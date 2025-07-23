吳音寧土地情》 2千多億照顧老少弱勢 同意罷免是愛

全臺灣還有一百萬名學齡嬰幼兒，有七萬多公里的農水路。兩千億，如果挹注在育兒、公托津貼，可以減輕年輕人生育的負擔；如果改善破舊失修的農水路，可以讓農民更安全、順心地工作……

◎吳音寧

7/26罷免投票就要到了！藍白立委情急之下，使出普發一萬，說是要「還稅於民」兩千多億。但其實，大家都知道，這些操作純屬政治秀。

最基本的事實，是立法院只能審議預算，根本無權主動追加預算。藍白立委超出自己的職權，亂開支票，已然違憲。

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更何況，兩千多億的經費，可以為國家做多少事啊？！

全國學童天天喝牛奶 可喝30年

全臺灣約有一百萬名國小生。假設200mL的牛奶，一罐20元，要讓所有國小生，每天早餐都能喝到牛奶，一年約需用到60億，可以用超過30年！

兩千多億的經費，可讓全國所有國小生，每天早餐都能喝到牛奶。（資料照）

全臺灣約有四千多個農村社區。假設每村莊約有兩百位高齡長者、社區共餐經費每人一百元。一天一億，還是可以興辦超過五年。

全臺灣還有一百萬名學齡嬰幼兒，有七萬多公里的農水路。兩千億，如果挹注在育兒、公托津貼，可以減輕年輕人生育的負擔；如果改善破舊失修的農水路，可以讓農民更安全、順心地工作……

結果，藍白立委想到的，就只是讓我們和郭台銘一樣，一人領一萬，一次就用光光。他們根本不在乎國家的未來，但我們在乎！

育兒，長照，國防，外交，農業，環境，教育，文化，每樣都關乎這塊土地的長遠發展與幸福。

這就是我們和藍白立委最大的差別：我們對這裡，對我們生存的所在有愛。

同意罷免是愛。愛，不止要說出來，更要用行動表達出來！

作家吳音寧呼籲7月26日記得去投票，投下「同意罷免」，實踐我們的愛！（擷取自貼文）

7/26（六）記得去投票，投下「同意罷免」，實踐我們的愛！

（作者為作家）

本文經授權轉載自吳音寧臉書

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