曹興誠八不居士》向羅大佑講罷免緣由 民主自由不能破功

志工為什麼會發起大罷免？因為立法院現在變成了獨裁的打架院。傳崐萁提什麼案子，居然可以事先不讓其他立委知道內容，就直接強行表決，變成法律。民進黨不同意，就被狠揍。

◎ 曹興誠

昨天（0722）在網上看到羅大佑先生說，這次罷免是「賴皮罷免」，應該讓它「大破功」。

歌手羅大佑說大罷免是「賴皮罷免」，應該讓它「大破功。（資料照）

我一向很敬重羅先生，也很喜歡他的歌；所以我想向羅先生解釋一下這次大罷免的緣由。

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國民黨說這次大罷免是民進黨「選輸了」，所以耍賴皮「翻桌」；這不是事實。

去年總統大選，賴清德贏了，沒有輸。立委得票，區域加政黨票，民進黨為11,077,338票，超過國民黨的10,166,509票，所以就票數來說，也沒有輸。可惜因為票票不等值，所以民進黨立委席次比國民黨少了一席。

民進黨很能接受這個情況，所以他們主張「當家不鬧事」，一直不贊成大罷免，根本就沒有什麼「民進黨選輸了翻桌」這種事。

大罷免絕對是由各地志工們自動發起的，開始跟民進黨完全無關。

罷免傅崐萁民團「微光花蓮」累計連署書32777份，裝滿52箱，眾人高呼「大罷免、大成功」！（資料照）

志工為什麼會發起大罷免？因為立法院現在變成了獨裁的打架院。傳崐萁提什麼案子，居然可以事先不讓其他立委知道內容，就直接強行表決，變成法律。民進黨不同意，就被狠揍。

這樣通過的法律，完全缺乏「程序正義」，當然不具備公信力。如果台灣未來法律都不具公信力，老百姓很難去遵守，法治就被破壞，台灣就會走向混亂。

我們可以合理懷疑，這正是中共想要的。在攻台之前，先亂台。

我們也可以合理懷疑，這就是傅崐萁去年四月一上任，就帶了國民黨立委去北京和王滬寧開會的目的。

馬英九曾經說，罷免不一定要證明對方犯罪，我們只要不再信任他們，就可以罷免他們。

國民黨去密會敵酋的曖昧行為，失去了民眾的信任，所以面臨罷免。

除了信任，另外一個罷免的理由，就是「公道」。

立委徐巧芯每年要花掉我們一千萬的納稅錢。（資料照）



公務員應該努力公務，不可以吵架罵人，這是「公道」。立法委員也是公務員，不好好研究法案，天天打架罵人，就該罷免，也是公道。

尤其像徐巧芯這種故意罵人、咬人、踢人的爛咖，每年要花掉我們一千萬的納稅錢，非常不公道。

國民黨會說，民進黨也打架，也該被罷免，沒錯。問題是國民黨找不到人來連署，罷不成任何民進黨立委，所以變成 31 : 0。

自己想罷別人罷不成，就說罷免是「惡罷」，那就是賴皮，就是翻桌。自己翻桌，還要說是賴清德翻桌，那就是混淆視聽，愚弄百姓。

還有一點，立法院院長、副院長都是國民黨；佔了位置，卻不維持秩序，讓立法院變成打架院，當然要負主要責任。國民黨仗著人多，完全不守議事規則，被罷免，應該也是剛好而已。

以上說明，不知道羅先生同不同意？

「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠與多位罷免團體志工發表新書，籲請公民在726投下「同意罷免」票。（記者廖振輝攝）



大罷免千萬不能讓它破功，否則台灣的民主自由就破功了。

天佑台灣！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書





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