戰紀念日發表感言，認為他的立場恐與國民觀點及國際情勢有明顯落差。對其來說，此刻安然下台，或許才是最體面的結束。

（作者為東亞政經觀察家）

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