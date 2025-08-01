晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》川普與特朗普 從翻譯看台灣主體性

2025/08/01 11:30

◎李達人

美國總統川普（Donald Trump）無疑是當今全球最具影響力的政治人物之一。

美國總統川普（Donald Trump），在中國翻譯一律使用「特朗普」。（美聯社檔案照）美國總統川普（Donald Trump），在中國翻譯一律使用「特朗普」。（美聯社檔案照）

他的姓氏 “Trump” 在中文的譯法，看似只是語言問題，實則反映出一場關於話語權與文化詮釋權的角力。在台灣，主流媒體多譯作「川普」；而在中國大陸及其控制的大多數華文資訊體系中，則一律使用「特朗普」。這不僅是音譯方式的差異，更關涉語言背後的價值觀、認同立場與敘事框架。

在當代國際新聞與華語語境中，外國人名或地名的翻譯，早已不只是技術性的語音轉換，而是一種文化選擇與話語建構。除了「川普／特朗普」之外，還有「紐西蘭／新西蘭」、「瓜地馬拉／危地馬拉」、「釣魚台／釣魚島」等類似例子，都反映出不同語言社群在命名世界時所體現的文化視角與政治態度。翻譯不只是轉譯，更是選擇；譯名不只是對應，更是立場。

翻譯學者Lefevere指出，翻譯是一種「重寫」（rewriting），譯者在進行語言轉換的同時，也在重構文本、傳遞觀點與再製價值。每一個譯名的選擇，都牽動著特定語境下的文化立場與權力關係。若我們在不加辨識的情況下，直接引用中國大陸的譯名與詞彙，不僅容易造成資訊接收上的混淆，更可能在無形中接受對方所建構的語言邏輯與敘事方式，逐漸削弱本地對世界的詮釋能力與主體立場。

以具體例證來說，台灣的維基百科條目標題採用「唐納·川普」，主流媒體諸如《自由時報》等也一致使用「川普」一詞。相對地，中國大陸的官方媒體如新華社、人民日報等，則全面使用「特朗普」為標準譯名，並由新華社譯名室統一規範。雖然中國網路社群中偶爾可見「川普」、「川建國」、「懂王」等戲稱，但在正式出版與新聞體系中仍毫無例外使用「特朗普」。這樣的譯名差異不僅存在於政治人物的名稱，也普遍出現在地名與國名的譯法中。

自由開講》川普與特朗普 從翻譯看台灣主體性沙烏地阿拉伯在中國資料中用「沙特」，圖為穆斯林信徒進行祈禱。（法新社檔案照）

許多學生在寫報告時，經常不察地從中國資料中直接複製用語，導致「莫三比克」變成「莫三比亞」、「沙烏地阿拉伯」變成「沙特」，「紐西蘭」變成「新西蘭」。

表面上看似無傷大雅，但這種默默改變我們語言習慣的現象，實際上正在侵蝕我們的文化感知與思考方式。

因此，台灣有必要持續維繫自身譯名體系的穩定與獨立，這不僅是為了語言的一致性，最主要的目的仍在於保有我們命名世界、詮釋現實的能力。譯名看似細節，其實是一道維護文化主體性的重要防線。我們不能讓語言上的懶惰，成為思想上讓步的起點。這種譯名上的差異，不只是翻譯策略的選擇，更深刻反映出兩岸在語言主體性、文化認同與話語權上的根本立場差異。作為一個主權獨立的社會，台灣理應堅持用自己的方式來看世界、說世界，也讓世界來認識台灣。

（作者為國際關係博士、前世新大學兼任助理教授、國際事務觀察者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書