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自由開講》藍委告罷團侵犯肖像權 恐難成立

2025/07/23 18:30

◎ 葉昱呈

國民黨立委萬美玲以侵犯肖像權為由提告罷團，意圖透過司法手段打壓公民罷免行動，造成「寒蟬效應」。該提告行為是否具正當性、合理性？茲就法律面分析如下：

反共護台志工聯盟日前舉行「要告一起告！譴責藍委鬼扯肖像權威嚇公民噤聲」記者會，並由桃四罷團公關組組長Young（中）說明。（資料照）反共護台志工聯盟日前舉行「要告一起告！譴責藍委鬼扯肖像權威嚇公民噤聲」記者會，並由桃四罷團公關組組長Young（中）說明。（資料照）

按過去法院之見解，大多會以使用肖像之對象是否為公眾人物、使用肖像是否具公益性質及使用肖像手段是否有合理、必要性，來判定是否侵害肖像權。

值得注意的是，法院認為肖像權與言論自由係屬於同受憲法保障之基本權利，二者有所衝突時，應就個案衡量肖像之公開，於社會知之利益及肖像權人之正當利益間，是否符合比例原則，若使用肖像時未逾越合理使用之範圍（例如：非作商業用途、使用於嘲諷行動劇之肖像面具、屬於公共議題評論），即不構成肖像權之侵害。

據此，只要公民團體不是無端攻擊、謾罵肖像權人（立委），而是對於該立委之表現是否適任進行評論，乃屬於公共事務與言論自由之範疇，具有公益性質，而非侵害肖像權。

此外，如使用肖像之用途符合公益性，且來源不是非法取得，而係取自肖像權人已對外公開的照片（例如：於網路自行公開之照片），並未侵害肖像權人已公開肖像之自主權利。

自由開講》藍委告罷團侵犯肖像權 恐難成立立委萬美玲認為，罷團非法竊用及變造她的肖像並散布不實選舉廣告文宣，已違反選罷法，圖為罷團文宣廣告。（資料照，萬美玲團隊提供）

公民團體行使憲法賦予之罷免權，為讓社會大眾廣泛周知罷免對象不適任立委職務，使用其肖像應屬必要手段，且符合公共利益，萬美玲為抗衡罷免壓力，以侵犯肖像權為由濫告公民團體的作為，只會讓人民的罷免怒火持續延燒！

（作者為公務員）

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