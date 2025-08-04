所謂的恐嚇是指以不法的惡害通知使他人感到恐懼、害怕的行為。恐嚇除了可以用言語威脅外，也可以用行為或是舉動傳達，例如上述陳姓男子「亮槍」等行為，就屬於恐嚇的行為。

◎法操司想傳媒

動不動就烙狠話說要給誰一點教訓，小心已經觸犯恐嚇危害安全罪！新聞報導指出，基隆市有名陳姓男子於8月凌晨到基隆某音樂酒吧消費，疑似酒後嫌棄店家冷氣不夠涼，便進到吧檯內想要調整冷氣開關，結果遭到店家阻止，當場惱羞成怒拿出包包內的手槍，頻拉滑套將子彈上膛，作勢開槍，恐嚇店家，還嗆「天道盟大哥（芋粿）是我叔叔、我是太陽會」，過程不斷叫囂，嚇壞店內酒客。

嫌店家冷氣不冷就亮槍恐嚇，恐觸犯刑法第305條恐嚇危害安全罪，圖為示意圖。（資料照）



陳姓男子的行為，除了持槍問題外，也已經觸犯刑法第305條恐嚇危害安全罪：「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」，以下本文主要討論恐嚇危害安全罪。



所謂的恐嚇是指以不法的惡害通知使他人感到恐懼、害怕的行為。恐嚇除了可以用言語威脅外，也可以用行為或是舉動傳達，例如上述陳姓男子「亮槍」等行為，就屬於恐嚇的行為。



另外，恐嚇罪要成立，一定要讓被害人知道對方在對他進行惡害通知，可以以直接或透過他人轉述的方式達到恐嚇的目的，但是如果是不確定的間接行為，就不成立本罪，例如小明將要求阿國向小華轉述他明天要殺了他，這就屬於間接的方式轉告被害人達到惡害通知，但如果小明對不特定多數人揚言要殺害小華，但若沒有人告知小華，或是其並未指示特定人告知小華，這就不屬於恐嚇的行為。



當然，恐嚇的目的是要使人感受到害怕，若對方聽了後只覺得好笑或是不當一回事，自然就不成立本罪了。除此之外，恐嚇的方式還要是現實生活中可能發生的事，如果只是在別人家門口貼符咒，或是向天咒罵要誰死無葬身之地，這可能只會造成警告的效果，不生恐嚇的情事。不過許多人可能會問，若有人說要「告死我」，這樣算是恐嚇嗎？如果對方只是行使「正當權利」自然不構成恐嚇罪。



看完以上對於恐嚇危害安全罪的說明，再回頭看看新聞中陳姓男子的言行，就不難理解他為什麼會法官判刑了。法操也要提醒您，人與人相處難免會有摩擦，應該以理性的方式解決紛爭，若為了一點糾紛就恐嚇、威脅他人，不僅會吃上官司，還要背上前科，真的是不划算！

本文經授權轉載自【法操】【刑法小教室】因冷氣不冷就亮槍恐嚇，什麼是恐嚇危害安全罪？

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