曹興誠八不居士》講「程序正義」 就是講「公道」

不顧程序正義而訂出的法律，當然會引起巨大的爭議；但國民黨似乎很樂於看到爭議。因爲讓台灣混亂，社會不安，最符合中共的利益。當台灣亂到不行的時候，中共就可以用「平亂」為藉口，對台灣動武。

◎曹興誠



今天（0721）早上我召開了記者會，講「程序正義」；也就是講「公道」。

我召開記者會，講「程序正義」；也就是講「公道」。（取自貼文）

坐捷運，要排隊，就是公道。考試不准舞弊，也是公道。

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大家講公道，社會才能有穩定，公平，正義，善良；政府講公道，也才有公信力。

傅崐萁率領16名國民黨立委，去年赴北京朝拜王滬寧；回來之後，就開始破壞台灣的公道。

傅崐萁率領16名國民黨立委，去年赴北京朝拜王滬寧。（取自網路）

他們仗著人多，居然可以跳過所有討論、審查、公聽、協商等程序，把法案直接強行表決通過。民進黨立委想阻止的時候，他們就以暴力相向。

那是獨裁立法、暴力立法。

不顧程序正義而訂出的法律，當然會引起巨大的爭議；但國民黨似乎很樂於看到爭議。因爲讓台灣混亂，社會不安，最符合中共的利益。當台灣亂到不行的時候，中共就可以用「平亂」為藉口，對台灣動武。

大罷免就是要「討回公道」

所以，大罷免就是要「討回公道」。讓台灣恢復和平、穩定、互信、良善。

當然，徐巧芯沒日沒夜、沒有道理地罵我、損我，也是巨大的不公道。

國民黨立委都是公僕；可是這些公僕現在用盡一切力氣在侮辱、恐嚇，控告主人。圖為北市5藍委出席民眾黨活動 。（資料照）

我功在國家、有獎為證，樂善好施，廣為人知。而且最近三年，我納稅合計高達30億台幣。她是惡公僕，我是好主人，結果她「惡僕欺主」，天天對著我高聲叫罵，這公道嗎？

今天出面要求大罷免的志工，都是國家的主人。國民黨立委都是公僕；可是這些公僕現在用盡一切力氣在侮辱、恐嚇，控告主人。

罷掉這些惡僕，維持主人的權益，刻不容緩。

大家加油。

7/26 讓我們行使主人的權力，恢復主人的地位和尊嚴。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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