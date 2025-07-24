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自由開講》停止內耗 誰說民進黨與國軍為敵？

2025/07/24 10:30

◎ 郭健國

讀罷其他媒體那篇「民進黨不熟這齣戲碼」的文章，真是讓人不禁莞爾，甚至有些匪夷所思。文章的立論基礎，彷彿是建立在一個平行時空之中，硬生生要將「民進黨」與「國軍」劃上等號，視為天生的宿敵。這般奇特的出發點，讓人不禁想問：難道撰文者不曉得，我們所有深愛這塊寶島的台灣人，無論黨派，都將軍警視為最值得尊敬的人民守護者嗎？難道非得要將政治光譜套用在保家衛國的軍人身上，才能找到批評的著力點？這齣「民進黨與國軍為敵」的戲碼，恐怕才是真正脫離現實的荒謬劇。

台灣人無論黨派，都將軍警視為最值得尊敬的人民守護者。（資料照）台灣人無論黨派，都將軍警視為最值得尊敬的人民守護者。（資料照）

提升軍人形象？民進黨從來就沒缺席過！

文章中煞有其事地建議，要提升軍人形象，得去請教「商業行銷專家」，甚至搬出美軍的文創商品作為範本，彷彿這是一個什麼新穎的「妙計」。這般論述，簡直是對台灣這幾十年來各產業精進、人物塑造進程的「選擇性失憶」。

事實上，在提升軍人形象這條路上，民進黨政府早就走在前頭，而且從來沒有缺席過！難道過去推動的國防自主、軍備現代化，不是在提升國軍的專業形象？難道改善官兵待遇、提升營區生活品質，不是在實質上肯定軍人的付出？那些年，軍方與民間合作推出的精美文宣、熱血沸騰的招募影片、開放營區讓民眾近距離接觸國軍的活動，乃至於近年來許多以國軍為題材的影視作品，哪一樣不是在積極地為軍人形象加分？這些長期且紮實的努力，豈是單憑幾句「升等」、「折扣」的表面文章就能一筆勾銷的？

總統賴清德政府致力提升國軍待遇與福利，請交通部長陳世凱接洽航空公司，登機後如果發現商務艙有座位，要自動升等。（資料照）總統賴清德政府致力提升國軍待遇與福利，請交通部長陳世凱接洽航空公司，登機後如果發現商務艙有座位，要自動升等。（資料照）

真正「不熟戲碼」的，或許是那些抱持舊思維的人

文章將總統賴清德嘉惠國軍的提議，輕描淡寫地歸結為「生硬」的「撞牆」，甚至暗示是「慷航空公司之慨」。這種見樹不見林的評論方式，才真正讓人感到「不熟這齣戲碼」。

當前的台灣，面臨著複雜的國際情勢，國軍的士氣與社會支持至關重要。任何旨在肯定軍人、提升其社會地位的政策，都應該被視為對國家安全的投資，而非狹隘的政治角力。如果連執政者嘗試表達對軍方的關懷與支持，都要被冠上「不熟戲碼」的標籤，那恐怕真正「不熟」的，是那些固守舊有偏見，無法看見台灣社會與國防觀念進步的人。

這齣「民進黨不熟這齣戲碼」的劇本，或許該換個導演了。因為在現實的舞台上，真正的主角是全體台灣人民，以及他們共同守護家園的決心，而這其中，當然也包括了我們最敬愛的國軍。

停止內耗，國家為重：身為台灣人，真好！

放眼當前國際局勢，烏俄戰爭的硝煙未散，中東兩伊戰況的緊張情勢，無一不在提醒我們，和平與穩定是多麼的來之不易。在這樣的大環境下，有心人更應停止無謂的內耗，將國家利益置於一切之上。一個團結向前的國家，才能在變幻莫測的國際舞台上站穩腳跟，保障人民的福祉。當國家強盛，人民自然安居樂業，生活更加美好。
因此，面對這些無謂的攻訐與分化，我們更應堅定信念。身為台灣人，我們擁有自由民主的生活方式，有能力為自己的未來做主，更有無數默默付出的軍警人員守護著這片土地。這種得來不易的幸福與安全感，正是我們最值得驕傲的資產。衷心認為：我身為台灣人，真好！（作者為台北市民）

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