自由開講》台灣自我防衛 駁斥中共「備戰謀獨」

◎ 張亞柔

今年的「漢光41號」實兵演習為期10天9夜，實施24小時不間斷的操演，是史上最長、涵蓋最廣的防衛演訓。操演聚焦於中共可能於2027年犯台的威脅情境，模擬「灰色地帶襲擾」、登陸作戰、城鎮保衛等多樣化戰爭樣態，整合三軍兵力與後備動員，並深化與民間系統的協同，全面強化應變能力與韌性。國軍努力保家衛國的同時，卻遭中共國台辦抹黑，指責台灣是在「以武謀獨」、「備戰謀獨」，聲稱我方是升高對抗、破壞和平的挑釁者。這樣的說法，實在荒謬可笑。

漢光41號演習全台串聯，為期10天9夜，實施24小時不間斷的操演。（資料照）

從1949年開始，台灣即持續維持有效的國防戰力，不是為了對抗誰，而是為了保護台灣。備戰不是主動攻擊，而是源於自我防衛的必要，是一個民主政體在面對極權鄰國恫嚇時的基本反應。備戰不是為了打仗，而是為了嚇阻戰爭的發生。只有讓潛在的侵略者知道台灣有能力、有意志捍衛家園，和平才可能存在。

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中共稱台灣「備戰謀獨」，此說法荒謬至極，完全顛倒因果。事實是，中共持續擴軍備戰、頻繁軍機軍艦擾台，台灣必須強化自我防衛能力以應對外來威脅。中共刻意的挑釁迫使我國備戰求穩，卻反過來指責台灣「備戰謀獨」？這是什麼神邏輯？備戰是防守、是嚇阻戰爭，不是挑釁，難道台灣連保護自己都成了罪狀？

漢光41號演習全台串聯，為期10天9夜，實施24小時不間斷的操演。（資料照）

世界上沒有任何一個民主政體，會因為維持軍力就被污衊為「謀獨」。更何況，中共自己軍費年年暴增，卻反對台灣防衛，根本就是雙重標準。中共真正的目的，不是反對「台獨」，而是反對台灣有能力保護自己。所謂「備戰謀獨」，不過是為侵略預設藉口，掩飾其才是破壞台海穩定的罪魁禍首。

這種邏輯的荒唐，在於它將台灣的基本生存權視為挑釁，將防衛視為威脅，根本是顛倒黑白、卸責推鍋的輿論戰。真正破壞台海和平的，是中共。

要問誰在升高對抗、破壞和平？看看中共的行徑：

1、數年來，不斷派遣軍機擾台、進行海空封鎖演訓；2、近日更片面啟用M503航路與W121銜接線，無視台灣飛安疑慮；

3、宣稱「不放棄武力犯台」，擴軍備戰、強化兩棲與飛彈能力；

4、國際上打壓台灣，利用法律戰與輿論戰進行全面封鎖與污名化。

這些才是真正破壞區域穩定的元兇。面對這樣的極權政權，台灣若不備戰，就是對不起2300萬人民的安全與尊嚴。

中共對台灣的備戰作為指手畫腳，其真正目的，是要削弱我國防意志，使台灣無力自保、無心抗敵，終至喪失自決能力。中共要的不只是「不獨」，而是要我們「不敢自保、不許備戰、不容反抗」，最後任其宰割。

備戰，是自由社會自保的本能與責任。唯有堅定國防，才能守住和平；唯有全民防衛，才能嚇阻戰火。在面對強權的威脅時，台灣將以堅實的國防，守護自由的土地。

（作者為自由業）

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