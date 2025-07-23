自由開講》高喊救災抗罷免 談藍營的政治盤算

◎ 陳啟濃

國民黨不顧南部災情，盡情拿南部災情消費災民，盧秀燕批評民進黨應該要去救災，不要搞罷免，蔣萬安指出南部風災未復原，「護國大繞境」是「笑不出來的笑話」。

救災跟罷免本來就沒有關係，兩位市長將兩者扯在一塊，顯然是出於政治考量，把救災當作政治算計，拿災民來消費，居心叵測。

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總統賴清德（中著紅背心者）到台南麻豆勘查文旦災損，要求農業部不論是現金救助發送還是貸款，盡速辦理。（資料照）

總統賴清德巡視災情，到災區當場指示救災事宜，表現出對災情最大的關心。高雄市長陳其邁日前不是也率隊到嘉義市協助救災，還上演了藍綠合作超越政黨利益的範例。民進黨政府展現出的是總統以身作則，整合各部會救災的量能，民進黨執政的縣市協助救災更是不分藍綠。

如果硬要把救災跟罷免攪和在一起，就是大罷免一定要成功，台灣民主要持續壯大，政府才會永遠把人民的利益放在最前面。所以大罷免是為了罷免那些親共的立委，阻止台灣淪為中共的勢力。

中國河北先前遭受洪災，習近平勘災，向災民講話，像一場「有劇本」的表演。（資料照，擷取自@TootooXiao 社群平台「X」）



見識過中共的救災，就會讓台灣人比較出民主國家的珍貴。中共的救災就像一場演出，而且就是政治的較量，災情嚴重不一定優先搶救，救災需要擁有政治資源多的才能受關注。習近平到災區現場更是一場「有劇本」的表演，事前管控現場的民眾，而且只能按照官員要求的內容發言。

國民黨現在跟共產黨越來越像，學會了政治對抗的二分法，這是共產黨習慣用來分化人民的團結情感，製造大家的對立，挑起仇恨，共產黨一直是在矛盾、懷疑與敵對之下，獲取自己的政治利益。面對南部風災，國民黨見獵心喜，毫無人性的把救災用來對抗罷免，毫無同理心，只有政治算計。（作者為政治評論員）

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