自由開講》無視行政中立 地方官員為何膽敢違法?

◎ 陳啟濃



全國大罷免紛紛傳出地方政府違反行政中立的情事，從具體的海報看板莫名其妙被移除，假借環保局維護環境的名義，或是用「不具名」構成違法的原因取締拆除。甚至傳出本應該落實為民服務的民政處，指揮戶政體系，洩漏人民個資，嚴重違反行政中立的情況。

基隆市前民政處長張淵翔涉嫌利用職務之便，非法使用戶政系統查詢個資。（資料照）



主要原因是出於目前台灣落實地方自治，縣市長對於人事權有絕對的影響力，地方公務人員受到權力的壓迫，或是討好長官以求升官，遊走在觸犯「行政中立法」的邊緣。再說違反行政中立法這是屬於公務人員考核辦法當中的地方行政上的權限，部分投機取巧的地方官員才會無所忌憚。長官交辦的事能保你平安無事，而且還會讓你升官發財。

所謂的「行政中立法」其實本質是為了保護公務人員免於受到政黨的壓力而做出違法的事情，現在卻反而有的公務人員為了貪圖私利，屈服於地方政府的授意，無法體認法令的用意，知法玩法，造成地方政黨受到不公的待遇，也無法受到公平的公權力保護。其實這也是對民意能否順利展現，造成最大的障礙。

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罷團掛起王鴻薇、王滬寧握手看板，但遭檢舉拆除。（資料照）



只有把違反行政中立的地方官員提升到刑法的等級，按情節給予量刑，才會對這些為求官無視觸犯法律的公職人員能產生嚇阻作用。另外就是要檢討文官體系當中的主計、人事、政風一條鞭，為何受制於地方政府的威嚇，而無法落實法律授予的職權。

（作者為政治評論員）

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