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自由開講》保護海底電纜 美台攜手抗中灰帶威脅

2025/08/04 20:00

◎ 衛重華

美國聯邦參議員於2025年7月9日提出「台灣海底電纜韌性倡議法案」（Taiwan Undersea Cable Resilience Initiative Act），正面回應近年台灣周邊頻繁發生的海底電纜中斷事件。該法案直指中國可能透過「灰色地帶」手段蓄意破壞，試圖孤立台灣於國際通訊體系之外，不僅威脅台灣國安，更是對民主國家韌性與全球通訊穩定的挑戰。台灣有99%的網路對外通訊依賴海底光纜，此一基礎設施堪稱台灣的「數位生命線」，任何中斷都將帶來毀滅性影響。

美國共和黨聯邦參議員匡希恆等跨黨派議員，日前提出「台灣海底電纜韌性倡議法案」。（法新社檔案照）美國共和黨聯邦參議員匡希恆等跨黨派議員，日前提出「台灣海底電纜韌性倡議法案」。（法新社檔案照）

法案由共和黨參議員匡希恆與民主黨參議員羅森共同推動，顯示此議題在美國國會內具備跨黨派共識。內容包括由國務院主導、聯合國防部、國土安全部與海岸防衛隊，部署先進海底電纜監測系統，強化美台及區域夥伴的海域感知能力，並鼓勵與台灣海巡合作執行聯合巡邏與快速反應行動。此外，法案授權對破壞台灣海纜者實施資產凍結與禁止入境等制裁措施，並要求行政部門定期通報相關威脅與應對策略，形塑一套具備偵測、預警與反制三層防線的保護體系。

此舉不僅是對中共日益頻繁之「非傳統軍事行動」的具體反制，也反映華府對印太戰略前緣的關鍵基礎設施安全日益重視。事實上，從太平洋島國、南海航道到台灣海域，海底電纜已成為中共「資訊戰」、「心理戰」與「混合戰」操作的薄弱環節。透過切斷或干擾光纜路由，北京無需發動武力即可癱瘓一國社會運作，創造社會恐慌與政治壓力，進而達成其戰略目的。

對我國而言，這項法案的提出，形同為我方倡議「數位韌性」加上一道國際防線。除了外交支持外，還應思考本地化補強措施，如建置備援衛星通訊網路、海纜即時異常通報機制，以及提升我方海巡與情報單位對異常船隻與深海作業的識別能力。海纜安全既是國防議題，也是民生議題，更是我國未來面對混合戰與資訊戰時不可忽視的戰略要害。

自由開講》保護海底電纜 美台攜手抗中灰帶威脅今年2月，有中資背景的權宜輪多哥籍「宏泰」貨輪，涉嫌拖斷台澎第3海纜，海巡署派員登船檢查。（美聯社檔案照）

美國此舉等於明言：誰破壞台灣海纜，就是挑戰國際秩序。若法案順利通過，將成為台美安全合作的新支柱之一，也讓中共每次切香腸式滲透與擾亂行動付出代價。值此地緣政治風雲之際，此案之推動實為一記警鐘，提醒我們不僅要防止敵人斷我們之網，更要強化自身對抗「無聲戰爭」的意志與實力。

（作者為軍人）

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