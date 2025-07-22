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美台觀測站》美國「早已公布」台灣稅率？ 別胡說好嗎…

我們看了一下內容只覺得差點沒有昏倒，這是來自一個民間單位的整理，Reed Smith律師事務所，（成立於 1877 年、總部位於美國匹茲堡），他們網站上面有一個全球各國的關稅稅率整理。上面台灣這一欄寫著32%關稅，生效日7/7，延期至8/1。延期的意思就是還沒確定、還沒官宣，好嗎？不要亂造謠可以嗎？
美台觀測站

美台觀測站

2025/07/22 21:00

◎ US Taiwan Watch： 美國台灣觀測站

媒體人趙少康「公布」說美國對台灣的稅率已經公布了，32%，是民進黨不敢公布。

我們看了一下內容只覺得差點沒有昏倒，這是來自一個民間單位的整理，Reed Smith律師事務所，（成立於 1877 年、總部位於美國匹茲堡），他們網站上面有一個全球各國的關稅稅率整理。上面台灣這一欄寫著32%關稅，生效日7/7，延期至8/1。

媒體人趙少康日前爆料說「美國對台灣關稅稅率就是32％」，是民進黨政府不敢公布。（資料照）媒體人趙少康日前爆料說「美國對台灣關稅稅率就是32％」，是民進黨政府不敢公布。（資料照） 

延期的意思就是還沒確定、還沒官宣，好嗎？不要亂造謠可以嗎？

那個生效日7月7號指的是當天白宮發了一個行政命令，說要繼續談，該行政命令的重點就是重申4/2的全球關稅稅率，並且要求各國要拿出誠意跟美國談判，解決不對等貿易條件的問題。

這個命令〔並沒有說關稅生效〕，而是要求大家趕快來談判。

所以大家點進網站就可以發現，上面有一大票國家都是寫effective July 7, 2025，這只是因為當時白宮發出聲明與行政命令，並非最終關稅。

並非最終關稅。

並非最終關稅。

另外，川普這些日子以來寄了好幾封信件給其他國家的領導人，宣布稅率，但也繼續敦促談判。換句話說，目前公布出來的稅率，完全都不是最終的稅率，除非兩國之間有簽了協議。

目前有正式簽協議的就只有英國而已。就算是收到川普關稅信件說稅率多少，也都不是最終的稅率，而比較像是川普一貫的談判風格，給出一個數字然後叫你接受否則拉倒。川普一直都是這樣的。

白宮都還沒有宣布的事情，一個律師事務所難道就可以幫白宮宣布嗎？沒有人知道川普和川普政府的最終決定是什麼，這就是川普最大的特色。

美國公布台灣稅率？ 別胡說好嗎…。（擷取自貼文）美國公布台灣稅率？ 別胡說好嗎…。（擷取自貼文） 

我們不是質疑這個律師事務所的資訊不對，他們是在做關稅的更新，目前更新到哪個日期是指上一個有正式消息的日期，並不是最終關稅的稅率。有問題的是去「超譯」這個結果的人。

再重複一次，上面寫7月7日「生效」，這個絕對不是事實，而只是單純指涉上一次有公開訊息談到關稅是在7月7日。

說真的，美國財政部他們自己可能都還不確定到底哪些國家談完了、哪些國家還在談。有上百個國家是沒有需要談的，就是那些貿易量比較小的國家，他們可能會直接適用4月2日公告的稅率。

而台灣是很少數還沒被點名、沒收到稅率信件、但又一直有消息說還在談判的國家。就算被點名、收到信件，談判還是繼續進行的。

台灣的執政黨民進黨、以及世界任何一個國家的政府，都不可能左右川普政府的意志，我們能做的事情就是盡可能繼續去談判。

在白宮宣布「最終」稅率之前，一切都有可能，而這個底限目前是壓在8月1日（很可能會再延的，先前就延過了），一切都看川普政府的需要。目前在談的內容包括稅率，許多的非關稅貿易障礙，有很多事情是一起談的，川普的關稅手段從來就不是只有關切關稅與貿易問題。

國際媒體已證實，台灣尚未收到川普政府通知對等關稅稅率。（路透檔案照）國際媒體已證實，台灣尚未收到川普政府通知對等關稅稅率。（路透檔案照） 

一切的資訊請以白宮、美國財政部為準，不要拿一個民間智庫單位的整理就來替美國官宣，這應該是很基本的媒體素養吧！

我們認為趙少康們、網路上開始的一票見獵心喜的心態，實在令人難以理解。如果台灣拿到很不好的關稅稅率，這些人是在開心什麼呢？討厭民進黨就算了，但要跟自己錢包過不去，這種心態實在令人費解。我們能做的事情就是給外交人員、談判人員打氣，希望能解決許多台美貿易的問題，並延續雙邊的緊密關係。

ps. 前陣子我們也有討論過，現在白藍兩黨以及許多評論者一直喊說台灣沒拿到10%就是失敗，這也是很惡劣的解讀方式。除了英國，沒有人能拿到10%，最接近的是印尼19%。

然後，現在不是32%就不是，就算真的之後哪個時間點公布出來是32%好了，也不能夠證實現在公布出來的是對的，這完全是兩件事情。7/7號那個稅率就是4/2的稅率，絕非最終的稅率。

沒有的事情就不要造謠，這是很簡單的道理。拚了命地希望台灣過得很差，巴不得扯後腿的心態真的是非常糟糕（而且還真的用亂砍預算的方式扯後腿了）。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

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