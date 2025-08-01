自由開講》川普與特朗普 從翻譯看台灣主體性

◎李達人

美國總統川普（Donald Trump）無疑是當今全球最具影響力的政治人物之一。

美國總統川普（Donald Trump），在中國翻譯一律使用「特朗普」。（美聯社檔案照）

他的姓氏 “Trump” 在中文的譯法，看似只是語言問題，實則反映出一場關於話語權與文化詮釋權的角力。在台灣，主流媒體多譯作「川普」；而在中國大陸及其控制的大多數華文資訊體系中，則一律使用「特朗普」。這不僅是音譯方式的差異，更關涉語言背後的價值觀、認同立場與敘事框架。

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在當代國際新聞與華語語境中，外國人名或地名的翻譯，早已不只是技術性的語音轉換，而是一種文化選擇與話語建構。除了「川普／特朗普」之外，還有「紐西蘭／新西蘭」、「瓜地馬拉／危地馬拉」、「釣魚台／釣魚島」等類似例子，都反映出不同語言社群在命名世界時所體現的文化視角與政治態度。翻譯不只是轉譯，更是選擇；譯名不只是對應，更是立場。

翻譯學者Lefevere指出，翻譯是一種「重寫」（rewriting），譯者在進行語言轉換的同時，也在重構文本、傳遞觀點與再製價值。每一個譯名的選擇，都牽動著特定語境下的文化立場與權力關係。若我們在不加辨識的情況下，直接引用中國大陸的譯名與詞彙，不僅容易造成資訊接收上的混淆，更可能在無形中接受對方所建構的語言邏輯與敘事方式，逐漸削弱本地對世界的詮釋能力與主體立場。

以具體例證來說，台灣的維基百科條目標題採用「唐納·川普」，主流媒體諸如《自由時報》等也一致使用「川普」一詞。相對地，中國大陸的官方媒體如新華社、人民日報等，則全面使用「特朗普」為標準譯名，並由新華社譯名室統一規範。雖然中國網路社群中偶爾可見「川普」、「川建國」、「懂王」等戲稱，但在正式出版與新聞體系中仍毫無例外使用「特朗普」。這樣的譯名差異不僅存在於政治人物的名稱，也普遍出現在地名與國名的譯法中。

沙烏地阿拉伯在中國資料中用「沙特」，圖為穆斯林信徒進行祈禱。（法新社檔案照）





許多學生在寫報告時，經常不察地從中國資料中直接複製用語，導致「莫三比克」變成「莫三比亞」、「沙烏地阿拉伯」變成「沙特」，「紐西蘭」變成「新西蘭」。

表面上看似無傷大雅，但這種默默改變我們語言習慣的現象，實際上正在侵蝕我們的文化感知與思考方式。

因此，台灣有必要持續維繫自身譯名體系的穩定與獨立，這不僅是為了語言的一致性，最主要的目的仍在於保有我們命名世界、詮釋現實的能力。譯名看似細節，其實是一道維護文化主體性的重要防線。我們不能讓語言上的懶惰，成為思想上讓步的起點。這種譯名上的差異，不只是翻譯策略的選擇，更深刻反映出兩岸在語言主體性、文化認同與話語權上的根本立場差異。作為一個主權獨立的社會，台灣理應堅持用自己的方式來看世界、說世界，也讓世界來認識台灣。

（作者為國際關係博士、前世新大學兼任助理教授、國際事務觀察者）



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