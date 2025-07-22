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Emmy時間》歷史的分水嶺/讓顧立雄做李鴻章還是推「明治維新」？

我們想要我們的國防部長，在這樣的歷史時刻，把他的時間用在保衛國家之上，還是我們要讓國防部長的時間，大量用在去立法院要錢，準備預算之戰，還要忍受國防外交委員會立委徐巧芯的「海鯤艦浮起來啊，浮起來就有錢了」各種污辱。
Emmy時間

Emmy時間

2025/07/22 17:00
  1. ◎ 胡采蘋

週末看台師大女足抽血案的記者會，感到頗驚嚇，記者會相當混亂，主持人似乎沒有太多控場經驗，兩個老師語無倫次，除了道歉，幾乎無法有序回答問題，麥克風聲音時有時無，還有記者繞到老師們正後面，對桌上資料拍照，拍照完蹲在後面，時不時冒出發問，整個記者會非常失序。

當場我突然意識到，如果這個學校辦一場記者會都能辦成這樣，恐怕平日的行政就有很大問題，IRB學術倫理委員會不知道亂成什麼樣。

果然我馬上看到政大的老師（侯宗佑）說，他交申請只是打錯一個勾勾，政大的IRB半小時內就打電話給他了。你如果不能把問題阻絕在半小時，或者幾天之內，放著不管，最後就會釀成自己也收拾的不了的慘劇。冰山下面永遠有著更大的一個冰座。

道理說起來人人都懂，然而現實生活中的真相是，你的生活工作可能已經出包了，你卻根本沒有感覺，或者並不覺得那很重要。

今年中央總預賽 史上最離譜刪減

2025年中央政府預算創下史上最離譜刪減紀錄，過去十年，每年中央政府被刪除的預算在200-300億之間，佔總預算的1.2%上下，今年中央政府被刪除了2076億元，是過去的十倍，佔比達到6.6%。

近12年中央政府總預算立法院刪減情形。（擷取自貼文）近12年中央政府總預算立法院刪減情形。（擷取自貼文）

2025年被凍結的預算有2600多億元，過去三年凍結預算大概是100多億，今年是過去三年平均數的20倍。

一般人可能對數字沒有那麼敏感，今年我們被刪除、被凍結的預算總共有15%，這就是說，如果你的月薪七萬元，你現在只剩下五萬九；如果你的月薪是五萬元，現在只有四萬二了。你可以忍受這樣的事情發生嗎？

國防預算20%不能動 部長勤跑立院要錢

國防部是其中的重災區，被刪除84億、凍結899億，20%的錢都不能動。

因此這幾個月國防部長顧立雄在做什麼呢，他每個月都得要去立法院要錢。五月14日顧立雄去了第一次解凍會議，立法院外交國防委員會好不容易才同意解凍11億元，解鎖了新式步槍採購案。

六月11日，顧立雄又去要錢，開了第二次解凍會議，要來了一部份無人機的錢，22.6億。

兩次下來，平均每次可以要到16.8億元，顧立雄如果要解凍全部國防預算，他得要去立法院52次。

漢光演習時兩輛M1A2T戰車為一組，鎖定標靶同步射擊。（資料照）漢光演習時兩輛M1A2T戰車為一組，鎖定標靶同步射擊。（資料照）

辦了最大規模的漢光演習美軍都來

七月份顧立雄沒有去要預算，因為他在漢光演習。今年7/9-19，台灣舉辦了史上最大的漢光演習，台澎金馬都用上最新武器，台北捷運實戰演練（地下就是戰爭時最重要的避難地），美軍四百人觀察團親自下場指導，大批役男在社群網路上報名教召，非常熱血。

我最喜歡的陸劇名單裡面有一部《走向共和》，裡面第一段故事就是在講李鴻章如何殫精竭慮，想盡辦法不觸怒慈禧太后，在政敵翁同龢的各種陷害之下權衡各方，好不容易要來武器預算。

而同時段的日本明治天皇下令撙節皇室用度，全力支援武器軍備預算，日本海軍在甲午戰爭中，竟然意外打敗了當時亞洲最強的海軍，清國北洋艦隊。

我看到顧立雄的樣子，我沒有辦法不想到走向共和裡的李鴻章，我好幾次看劇的時候都想救李鴻章，但是我沒有辦法，大清早就滅亡了。

人常常站在歷史的分水嶺上，但人自己卻不知道。2020年台灣勇冠世界，阻絕新冠病毒於國門之外，是台灣扭轉國運之戰。台灣人絕對可以做到超絕世界水準的程度，完全沒有問題。

今明年中國福建號新式航空母艦下水，2027年是習近平公開要求解放軍備戰台海的一年，台灣可能要面臨生存之戰，美國也積極備戰，來台軍訓、聯合演習的次數之多，將官層級之高，皆是罕見的高規格。

Emmy時間》歷史的分水嶺/讓顧立雄做李鴻章還是推「明治維新」？國防部長顧立雄上任一年多，推動一連串軍事制度改革，圖為參與立法院院會。（資料照）

我們想要我們的國防部長，在這樣的歷史時刻，把他的時間用在保衛國家之上，還是我們要讓國防部長的時間，大量用在去立法院要錢，準備預算之戰，還要忍受國防外交委員會立委徐巧芯的「海鯤艦浮起來啊，浮起來就有錢了」各種污辱。這一屆立委任期要做到2028年，想來便倍覺驚心。

人站在歷史的分水嶺上，人能做出正確的決定嗎？我們要讓顧立雄做李鴻章，還是我們想要一次台灣的明治維新？我們想要什麼樣的國家，我們能做對的事情麼。

7/26 在此一舉。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

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